จิตรกรรมฝาผนัง MAESTÀ DI ASSISI ที่มีชีวิตอีกครั้ง

จิตรกรรมฝาผนัง MAESTÀ DI ASSISI ในมหาวิหาร St.Francis ผลงานศิลปะที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และเป็นจิตรกรรมอันยิ่งใหญ่ของอิตาลีและของโลก จิตรกรรมฝาผนังเทคนิคปูนเปียก ‘Madonna Enthroned with the Child, St Francis and Four Angels’ หรือที่รู้จักในชื่อ ‘Maestà di Assisi’ ของ Cimabue จะได้รับการบูรณะอย่างพิถีพิถัน โดยเป็นโครงการที่ได้รับการดูแลจาก ค่ายรถซูเปอร์คาร์ ม้าลำพองอย่าง เฟอร์รารี่ ที่เข้ามาช่วยดำเนินงานเองทั้งหมด ทำให้ศิลปะที่มีคุณค่ายังคงได้รับส่งต่อให้คนทั่วโลกได้ยลโฉมกันต่อไป

การดู และ อนุรักษ์ผลงานชิ้นเอกของ ชิมาบูเย (Cimabue) จะเริ่มต้นขึ้นในเดือนมกราคม ปี ค.ศ 2023 เฟอร์รารี่สนับสนุนการอนุรักษ์ผลงานศิลปะที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และเป็นจิตรกรรมอันยิ่งใหญ่ของอิตาลีและของโลก จิตรกรรมฝาผนังเทคนิคปูนเปียก ‘Madonna Enthroned with the Child, St Francis and Four Angels’ หรือที่รู้จักในชื่อ ‘Maestà di Assisi’ ของ Cimabue จะได้รับการบูรณะอย่างพิถีพิถัน โดยเป็นโครงการที่เฟอร์รารี่ดำเนินงานเองทั้งหมด

ชิมาบูเย (Cimabue) เป็นใคร? หรือรู้จักกันในนาม เชนนี ดิ เป็บโป (Cenni di Pepo) อยู่ในยุคระหว่างปี ค.ศ. 1240-1302 เป็นจิตรกร และ ช่างโมเสกชาวอิตาลีจากเมืองฟลอเรนซ์ ซึ่ง ชิมาบูเยมีบทบาทสำคัญต่องานจิตรกรรมในประเทศอิตาลีเป็นอย่างมาก เพราะเป็นจิตรกรคนสำคัญคนสุดท้ายของสมัยศิลปะไบแซนไทน์ ซึ่งศิลปะยุคนี้ประกอบด้วยโครงสร้าง และ ทิวทัศน์ที่ยังเป็นสองมิติ และเป็นสมัยที่เน้นการตกแต่ง (highly stylized) คล้ายจิตรกรรมฝาผนังในวัดไทย มากกว่านั้น ชิมาบูเยยังเป็นผู้ริเริ่มการวาดแบบใกล้เคียงธรรมชาติ ดังจะเห็นได้จากรูปคนที่ขนาดสัดส่วนเท่าคนจริง และ การเริ่มใช้แสงเงาบ้างเล็กน้อย

โครงการอนุรักษ์นี้จะเริ่มขึ้นในเดือนมกราคมปีหน้า และ คาดว่าจะใช้เวลาประมาณหนึ่งปีในการดำเนินงานจนแล้วเสร็จ โดยมีทีมงานจากบริษัทผู้เชี่ยวชาญอย่าง Tecnireco ภายใต้การดูแลของ Sergio Fusetti หัวหน้าฝ่ายบูรณะของมหาวิหาร St. Francis of Assisi เป็นผู้ดำเนินงาน ร่วมกับหน่วยงานด้านโบราณคดี, หน่วยงานวิจิตรศิลป์ และ หน่วยงานภูมิทัศน์ของ Umbria

จิตรกรรม ‘Maestà di Assisi’ ถูกรังสรรค์ขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1285-1290 อยู่ด้านล่างของตัวโบสถ์ซึ่งตั้งอยู่ทางปีกด้านเหนือของมหาวิหาร ไม่เพียงนิยมใช้ในการเขียนภาพพระแม่มารีเท่านั้น แต่จิตรกรรมฝาผนังปูนเปียกยังเป็นเทคนิคที่ถูกนำมาใช้กับภาพที่เก่าแก่ที่สุดภาพหนึ่งของนักบุญฟรานซิสอีกด้วย กล่าวกันว่า ภาพนี้วาดขึ้นตามคำอธิบายจากผู้ที่รู้จักท่านเป็นการส่วนตัว ผลงานชิ้นเอกที่มีคุณค่าระดับโลกชิ้นนี้ จะเปล่งประกายเจิดจรัส และ สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือนต่อไปในอนาคต ผ่านการบูรณะอย่างพิถีพิถันในครั้งนี้

