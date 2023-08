การแต่งหน้าสไตล์เกาหลี ระหว่างไอดอลกับนักแสดง ต่างกันอย่างไร ?

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการ แต่งหน้าสไตล์เกาหลี นั้นได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในวงการบิวตี้ ไม่ใช่แค่เฉพาะฝั่งเอเชียเท่านั้น แต่กลายเป็นหนึ่งเทรนด์การแต่งหน้า ที่สาว ๆ ทั่วโลกต่างให้ความสนใจ ซึ่งเป็นผลมาจากอิทธิพลของ K-Pop และ K-Series นั่นเอง ไหนจะผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเกาหลีน่าใช้อีกมากมาย บวกกับเทคนิคการแต่งหน้า ที่ทำเอาสะกดสายตาทุกครั้งที่ได้เห็น สาว ๆ ที่รักสวยรักงาม และถูกจริตกับเมคอัพลุคสไตล์นี้ จึงไม่พลาดที่จะแต่งตามกัน

ภาพโดย @lalalalisa_m via Instagram / @leedongwook_official via Instagram / tvN drama via Facebook

ถ้าใครที่วนเวียนอยู่ในโลกของ K-Pop และ K-Series มาสักพัก คงพอสังเกตได้ว่า การแต่งหน้าของเหล่าไอดอลเวลาขึ้นเวที กับนักแสดงในซีรีส์นั้น ค่อนข้างแตกต่างกันชัดเจน โดยที่เห็นได้ชัดเลยก็คือ เมคอัพลุคของผู้ชาย หากเป็นไอดอล ก็จะมาแบบจัดเต็ม ทั้งรองพื้นเพิ่มความไบรท์ สโมกกี้อายจัดเต็ม แต่ถ้าเป็นนักแสดง ก็จะเน้นงานผิวเป็นหลัก คิ้ว ตา แก้ม ปาก ดูเป็นธรรมชาติ แทบจะดูไม่ออกว่าแต่งหน้ากันเลยทีเดียว ในส่วนของผู้หญิง อาจจะไม่ชัดเจนเท่าผู้ชาย แต่เมื่อลองสังเกตดี ๆ ก็จะเห็นรายละเอียดที่แตกต่าง บทความนี้เราจะมาเผยถึงความแตกต่างของการแต่งหน้าสไตล์เกาหลี ระหว่างไอดอลกับนักแสดงให้ชมกัน

แต่งหน้าสไตล์เกาหลี แบบนักแสดง

สำหรับการแต่งหน้าของสายนักแสดง ส่วนใหญ่ค่อนข้างไปในทางเรียบง่าย แต่งน้อย ๆ แต่ดูออกว่าแต่งนะ มีความเป็นธรรมชาติ เพื่อให้เหมาะสมกับคาแรคเตอร์ของตัวละคร และดูสมจริง

ภาพโดย JTBC Drama via Facebook

หลัก ๆ เลยก็คือ งานผิวเนียนสวย แบบที่ดูไม่โป๊ะ ไม่โบกหนา แม้ว่าจะผ่านรองพื้น คอนซีลเลอร์ คอลเลคเตอร์ แป้งฝุ่นใด ๆ ก็ยังได้ผิวที่ดูเป็นผิว ส่วนเมคอัพแต่ละจุดนั้น จะถูกแต่งแต้มให้ไปเป็นไปตามโครงสร้างใบหน้าเดิม และใช้สีสันที่ดูละมุน เช่น เขียนคิ้วฟุ้งตามโครงเดิม ใช้อายแชโดว์เฉดสีธรรมชาติ ปัดขนตาเรียงเส้นบาง ๆ บลัชออนสีอ่อน ปัดให้แก้มดูมีเลือดฝาด และสีลิปสติกแบบสุขภาพดี อย่างสีชมพู สีพีช หรือสีแดงระเรื่อ ซึ่งการ แต่งหน้าสไตล์เกาหลี จะให้ความสำคัญกับการเลือกโทนสี ที่เข้ากับ Personal Color ของแต่ละคนด้วย

ภาพโดย tvN drama via Facebook / KBS via Facebook

แต่งหน้าสไตล์เกาหลีแบบไอดอล

มาที่การแต่งหน้าแบบไอดอลกันบ้าง ด้วยความที่ไอดอลต้องขึ้นแสดงบนเวที เจอแสงไฟจากทั่วทุกสารทิศ อีกทั้งยังมีระยะห่างค่อนข้างไกลจากผู้ชม ทำให้ลักษณะการ แต่งหน้าสไตล์เกาหลี ของไอดอล จึงต้องมีความความโดดเด่น สีสันชัดจัดเต็ม เวลาโดนไฟแล้วไม่ดรอป แฟนคลับถ่ายรูป ถ่ายวิดีโอ จากมุมไกลแค่ไหน ก็ยังเห็นได้ถึงความปังของเมคอัพ ถือว่าแต่งหน้าหนักกว่าสายนักแสดง และค่อนข้างครีเอทลุคได้อย่างไม่มีข้อจำกัด

ภาพโดย @lalalalisa_m via Instagram / @ho5hi_kwon via Instagram / @taeyeon_ss via Instagram

แน่นอนว่างานผิว ก็ยังคงเน้นผิวเนียนสวยเช่นกัน แต่สำหรับไอดอล จะเห็นได้เลยว่าสีของรองพื้น จะค่อนข้างเป็นโทนสีที่สว่างกว่าผิวจริง เพื่อให้หน้าดูไบรท์ สู้แสงไฟแสงแฟลช มีการเซตผิวให้มีฟินิชลุคค่อนไปทางแมตต์ เพื่อให้เมคอัพติดทนยาวนาน และผิวดูสดชื่นตลอดเวลา ถึงแม้เต้นจนเหงื่อไหล แต่หน้าก็ยังเป๊ะ ในส่วนของเมคอัพแต่ละจุด บอกเลยว่ามีเทคนิคอะไร งัดมาใช้ได้เต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นงานกลิตเตอร์วิบวับกระแทกตา อายไลเนอร์เส้นคมวาดยาว ขนตามาเป็นช่อ เป็นแผง สโมกกี้อายฉ่ำ ๆ แก้มและปากสีสันเด่นชัด ไปจนถึงการเพิ่มเติมลูกเล่นบนใบหน้า ชนิดที่ว่าแต่งหน้าในวันธรรมดาทั่วไปไม่ได้ อย่างการติดกากเพชรเป็นเม็ด ๆ ตามจุดต่าง ๆ อะไรแบบนี้

ภาพโดย @for_everyoung10 via Instagram / @tenlee_1001 via Instagram / @m.by__sana via Instagram

