รีแคปปี 2023 ที่ผ่านมาโลกโซเชียลมิเดียคุยอะไรกันไปบ้าง

มัดรวมส่งท้ายปี 2023 ความคืบหน้าและความเป็นไปของโลกยุคดิจิทัลในตอนนี้

อยากรู้ไหมว่าพลเมืองโลกในช่วงปีที่ผ่านมา ทวิตเรื่องอะไรติดเทรนด์กันไปแล้วบ้าง ปั่นยอดยูทูปกันไปกี่ครั้ง และถกถามหัวข้อประเด็นร้อนกันไปกี่หน วันนี้เราจะคุยส่งท้ายปี 2023 กันเสียหน่อย เริ่มกันเลยไม่รอช้าที่เดือนมีนาคม รางวัล Oscar ตกเป็นของผู้ที่เฝ้ารอมานานอย่างนักแสดงหญิง Michelle Yeoh ชาวมาเลเซียที่วางหมัดวางมวยโชว์กึ๋นและทักษะมานานแสนนาน ก่อนจะคว้ารางวัลนักแสดงนำหญิงไปได้ในภาพยนตร์ Everything Everywhere All at Once เช่นเดียวกับ Brendan Fraser ที่หายหน้าไปจากวงการราวกับไม่มีตัวตน จนโผล่มาในบทนำภาพยนตร์เรื่อง The Whale แล้วสอยรางวัลนำชายกลับบ้าน เป็นดั่งว่าเขาได้รับอ้อมกอดอุ่นๆ ต้อนรับการกลับมาจากคนในวงการกันอีกครั้ง

ช่วงคาบเกี่ยวเดียวกัน มิส Taylor Swift เองก็ประกาศทำ Eras Tour ที่กระหึ่มไปทั่วโลก เริ่มต้นในเดือนมีนาคมที่จะควบรวมทุกอัลบั้มมายัดกันไว้ในเวลาประมาณ 3 ชั่วโมงกว่าๆ โดยเน้นไปที่ 4 อัลบั้มหลัง และแซมด้วยเพลงเก่าๆ จาก 6 อัลบั้มแรก จนตอนนี้ก็กลายเป็นกระแสว่าใครๆ ก็ต้องชอบแม่สาวเทย์เทย์ ไม่อย่างนั้นจะตกยุคเข้าให้ แถมคุณเขายังปั่นกระแสตัวเองต่อไปอีก เพราะการเลิกรากลางคันระหว่างเธอกับนักแสดงหนุ่ม Joe Alwyn ที่ดูใจกันมานาน 6 ปี ก็โหมกระแสเสียร้อนฉ่า ก่อนจะหันไปได้หนุ่ม Travis Kelce นักอเมริกันฟุตบอลมาช่วยดามใจกันอย่างหวานชื่นในเวลาไม่กี่เดือนถัดมา

พูดถึงเจ้าแม่เพลงป๊อประดับโลกไปแล้ว วิ่งมาทางฝั่งเจ้าแม่เพลงเคป๊อปกันบ้าง เพราะช่วงปีที่ผ่านมาวง Blackpink ยืนอยู่ในภาวะสุญญากาศ เนื่องจากรอยต่อของสัญญาที่ยังไม่คงที่ ปั่นหุ้น YG ร่วงจนน่าใจหาย ก่อนโกยกระแสกลับคืนมานิดนึง เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาค่ายประกาศว่าสัญญาวงจะยังมีอยู่ แต่ว่าเรื่องของสัญญาเดี่ยวเหล่า Blink ก็คงต้องเกาะขอบหน้าจอรอกันต่อไป ส่วนเจ้าพ่อเพลงเคป๊อปอย่างวง BTS ก็ประกาศเข้ากรมรับใช้ชาติเมื่อปลายปีที่แล้ว และช่วงปีที่ผ่านมาก็ทยอยเข้ากรมกันคนสองคนจนครบทีม ทำเอา Army ต้องกอดคอกันเหงาไปอีกหลายปี เอาน่าฟังเพลงเก่าวนๆ กันไปก่อนก็แล้วกัน

ส่วนเรื่องของแฟชั่นในช่วงกันยายน นับเป็นก้าวย่างใหม่ของ Gucci กับ Sabato de Sarno ในคอลเล็กชั่น SS24 ที่เขาดึงเอากุชชี่ในแบบเก่ากลับคืนมาหลังโลกรู้จักแบรนด์ในแบบที่ Alessandro Michele วาดภาพเอาไว้กับโลโก้เต็มๆ สีสันจัดจ้าน และซิลูเอตแบบยุควินเทจ เช่นเดียวกับฤดูกาลแรกของ Peter Hawkings ที่มาประจำอยู่ที่ Tom Ford เขาพาแบรนด์กลับไปสู่ความฮอตและแสนจะเซ็กซี่อีกครั้งหนึ่ง แต่ที่พลาดไม่ได้คือการกลับมาของเจ้าแม่ Sophisticate และ Minimalistic อย่าง Phoebe Philo ที่กลับมายืนบนโลกแฟชั่นอีกครั้งภายใต้แบรนด์ของตัวเอง พร้อมประกาศว่าจะไม่ทำเสื้อผ้าตามซีซั่น และจะใส่ใจเรื่องของผลกระทบต่างๆ เช่นเคย ทำเอาปรากฏการณ์โซลเอ้าท์หลายชิ้นตั้งแต่วันแรกที่เปิด

