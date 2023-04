รวมตอนน่าประทับใจ Carpool Karaoke และล่าสุดที่ Adele ขับรถให้ James ในวีคสุดท้ายก่อนอำลาจอ

เป็นเรื่องน่าเสียดายที่ James Corden ตัดสินใจอำลาพิธีกรรายการ The Late Late Show with James Corden และเพื่อให้การอำลาครั้งนี้น่าจดจำ Adele จึงอาสาเป็นสารถีขับรถพาเจมส์ไปทำงานเป็นครั้งสุดท้ายในช่วง Carpool Karaoke

ซัมเมอร์นี้คือก้าวสู่วีคสุดท้ายของรายการ The Late Late Show with James Corden กับพิธีกรชื่อดังที่สร้างเสียงหัวเราะให้คนดูมานานกว่า 8 ปี ตลอดการทำงานหลายปีที่ผ่านมา มีหลายช่วงของรายการที่ชวนยิ้มสนุกสนานมากมาย ทั้งการนั่งเม้าส์มอยอย่างเป็นกันเองบนโซฟาในห้องส่ง หรือแม้แต่ที่เขาขนเอาสวนสัตว์ขนาดย่อมพร้อมพา Jack Hanna ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์มาให้แขกรับเชิญได้รู้จักอย่างใกล้ชิด จะเป็นช่วง Spill Your Guts ที่เอาอาหารหน้าตาแปลกประหลาด มาเป็นบทลงโทษให้กับการตอบคำถามของเหล่าเซเลบฯ ไปจนถึงช่วง Crosswalk Musical ที่ทำการแสดงบนสี่แยกไฟแดง! แน่นอนว่าอีกหนึ่งช่วงโปรดของใครหลายคนต้องยกให้ Carpool Karaoke ที่เจมส์จะเชิญศิลปินคนดังมานั่งรถ เพื่อช่วยพาเขาไปทำงานที่สถานี CBS ได้อย่างปลอดภัยและสนุกสนาน พร้อมพูดคุยและร้องเพลงกันอย่างเป็นกันเอง

ในการเริ่มต้นวีคสุดท้ายของรายการ Adele ไม่เพียงอาสาเป็นคนขับรถพาเจมส์ไปทำงานที่สถานีเป็นครั้งสุดท้ายเท่านั้น แต่เธอเดินขึ้นไปปลุกเขาถึงเตียง เพื่อให้วันสุดท้ายของการทำงานพิเศษมากขึ้นไปอีกขั้น ระหว่างทางเธอชวนพิธีกรวัย 44 ปีที่พัฒนามาเป็นเพื่อนสนิทผ่านรายการนี้ พูดคุยถึงความหลังระหว่างเฟรนด์ชิพของทั้งคู่ โมเม้นต์ในการทำงาน และความรู้สึกที่ต้องอำลาจอ หลังสร้างความสุขให้คนดูมาเป็นเวลานาน พร้อมประสานเสียงร้องเพลงดังของเธอเองทั้ง Rolling in the Deep, Love Is A Game, I Drink Wine, Don’t Rain On My Parade (ของ Barbra Streisand) และ Hometown Glory ที่เป็นเพลงเดบิวต์เพลงแรกของอะเดล

และนี่คือโมเม้นต์ตลอดระยะเวลาช่วง Carpool Karaoke ที่เราชอบมากที่สุด

อีพีแรกที่เปิดเส้นทางให้รายการ

เจมส์เล่าว่าเขาซาบซึ้งใจในการตอบตกลงถ่ายช่วง Carpool Karaoke ของดีว่า Mariah Carey มาก เพราะนั่นคืออีพีแรกสุดที่เขาได้ถ่ายทำ หลังโดนปฏิเสธมาแล้วจากใครหลายคน อีพีนี้เป็นการการันตีให้ศิลปินคนอื่นๆ แน่ใจที่จะมาออกรายการในช่วงนี้ โดยเขาเล่าว่า “ตอนมารายห์มาถึง สิ่งแรกที่เธอพูดคือฉันคุยอย่างเดียวนะ ฉันไม่ร้อง” แต่จนแล้วจนรอดเธอก็ตามน้ำไปตามการชักจูงของเจมส์จนได้

อีพีที่เซเลบฯ กลับมาบ่อยสุด

เซเลบฯ ที่กลับมาออกรายการนี้บ่อยที่สุดคือ Justin Bieber เขามาทั้งหมด 4 รอบ ครั้งแรกสุดเมื่อปี 2016 ต่อมาในปีเดียวกัน ตามด้วยอีพีพิเศษในงาน Grammy และตอนสุดท้ายในปี 2020 ซึ่งไม่ว่าจะผ่านไปกี่เดือนหรือกี่ปี เคมีของสองคนนี้ก็เข้าขากันได้ดีและสนุกสนานอยู่เสมอ โดยศิลปินคนที่กลับมาบ่อยรองต่อจากจัสตินคือ Harry Styles เขามาทั้งหมด 3 ครั้ง แรกสุดพร้อมหนุ่มๆ วง One Direction และอีกสองครั้งในฐานะศิลปินเดี่ยว

