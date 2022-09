Floris London น้ำหอมแบรนด์โปรดของ ควีนเอลิซาเบธที่ 2 ออกกลิ่นใหม่เพื่อสดุดีแด่ราชินีผู้ล่วงลับ

ข่าวการเสด็จสวรรคตของ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 (Queen Elizabeth II) ถูกประกาศเมื่อช่วงเวลา 16.30 น. ของวันที่ 8 กันยายน 2565 ตามเวลาท้องถิ่นประเทศอังกฤษ สร้างความตกใจและเศร้าโศกให้แก่ผู้คนทั่วโลก หลากหลายคนดังและแบรนด์ระดับโลกมากมายล้วนออกมาแสดงความเสียใจต่อการจากไปอย่างไม่มีวันหวนกลับของหนึ่งในราชินีผู้ยิ่งใหญ่แห่งสหราชอาณาจักร รวมถึง Floris London น้ำหอมแบรนด์โปรดของ Queen Elizabeth II เองด้วยเช่นกัน

Floris London เป็นที่รู้จักกันในฐานะพระสุคนธ์แบรนด์โปรดของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 รวมถึงยังมีข่าวลืออีกว่ากลิ่นโปรดประจำพระองค์คือ White Rose

แบรนด์เครื่องหอมหนึ่งเดียวที่ราชวงศ์ไว้ใจ

นอกจากนี้ Floris London ยังเป็นแบรนด์น้ำหอมเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับ ตรารับรองพระราชทาน (Royal Warrant) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ร้านค้าจะสามารถยื่นขอรับได้หลังจากทำการค้าขายกับราชวงศ์มาเป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป ถึงแม้ว่าจะได้รับตรารับรองแล้ว ก็ไม่ได้หมายความว่าทางราชวงศ์จะไม่ต้องเสียเงินซื้อสินค้าจากร้านอีก เพียงแต่การมอบตรา Royal Warrant นี้ เป็นเสมือนเครื่องการันตีว่าทางราชวงศ์มีความไว้วางใจที่จะซื้อขายสินค้าจากแบรนด์นี้นั่นเอง

จึงเป็นที่รู้กันทั่วว่า Floris London คือแบรนด์พระสุคนธ์โปรดของ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ไม่เพียงแค่ราชินีแห่งอังกฤษเท่านั้น เพราะ ดัชเชสเมแกน แห่งซัสเซ็กส์ เองก็ทรงฉีดพระสุคนธ์จากแบรนด์นี้ในวันพิธีเสกสมรสด้วยเช่นกัน นับเป็นการการันตีชั้นยอดจากราชวงศ์อังกฤษว่าน้ำหอมของ Floris London นั้นดีจริง

Platinum 22 กลิ่นน้ำหอมที่ปรุงขึ้นเพื่อควีนเอลิซาเบธที่ 2

เมื่อคราวฉลองครองราชย์ครบ 70 ปี (Platinum Jubilee) ช่วงเดือนพฤษภาคม ทางแบรนด์ Floris London ก็ได้ออกกลิ่นใหม่เพื่อร่วมเฉลิมฉลองให้กับโอกาสพิเศษของ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ภายใต้ชื่อกลิ่นว่า ‘Plautinum 22 Eau de Parfum’ โดยคำว่า Platinum มาจากวาระครองราชย์ครบ 70 ปี ส่วนตัวเลข 22 คือเลขปี 2022 นี้นั่นเอง

น้ำหอมขวดแก้วฝาสีทองดีไซน์หรูหราคลาสสิก มาพร้อมฉลาก สีม่วงเข้ม ซึ่งเป็นสีที่สื่อถึงราชวงศ์ชั้นสูง ถึงแม้ว่าสีม่วงจะไม่ใช่สีประจำตัวของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 อย่างเป็นทางการ แต่เป็นที่รู้กันว่าพระองค์ทรงไม่อนุญาตให้คนอื่นสวมใส่สีม่วง ยกเว้นพระญาติใกล้ชิด เนื่องจากตั้งแต่ยุคอดีต สีม่วงเป็นสีหายากและมีราคาสูงที่สุดในการผลิตขึ้นมา สีม่วงจึงเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของชนชั้นสูงอย่างแท้จริง

การให้โจทย์สร้างสรรค์น้ำหอมกลิ่นหนึ่งขึ้นมา เพื่อสดุดีแด่ราชินีผู้ยิ่งใหญ่ของราชวงศ์อังกฤษนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแม้แต่น้อย Floris London ที่รับใช้ราชวงศ์อย่างใกล้ชิดมานานหลายปี จึงตัดสินใจเลือกหยิบ “สวนรอบพระราชวังบัคกิงแฮม” ที่สมเด็จพระราชินีนาถทรงพำนักอยู่มาเป็นแรงบันดาลใจในการปรุงกลิ่น

ท็อปโน๊ตของ Platinum 22 หอมสดชื่นด้วยกลิ่นของ ดอกออร์ริส (Orris) , ข้าวโอ๊ต , แบล็คเคอร์แรนท์ และ มะนาว ก่อนจะตามมาด้วยกลิ่นหัวใจหลักที่หวานละมุนขึ้นจาก ดอกกุหลาบ , ใบของต้นไวโอเล็ต (Violet Leaf) , คลารี เซจ (Clary Sage) และ ชาดำ ปิดท้ายน้ำหอมขวดนี้ให้สมบูรณ์แบบด้วยกลิ่นเบสโน๊ตสุดอบอุ่นของ ซีดาร์วูด (Cedarwood) , เมล็ดถั่วทองกา (Tonka Beans) , อำพัน (Amber) และ มัสก์ (Musk)

“ผมและทีมสุคนธกรของ Floris London รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในโปรเจคแสนพิเศษที่คงจะมีเพียงครั้งเดียวในชีวิตนี้ และได้ร่วมปรุงกลิ่นน้ำหอมเพื่อฉลองให้การครองราชย์ครบ 70 ปีของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2” Edward Bodenham ผู้อำนวยการด้านน้ำหอม และทายาทรุ่นที่ 9 ของตระกูล Floris เผยความรู้สึกต่อโปรเจคนี้

ข้อมูลและรูปภาพ : Courtesy of HELLO! UK and Floris London