“เฟอร์รารี่ถือเป็นหนึ่งในตัวแทนของอิตาลีในสายตาโลก เราเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงด้านมรดกทางศิลปะมาเป็นเวลานับพันปี เฟอร์รารี่ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความหรูหราเหนือระดับ และ มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับศิลปะและวัฒนธรรม ดังนั้น เราจึงรู้สึกว่าเราควรมีส่วนในการอนุรักษ์ผลงานชิ้นเอกที่มีคุณค่าระดับโลกของอิตาลี รวมถึงสะท้อนภาพความอ่อนน้อมถ่อมตนของนักบุญฟรานซิสด้วยเช่นกัน” Benedetto Vigna CEO ของเฟอร์รารี่ กล่าว

CEO ของ เฟอร์รารี่ ยังกล่าวต่อถึงการอนุรักษ์ครั้งนี้ว่า “ผมเชื่อว่าความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเรา ร่วมด้วยภาครัฐ และ เอกชน สามารถนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ทรงคุณค่าได้ เช่นเดียวกับโครงการด้านการศึกษา, สุขภาพ และ การปกป้องสิ่งแวดล้อม ที่เราทำเสมอมา ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์แนวทางด้านสังคมนี้ได้เป็นอย่างดี การแถลงข่าวร่วมกับนักบวชแห่ง Sacro Convento ในวันนี้ ยังทำให้เรารู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์วัฒนธรรมนี้เอาไว้อีกด้วย”

โดยทาง Marco Moroni บาทหลวงผู้อารักขาคอนเวนต์ศักดิ์สิทธิ์แห่ง Assisi กล่าวว่า “จิตรกรรมปูนเปียก ‘Madonna Enthroned with the Child, Angels and St Francis’ ของ Cimabue จะได้รับการบูรณะให้กลับมางดงามตรงตามประวัติศาสตร์อีกครั้ง ต้องขอบคุณเฟอร์รารี่ ซึ่งเป็นผู้ได้รับเลือกให้ดูแลผลงานสำคัญทางประวัติศาสตร์ศิลปะระดับนานาชาตินี้”

Marco Moroni ยังเสริมเพิ่มเติมอีกว่า “จิตรกรรมฝาผนัง MAESTÀ DI ASSISI ผลงานซึ่งเป็นที่รู้จักดีที่สุด และ น่าจะเก่าแก่ที่สุดนี้ แสดงให้เห็นภาพเหมือนของนักบุญฟรานซิส ชายที่ Thomas แห่ง Celano บรรยายว่า ‘ตัวค่อนข้างเล็ก, รูปร่างสันทัด, ศีรษะกลมปกติ, ใบหน้าค่อนข้างรี และ ยื่นออกมา, หน้าผากแบนเล็ก, นัยน์ตาดำ ขนาดปกติ และ เปี่ยมด้วยแววตาแห่งความอ่อนโยน’ (FF 465) ขอขอบคุณเฟอร์รารี่ที่เลือกสนับสนุน และส่งเสริมศิลปะอิตาลีซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของเรา พวกเราเหล่าบาทหลวงรู้สึกเป็นเกียรติที่สามารถดูแลมหาวิหารเซนต์ฟรานซิส ซึ่งเป็นทรัพย์สินอันประเมินค่าไม่ได้แห่งนี้ ผ่านการมีส่วนร่วมของผู้มีพระคุณ และ สาธารณชนทั้งหลาย เพื่อคงไว้ซึ่งจิตกรรมอันงดงามให้แก่ผู้มาเยือนได้ชื่นชมต่อไปทั้งในวันนี้ และ อนาคต”

Main, Hero and Featured images: Ferrari, Cimabue Wiki

อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟสไตล์คนเมือง ร้านอาหารเด็ดดัง แฟชั่นล่าสุด สุขภาพ และความงาม พร้อมกับ เรื่องราวทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ได้ที่ Lifestyle Asia

References:

https://www.ferrari.com/en-EN/corporate/articles/ferrari-supports-restoration-of-maesta-di-assisi-fresco-in-the-basilica-of-st-francis