อีพีที่เซอร์ไพรส์สุด

Stevie Wonder คืออีพีที่เจมส์เล่าว่าเขารู้สึกเซอร์ไพรส์สุดๆ เพราะไม่ใช่แค่ตกใจและดีใจที่เขาตอบรับมาถ่ายรายการกับเขาแล้ว แต่เป็นเพราะเขายังทำตามคำขอของเจมส์ ด้วยการโทรไปหาภรรยาสาวของเจมส์ที่ชื่อว่าจูเลีย พร้อมร้องเพลงดัง I just called to say I love you และเล่นฮาร์โมนิกาเป็นของฝากให้กับแฟนเพลงตัวจริงของเขาอีกด้วย

อีพีที่ยอดวิวดูเยอะที่สุด

อะเดลคืออีพีที่มียอดวิวมากที่สุด ปัจจุบันอยู่ที่ 261 ล้านวิว โดยเธอมาพร้อมการระเบิดพลังเสียงแบบสุดยอด ระหว่างนั่งคุยกับเจมส์บนที่นั่งข้างคนขับ ซึ่งเธอยังเรียกเสียงกรี๊ดสุดดังจากคนในห้องส่ง เพราะเทิร์นตัวเองไปเป็นแร็ปเปอร์สาวแร็ปเพลง Monster ในท่อนของ Nicki Minaj อย่างถึงพริกถึงขิงเลยทีเดียว ส่วนยอดวิวรองลงมาคือ One Direction ที่ 195 ล้านวิว และ Justin Bieber ที่ 158 ล้านวิว

อีพีที่คนรอคอยมากที่สุด

ถ้าพูดถึงอีพีที่คนรอคอยมากที่สุดต้องยกให้กับการมาถึงของหนุ่มๆ เกาหลีใต้ BTS เพราะทันทีที่มีข่าวว่าพวกเขาจะมาเยี่ยมรายการ แฟนๆ ก็นั่งไม่ติดเก้าอี้นับวันรอดูความสดใสและเคมีระหว่างปาป๊าโมจิกับลูกๆ 7 คน โดยหนุ่มๆ มา LA ทั้งที เจมส์ก็พาไปออกรายการให้หนำใจ ทั้งพาไปนั่งพูดคุยกันถึงในห้องส่ง ทำการแสดงโชว์ แถมดูแลและให้แอร์ไทม์อย่างเต็มที่

อีพีที่แฟนคลับตามเยอะมากที่สุด

Paul McCartney คือที่สุดขอตำนานที่ยังมีลมหายใจ เจมส์กลับบ้านที่อังกฤษในเมืองลิเวอร์พูล เพื่อไปรับพอล แม็กคาร์ตนีย์ ไปเป็นเพื่อนทำงาน เรียกรอยยิ้มมากกว่านั้นคือพอลพาเจมส์ไปตามสถานที่ต่างๆ ในความทรงจำทั้งร้านตัดผม บ้านที่เขาเคยอยู่ตอนเด็ก และสุดท้ายคือไปโผล่ในผับทำการแสดงโชว์สดๆ โดยระหว่างนั้นแฟนคลับจำนวนมากก็รุมล้อมนักร้องในตำนานคนนี้จำนวนมหาศาลเลยทีเดียว

อีพีที่ทำอะไรเพี้ยนที่สุด

อีพีนี้เป็นอะไรที่พิเศษกว่าที่ผ่านมา เพราะว่า Chris Martin จะทำการแสดงโชว์ Super Bowl 50 halftime show ที่ San Francisco เขาจึงขอติดรถไปกับเจมส์ด้วยการโบกรถริมถนน ซึ่งระหว่างทางทั้งคู่แวะปั๊มน้ำมันช้อปปิ้งหมวกบีนีและแว่นกันแดด ไม่นานจากนั้นก็แวะซื้อน้ำมะนาวดื่มชูกำลัง ก่อนตกดึกทั้งคู่แวะโมเทลข้างทางค้างแรม แล้วพบว่ารถหายไป จึงต้องปั่นจักรยานคู่เพื่อไปให้ทันแสดงโชว์ เป็นอีพีที่น่ารักไม่หยอก

อีพีสุดท้ายที่ประทับใจที่สุด

จบกันด้วยอีพีสุดท้ายกับดีว่าสาวอย่างอะเดล เธอเคยโผล่มาหนึ่งครั้งด้วยยอดวิวที่สูงที่สุดที่เคยมีมา และครั้งนี้ก็เป็นอีพีสุดท้ายก่อนที่เจมส์จะลาจอไป เขาจึงต้องการให้เพื่อนสนิทมาอยู่ข้างๆ ในช่วงเวลาที่อ่อนไหวที่สุด โดยครั้งนี้ไม่ใช่แค่อะเดลเท่านั้นที่หลั่งน้ำตายามย้อนความหลังความสัมพันธ์ของเพื่อน แต่เจมส์เองก็ตารื้นด้วยความตื้นตันใจ ดีใจ และก็ใจหายสุดๆ ที่ต้องอำลารายการนี้ไปอย่างถาวรเช่นกัน

