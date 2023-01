Utap ซีรีส์เรื่องแรกในชีวิตของ Arnold Schwarzenegger พร้อมเจาะลึกประวัติสุดยอดคนเหล็ก

Arnold Schwarzenegger หรือที่เราจะคุ้นชินกับนักแสดงคนนี้ในบทบาทของ “คนเหล็ก” ผู้รับบทภาพยนตร์บู๊แหลกลาญมาแล้ว หลากหลายเรื่อง โดยล่าสุด มีข่าวว่า นักแสดงหุ่นล่ำโดนใจท่านนี้ กำลังจะแสดงซีรีส์เรื่องแรกในชีวิตอย่าง Utap บน Netflix ซึ่งซีรีส์นี้เป็นซีรีส์แนวแอ็กชั่นคอมเมดี้ ที่เราจะได้ติดตามเรื่องราวของอดีต CIA (รับบทโดย Schwarzenegger) ที่ต้องมาดูแลลูกสาว (รับบทโดย Monica Barbaro) ในการทำภารกิจลับให้กับ CIA จนสุดท้ายทั้งคู่จึงได้ทราบว่า ความสัมพันธ์ฉันพ่อลูกนั้น เป็นเพียงเรื่องที่สร้างขึ้นมา แต่ทั้งคู่ก็ตัดสินใจที่จะจับมือกัน ช่วยกันทำภารกิจให้สำเร็จในที่สุด

แค่อ่านเรื่องย่อตรงนี้ ก็เรียกได้ว่าน่าสนใจไม่น้อยเลยใช่ไหมล่ะ และในวันนี้ เราจะพาทุกคนมาเจาะประวัติ Arnold Schwarzenegger ก่อนที่จะได้รับชมซีรีส์เรื่องแรกในชีวิตของเขากัน

เปิดประวัติคนเหล็กในตำนาน

Arnold Alois Schwarzenegger เกิดเมื่อวันที่ 30 ก.ค. 1947 (ปัจจุบันอายุย่าง 76 ปี) จุดเริ่มต้นของเขานั้น ไม่ได้เริ่มต้นจากการเป็นนักแสดง หรือนายแบบโฆษณา แต่เขาเริ่มต้นจากการเป็นนักยกน้ำหนัก ตอนอายุ 15 ปี จากนั้นเขาก็ได้รับตำแหน่ง Mr.Universe เมื่ออายุ 20 ปี อีกทั้งยังครองแชมป์ตำแหน่ง Mr.Olympia มากถึง 7 ครั้ง และด้วยสาเหตุนี้เอง ทำให้เขาได้รับยกย่องว่า เป็นหนึ่งในสุดยอดนักเพาะกายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาล โดยเขาก็ได้สานต่องานของเขา ด้วยการเขียนหนังสือ และบทความเกี่ยวกับการเพาะกายมากมาย

Schwarzenegger มีความตั้งใจที่จะเข้าวงการการแสดง และเขาได้พิสูจน์ฝีมือให้เห็น จนได้รับเลือกให้รับบทนำใน Hercules in New York (1970) ภายใต้ชื่อในวงการว่า “Arnold Strong” ในขณะที่การปรากฏตัวในภาพยนตร์เรื่องที่สองของเขา คือการเป็นนักฆ่าใน The Long Goodbye (1973) และตามมาด้วยบทที่สำคัญขึ้นอย่าง Stay Hungry (1976) ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้เอง ทำให้เขาได้รับรางวัลลูกโลกทองคำ สาขาดาราหน้าใหม่แห่งปี

พระเอกกล้ามโตของเราได้เปิดเผยว่า ในช่วงแรกในการพัฒนาอาชีพการแสดงของเขานั้น มันยากมาก ๆ เพราะว่าหลายคนบอกว่า ร่างกายของเขาแปลกจนเกินไป สำเนียงการพูดยังค่อนข้างตลก อีกทั้ง ชื่อยังยาวเกินไปอีกด้วย ทำให้หลาย ๆ คนตอนนั้น มองว่าเขาไม่มีทางดังได้

อย่างไรก็ตาม ทุกอย่างก็ไม่เป็นไปตามที่คนอื่นวิจารณ์กัน หลังจากที่เขารับบทนำใน Conan the Barbarian ในปี 1982 ทำให้เขาดังกลายเป็นพลุแตก และเข้าตาของ James Cameron ที่ได้ดึงตัวเขามาร่วมแสดงในภาพยนตร์แอ็กชั่นแนววิทยาศาสตร์ เรื่อง The Terminator จนทำให้เขากลายเป็น คนเหล็กของโลก และกลายเป็นนักแสดงค้างฟ้า ที่ไม่มีใครโค่นเขาลงได้

นอกจากการแสดงแล้ว เขายังได้สร้างภาพยนตร์แอ็กชั่น ที่ประสบความสำเร็จหลายเรื่อง ในช่วงปี 1980 เช่น Commando (1985), Raw Deal (1986), The Running Man (1987), Predator (1987) และ Red Heat (1988) แต่สุดท้าย เขาก็กลับมาดังเปรี้ยงปร้างอีกครั้ง หลังกลับมารับบทใน Terminator 2: Judgment Day (1991) ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดแห่งปี และเขาก็ยังมีภาพยนตร์ที่แสดงอีกมากมาย หลังจากนั้นเช่น True Lies (1994) , Twins (1988) , Kindergarten Cop (1990) , Junior (1994) , และ Jingle All the Way (1996) เป็นต้น

หลังจากนั้น Schwarzenegger ได้เปลี่ยนเส้นทางของตนเองไปสักพักหนึ่ง ด้วยการก้าวเข้าสู่บทบาททางการเมือง และบทบาทนักการเมืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาก็คือได้เป็นผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย คนที่ 38 ในปี 2003

หลังจากนั้นในปี 2010 Schwarzenegger ก็ได้กลับมาแสดงภาพยนตร์อีกครั้งในเรื่อง The Expendables (2010) ซึ่งก็เป็นภาพยนตร์แอ็กชั่นรวมดาราชื่อดังมากมาย และได้รับความนิยมจนได้สร้างภาคต่ออย่าง The Expendables 2 (2012) อีกทั้งเขายังได้รับงานแสดงภาพยนตร์อีกมากมาย ได้แก่ The Last Stand (2013) , Escape Plan (2013) , The Expendables 3 (2014) , Sabotage (2014) , Maggie (2015) , Terminator Genisys (2015) , Aftermath (2017) และ Terminator: Dark Fate (2019)

ล่าสุด เขากำลังจะเริ่มต้นเส้นทางการแสดงของเขา ในฐานะนักแสดงซีรีส์เป็นครั้งแรก บน Netflix ในเรื่อง Utap เราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปว่าผลงานของเขาในครั้งนี้จะโดนใจมากแค่ไหน

