Alice in Borderland จากการ์ตูนญี่ปุ่นสุดระทึกขวัญสู่ซีรีส์ Live-action ใน Netflix

หากจะให้พูดถึงซีรีส์ระทึกขวัญจากญี่ปุ่นที่ฮอตฮิตตอดกระแส และได้ใจผู้ชม Alice in Borderland จะต้องเป็นหนึ่งในรายชื่อซีรีส์ที่ติดโผอย่างแน่นอน ซีรีส์เรื่องนี้ถูกดัดแปลงมาจากการ์ตูนที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน และกำลังจะมีซีซั่น 2 มาฉายให้เราได้ชมกัน ในเดือนธันวาคม 2022 และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนไปชมซีซัน 2 กัน ในวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้กัน

Alice in Borderland หรือชื่อภาษาไทยก็คือ อลิสในแดนมรณะ มังงะนี้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นโดยอาจารย์ Haro Aso ที่มีผลงานก่อนหน้านี้ ก็คือ YUNGE! (2005) , Hyde & Closer (2007-2009) และผลงานล่าสุดก็คือ Zom 100: Bucket List of the Dead (2018 – ปัจจุบัน) โดยมังงะเรื่องนี้ถูกตีพิมพ์ในนิตยสารโชเน็นซันเดย์ในปี 2010-2016 และด้วยความนิยมที่ได้รับ ทำให้มังงะเรื่องนี้ ถูกนำมาตีพิมพ์เป็นฉบับรวมเล่ม โดยมีทั้งหมด 18 เล่ม (ในประเทศไทย สำนักพิมพ์วิบูลย์กิจ ได้รับลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่)

ต่อมา อลิสในแดนมรณะ ก็ถูกหยิบมาดัดแปลงเป็นซีรีส์แบบคนแสดงจริง และฉายครั้งแรกบน Netflix ในวันที่ 10 ธันวาคม 2020 โดยซีรีส์นี้ จะมีทั้งสิ้น 8 ตอน ความยาวตอนละประมาณ 40-50 นาที และได้รับคำชื่นชมจากทั้งฝั่งของนักวิจารณ์ และผู้ชมทั่วไป และด้วยความนิยมอย่างล้นหลาม ทำให้ Netflix ตัดสินใจประการสร้างซีซั่นที่ 2 ทันทีหลังจากที่ซีซั่นแรกฉายไปได้เพียง 2 สัปดาห์เท่านั้น

เรื่องราวโดยย่อ (แบบไม่สปอยล์) ของซีรีส์เรื่องนี้ก็คือ เราจะได้ติดตามเรื่องราวของคนกลุ่มหนึ่งที่เห็นอุกกาบาตระเบิดบนชั้นบรรยากาศ และด้วยแรงระเบิดนี้เองทำให้พวกเขาหลุดเข้าไปในอีกโลกหนึ่ง แน่นอนว่าภายในโลกนี้พวกเขาจะได้พบกับผู้คุมเกมที่จะมอบสิทธิ์ให้กับผู้ชนะเกมที่เขาคิดขึ้น ทำให้พวกเขาเหล่านี้ตัดสินใจเข้าร่วมเกมต่าง ๆ ที่มีกติกาแตกต่างกันไป และพยายามเอาชนะกันให้ได้เพื่อมีชีวิตอยู่ต่อไป

สำหรับนักแสดงที่มารับบทภายในเรื่องนี้ก็เรียกได้ว่ามีแต่นักแสดงชั้นยอดมาให้เราได้ติดตามกัน โดยเริ่มต้นจาก Kento Yamazaki ผู้ที่รับบท Asiru ก็มีผลงานซีรีส์ และภาพยนตร์เด่น ๆ มากมาย เช่น รับบทเป็น Good Doctor (2018) , Bokudake ga 17-sai no sekai de (2020) , Kingdom (2019) เป็นต้น ในขณะที่ Usagi นางเอกของเราก็ได้รับบทโดย Tao Tsuchiya ที่มีผลงานการแสดงมากกว่า 30 เรื่อง เช่น Orange (2015) , Castle of Sand (2019) และ Rurouni Kenshin (2014-2021) ปิดท้ายด้วยตัวละครเด่นจอมปั่นอีกคนหนึ่งนั่นก็คือ Chishiya ที่รับบทโดย Nijiro Murakami ซึ่งก็มีผลงานยาวเป็นหางว่าวเช่นกัน เช่น Anohana: The Flower We Saw That Day (2015) , Chiwawa (2019) และ 10 Count to the Future (2022)

ที่น่าสนใจก็คือชื่อของตัวละครภายในเรื่องนี้ยังมีการอ้างอิงจาก Alice in Wonderland ด้วย ได้แก่ ตัวละครเอกที่ใช้ชื่อว่า Asiru ที่ออกเสียงคล้ายกับ Alice , นางเอกที่ชื่อ Usagi ที่แปลว่ากระต่ายในภาษาญี่ปุ่น , Chishiya ที่หมายถึงเจ้าแมว Cheshire , Hatter คือคนขายหมวก (The Mad Hatter) และ Mira หมายถึงเกมควีนโพธิ์แดง (The Queen of Hearts) เป็นต้น

ถ้าหากผู้อ่านคนใดต้องการรับชมซีรีส์เรื่องนี้ สามารถรับชมได้ที่นี่เลย https://www.netflix.com/title/80200575

อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟสไตล์คนเมือง ร้านอาหารเด็ดดัง แฟชั่นล่าสุด สุขภาพ และความงาม พร้อมกับ เรื่องราวทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ได้ที่ Lifestyle Asia