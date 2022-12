เปิดโพยของขวัญปีใหม่ Beauty Gift Guide เอาใจคนรักสวยรักงาม

Beauty Gift Guide รวมของขวัญปีใหม่ 2022 Holiday Collection จากแบรนด์บิวตี้ชั้นนำ ให้คุณได้ดูแลตัวเองแบบครบ 360 องศา มาครบทั้งสกินแคร์ เมกอัพ แฮร์แคร์ และบอดี้แคร์ รับรองว่าถูกใจคนรักสวยรักงามที่ชอบดูแลตัวเองแน่นอน

ก่อนจะบอกลาปี 2022 กันไป ใครที่หมดมุกและกำลังมองหาของขวัญสำหรับเทศกาลต้อนรับปีใหม่เพื่อส่งมอบความสุขและความห่วงใยให้กับคนรอบข้าง ลองดูไอเดียเหล่านี้ที่ LSA ตั้งใจลิสต์ พร้อมบอกราคาเรียบร้อย

SKINCARE

1. NUXE Pink Forever (1,950 บาท) รวมผลิตภัณฑ์สีชมพูสุดน่ารัก ประกอบด้วยออยล์บำรุงผิว ลิปบาล์ม และไมเซลลาร์ วอเตอร์

2. FENTY SKIN The Glow Around 4-Piece Travel Skincare Essentials Set (2,840 บาท) รวม 4 ไอเท็มขนาดพกพาสำหรับขั้นตอนเบสิค ตั้งแต่ทำความสะอาด ผลัดเซลล์ โทนนิ่ง และเติมความชุ่มชื่น

3. SULWHASOO First Care Activating Serum Lunar New Year Collection (120 มล. 4,500 บาท) พรีเซรั่มที่ช่วยเตรียมผิวก่อนรับการบำรุงในขั้นตอนถัดไป ช่วยให้ผิวชุ่มชื่นและลดเลือนริ้วรอย สามารถใช้ได้ทั้งก่อนแต่งหน้าและก่อนนอน

4. NOVEXERT Make A Wish Duo Set (1,650 บาท) เซ็ตผลิตภัณฑ์คู่หูดูโอเพื่อผิวสุขภาพดีด้วยพลังการฟื้นบำรุงจากไฮยาลูโรนิก แอซิด และพลังการดูแลจากอนุพันธุ์วิตามินซีเข้มข้น

5. NUXE The Iconics (1,950 บาท) รวมผลิตภัณฑ์สีทองสุดหรู ประกอบด้วยดรายออยล์ ลิปบาล์ม และมอยส์เจอไรซิ่งครีม

6. FENTY SKIN Fat Water Jumbo Niacinamide Pore-Refining Toner Serum (1,180 บาท) โทนเนอร์ไซส์จัมโบ้ อัดแน่นด้วย Niacinamide ช่วยกระชับรูขุมขนและปรับสีผิวให้เรียบเนียนสม่ำเสมอ

MAKEUP

1. FENTY BEAUTY Glossy Posse Volume 5.0 (1,960 บาท) เซ็ตลิปกลอสที่ขายดีที่สุดของ Fenty Beauty มัดรวมเหล่า Gloss Bomb ทั้ง 3 สูตร ประกอบด้วย Original,

2. FENTY BEAUTY Fenty Icon The Case & The Fill Berry Holiday Edition (630 บาท / 1,040 บาท) ปลอกลิปสติกสีเบอร์รี่ลิมิเต็ด เอดิชั่น และลิปสติก 3 เฉดสีเบอร์รี่ ได้แก่ LOUD SPEAK’R, ROWDY

3. FENTY BEAUTY Baby Watts: Mini Fluid Highlighter Duo Set (1,050 บาท) ไฮไลเตอร์ 2 สีสำหรับครีเอตประกายบนใบหน้าให้โดดเด่น

4. CHARLOTTE TILBURY Charlotte’s Diamond Chest of Beauty Stars (7,500 บาท) รวมสุดยอดเมกอัพและสกินแคร์ระดับรางวัล บรรจุไว้ในกล่องสมบัติสีชมพูสวยหวานพร้อมด้ามจับอัญมณี

BODY CARE

1. PHILOSOPHY Shower Gel (480 มล. 1,150 บาท) ชาวเวอร์เจลที่เป็นได้ทั้งครีมอาบน้ำ แชมพู และโฟมอาบน้ำเนื้อเนียนละเอียดแบบ 3-in-1 ในขวดเดียว มีให้เลือกหลากหลายกลิ่น

2. PAÑPURI Bespoke Treasures Sacred Santal Body Set (2,180 บาท) ชุดผลิตภัณฑ์ Body Care & Hand Care ที่ให้คุณได้ดูแลผิวมือและผิวกาย ไปพร้อมกับสัมผัสความหอมสดชื่นแนว Woody จากธรรมชาติ

3. FENTY SKIN Butta Drop Shimmering Whipped Oil Body Cream (1,880 บาท) บอดี้มอยส์เจอไรเซอร์กลิ่นซินนาม่อนที่มีชิมเมอร์สีทองละเอียดผสมอยู่ด้วย เนื้อครีมเข้มข้น อัดแน่นด้วยส่วนผสมของ Rich Butters และ Tropical Oils

4. Officine Universelle Buly The Treatments Gift Set (ราคาเริ่มต้นที่ 7,990 บาท) เซ็ตผลิตภัณฑ์ประเภทขวด สามารถเลือกสรรผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้ Huile Antique, Lait Virginal, Eau Superfine และ Lait Nettoyant

SCENTED CANDLE

1. AMOLN (2,990 บาท) เทียนหอมจากสวีเดนที่ช่วยสร้างบรรยากาศให้กับบ้าน ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพ บรรจุในแก้วเทียนสีฟ้าสุดยูนีค

2. PAÑPURI Fragrant Fantasies One Night in Bangkok Set (3,430 บาท) เซ็ตที่จับคู่ความหอมจากคอลเล็กชัน PAÑPURI EXTRACT Perfume Oil ร่วมกับเทียนหอมแนวกลิ่นอโรมาติกฟลอรัล มอบสัมผัสรื่นรมย์จากดอกซ่อนกลิ่นและพริกไทยดำ

