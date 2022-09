Brad Pitt เปิดตัว Le Domaine Skincare สกินแคร์ที่ใช้ส่วนผสมจากไร่ไวน์ชั้นนำ

ชวนส่องผลิตภัณฑ์จาก Le Domaine Skincare ธุรกิจความงามของ Brad Pitt

ตบเท้าเข้าธุรกิจความงามอีกคนแล้ว ล่าสุดเป็นคิวของ Brad Pitt นักแสดงดังจากฝั่งฮอลลีวูดที่เพิ่งประกาศเปิดตัวแบรนด์กรีนบิวตี้ Le Domaine Skincare ซึ่งก่อตั้งด้วยความร่วมมือจาก Perrin Family โดยตั้งใจให้เป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวสําหรับคนทุกเพศทุกวัย โดดเด่นด้วยคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ คัดสรรส่วนผสมจากไร่ไวน์ Château Miraval ในประเทศฝรั่งเศส แถมยังออกแบบให้สามารถรีฟิลและรีไซเคิลได้ เพื่อลดคาร์บอนฟุตพรินต์ให้น้อยที่สุด

LSA Thai ไม่พลาดที่จะเข้าไปส่องทางอินสตาแกรม @ledomaine.skincare ก็พบว่าตอนนี้มี 4 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย The Cleansing Emulsion, The Fluid Cream, The Cream และ The Serum บรรจุในแพ็คเกจที่ออกแบบมาอย่างพิถีพิถัน ดีไซน์เรียบเท่ เป็นขวดสีดํา ปิดด้วยฝาไม้งานคราฟท์ ที่ให้ความรู้สึกเหมือนจุกไวน์ชั้นดี ถือเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่น่าลองมากๆ

เรื่องโดย: Patmavut Pothichapan