หรือจะพูดถึงแบรนด์ Loro Piana ที่กลับคืนสู่สปอตไลต์กันอีกครั้ง หลังกระแส Quiet Luxury ที่ยืนอยู่มุมขวาพร้อมด้วย Sofia Richie ที่ก็ขุดเอา Chanel ยุควินเทจขึ้นมาใส่บอกลายุค Inatagram Model พร้อมสละโสดไปกับ Elliot Grainge หนุ่มแว่นผู้นุ่มนวล จนใครๆ ก็ต้องตามติดชีวิตรักหรือออกจะเป็นชีวิตการแต่งตัวของสาวคนนี้เสียมากกว่า ซึ่งตีกันอย่างจังกับรสนิยม y2k ที่กลับมาเปรี้ยงกว่าเดิม เพราะคนเริ่มโหยหาความ Nostalgic แถมแท็กทีมเข้ากับกระแสภาพยนตร์ Barbie ผู้เล่นฝ่ายน้ำเงินโดยนักแสดง Margot Robbie ยำกันเมาส์มันทั้งสองกลุ่ม วันหนึ่งอยากจะแต่งเป็น Britney Spears อีกวันก็ลุคขึ้นมามวยผมปาดเจลรวบตึงเป็นสาวผู้ดีในยุคก่อนซะงั้น

ส่วนงานแต่งประจำปีนอกจากยกให้คู่ของโซเฟียแล้ว ก็ต้องเป็น Dylan Sprouse และ Barbara Palvin ที่ทำเอาคนปากค้างตาลอยกับความสวยโคตรๆ ของเจ้าสาวในชุดแต่งงานคัสตอมจากแบรนด์ Vivienne Westwood ส่วนงานแต่งอีกคู่ที่แฟนๆ ดีใจด้วยอย่างสุดซึ้งคือคู่ของ Cole Tucker นักเบสบอลหนุ่มและสตาร์ในยุค 90s อย่าง Vanessa Hudgens ที่แฟนๆ ของเธอร่วมยินดีจนน้ำตาคลอเมื่อไม่กี่วันก่อน เพราะเคยรอคอยให้เธอได้เข้าประตูวิวาห์กับแฟนเก่าอย่าง Austin Butler ที่คบกันมานานถึง 8 ปี ก่อนที่ทั้งคู่จะแยกทางกันไป จนนักแสดงและนักร้องสาวได้มาคบหาดูใจกับนักเบสบอลหนุ่มคนนี้

ไหนๆ ก็พาดพิงถึงนักแสดงกันแล้ว ฟากฝั่งเอนเตอร์เทนเมนต์เองก็ไม่น้อยหน้า ขยันหาแสงหาเสียงกันถ้วนทั่ว โดยเฉพาะทีมดิสนีย์ที่ยืนหนึ่งเรื่องของการเรียกนักข่าว เพราะโดนยำเละตั้งแต่กระแสยัดเยียดสีผิวที่ฉาวเป็นเดือนกับภาพยนตร์ The Little Mermaid ฉบับไลฟ์แอคชั่นหรือคนแสดง ที่ได้นักแสดง Halle Bailey มารับบทเงือกสาวผมแดง แบบที่ไม่ตรงตามต้นฉบับแต่อย่างใด ทั้งสีผมและสีผิว จนคนมองว่ามันคือการยัดเยียดจนเกินงาม จนไม่เหลือเค้าเดิมของการ์ตูนในความทรงจำ แต่ความวัวยังไม่ทันหายความควายก็เข้ามาแทรก เพราะดิสนีย์เดินหน้าสร้าง Snow White กันต่อโดยเอานักแสดงสาวละตินอเมริกัน ‎Rachel Zegler มารับบทสโนว์ไวท์ผู้มีผิวขาวราวหิมะ อะไรไม่เท่ากับการที่คนแคระทั้ง 7 ก็ไม่ใช่คนแคระ แถมนักแสดงที่ว่าก็แสดงท่าทีและคำพูด แบบที่ไม่ให้เกียรติต่อภาพยนตร์และตัวละครที่เธอได้รับเลือก จนเกิดกระแสตีกลับจังๆ และเธอต้องออกมาขอโทษ แบบขอไปที

เผือกร้อนๆ เลยไปตกที่ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์กับการกลับมาของ The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes ที่นักแสดงคนเดิมอย่างคุณเรเชล ได้รับบทเป็นตัวละครสำคัญของเรื่อง ทำเอาต่อมเซนซิทีฟของใครหลายคนดิ้นพล่านออกมาพร้อมใจว่า จะไม่สมทบทุนภาพยนตร์เรื่องนี้โดยเด็ดขาด กระทั่งแบนภาพยนตร์เรื่องนี้ไปเลยก็มีเหมือนกัน ในขณะเดียวกันโลกฮอลลีวู้ดก็ต้องสูญเสียนักแสดงอันเป็นที่รัก Matthew Perry จากซีรีส์ซิตคอมเรื่อง Friends ไป เพราะการใช้ยาเสพติดเนื่องจากการเป็นโรคซึมเศร้า

เรียกว่า 2023 เป็นอีกปีที่เต็มไปด้วยเรื่องน่าเม้าท์มอย น่ายินดี น่าตกใจ และน่าเสียใจ ในปีหน้ามาดูกันว่าโลกแห่งไลฟ์สไตล์และเอนเตอร์เทนเมนต์ จะดำเนินไปในทิศทางไหนกันบ้าง แต่ที่แน่ๆ อย่าลืมมาตามติดไปพร้อมๆ กันกับเรา Lifestyle Asia Thailand

อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟสไตล์คนเมือง ร้านอาหารเด็ดดัง แฟชั่นล่าสุด สุขภาพ และความงาม พร้อมกับ เรื่องราวทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ได้ที่ Lifestyle Asia