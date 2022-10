รีวิวรองพื้นสูตรน้ำ ÍPSA Liquid Foundation ใหม่ล่าสุดจากอิปซ่า

#LSABeauty รีวิว รองพื้น สูตรน้ำ Liquid Foundation รุ่นใหม่ล่าสุดจาก ÍPSA อีกหนึ่งแบรนด์สกินแคร์และเมกอัพจากประเทศญี่ปุ่นในเครือ Shiseido ที่เราหลงรักมานาน

ความพิเศษของ Liquid Foundation เบสเมกอัพตัวล่าสุดจากแบรนด์ ÍPSA หลังจากได้ลองแล้วเราพบว่าเป็นรองพื้นสูตรน้ำ ที่ช่วยให้เราแต่งผิวง่ายขึ้น สอดรับกับดีเอ็นเอของแบรนด์ “Simplicity/Minimalism” ให้ผลลัพธ์สวยเพอร์เฟ็คท์โดยไม่ต้องเข้าแอพฯ แต่งรูปให้มากมายหลายขั้นตอนตามคําเคลม

WHAT: รองพื้น ÍPSA Liquid Foundation มีให้เลือกทั้งหมด 6 เฉดสี (ขนาด 25 มล. 1,750 บาท)

WHO: เหมาะกับคนที่กังวลกับปัญหารูขุมขน ผิวแห้งไปจนถึงผิวผสม สีผิวไม่สม่ำเสมอ

WHY: เป็น รองพื้น สูตรน้ำ ที่มาพร้อมคุณสมบัติช่วยเติมเต็มความชุ่มชื่น แต่งออกมาแล้วฟินิชชิ่งดูนวลเนียนพอดี กระจายแสงแบบไม่โกลว์จนโอเวอร์ เนื้อรองพื้นยืดหยุ่นยุ่น แนบสนิทกลมกลืนไปกับพื้นผิว แถมช่วยเบลอรูขุมขน ช่วยปกป้องผิวด้วย SPF 25/PA++ แต่ถ้าพื้นฐานเป็นคนผิวมันแนะนํา ให้ลงแป้งฝุ่นบางๆ ส่วนคนที่มีปัญหาริ้วรอยร่องลึกอาจลองเป็นรุ่นอื่นจะเหมาะกว่า

