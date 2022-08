รีวิว 3 สิ่งที่เรารักในคอนเสิร์ต Happier Than Ever, The World Tour โดย Billie Eilish

Billie Eilish ทำให้คอนเสิร์ตใหญ่ของเธอเป็นที่สุดสมการรอคอย และ We’re so Happier than Ever!

หลังจากรอคอยกันมาเนิ่นนาน คอนเสิร์ตใหญ่ในประเทศไทยครั้งแรกของ Billie Eilish ศิลปินหญิงอเมริกันวัย 20 ปี เจ้าของรางวัลทางดนตรีแห่งยุคสมัย และยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ฟังในหลากหลายประเด็นสำคัญแห่งยุค ตั้งแต่เรื่องของอัตลักษณ์ ไปจนถึงประเด็นสิ่งแวดล้อมที่เธอรณรงค์ผ่านตัวตนและดนตรีมาตั้งแต่แรก การแสดงสดกว่า 2 ชั่วโมงกับบทเพลงฮิตกว่า 20 เพลง ทำให้ผู้ชมในอิมแพคอารีนา เมืองทองธานีในค่ำวันที่ 24 สิงหาคมที่ผ่านมาต่างส่งเสียงร้องและสนุกไปกับการแสดงอันทรงพลังที่คนทั่วโลกให้การยอมรับ

3 สิ่งที่เรารักในคอนเสิร์ต Happier Than Ever

1.The Atmosphere

บรรยากาศหน้าคอนเสิร์ตในวันฝนพร่ำ แต่ก็ไม่ทำให้ความคึกคักจางหายไปไหน เรากวาดตามองไปรอบๆ พบว่าแฟนเพลงของ Billie นั้นมีตั้งแต่วัยรุ่นมัธยมไปจนถึงผู้ใหญ่ที่ล้วนแต่หยิบเสื้อสกรีนลายใบหน้าและชื่อของ Billie มาอวดลายเสื้อกันอย่างคึกคัก สมกับเป็นหนึ่งในศิลปินที่มีผู้คนให้ความยอมรับในเรื่อง แน่นอนว่าสีเขียวสะท้อนแสงและหมวกถักสวมหัวสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์ของเธอ พบได้ในหมู่ผู้ชมที่อัดแน่นกันหน้าคอนเสิร์ต โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าบู้ทขายสินค้าที่ระลึกซึ่งทั้งเสื้อผ้าและของชิ้นอื่นๆ Sold Out ก่อนที่คอนเสิร์ตจะเริ่มด้วยซ้ำ

2. The Playlist

กว่า 20 บทเพลงมาพร้อมกับลำดับการแสดงที่ถูกร้อยเรียงกันมาอย่างดี เริ่มต้นตั้งแต่ Bury a Friend, I Didn’t Change My Number, Therefore I Am, IDWBYA สลับกับการพูดคุยทักทาย และเร่งเร้าให้แฟนๆ สนุกไปกับเธอ ชนิดที่ทุกคนยืนดูและกระโดดไปทั้งฮอลล์ตั้งแต่เพลงแรกๆ ก่อนจะตามมาด้วยช่วงอะคูสติกที่เธอและพี่ชาย Finneas ร่วมกันเล่นและร้องเพลง I Love You และ Your Power ช่วงที่สามของคอนเสิร์ตเป็นการเล่นกับแสงเลเซอร์ และกราฟิกบนจอยักษ์พร้อมบทเพลงดังทั้ง Bored, Getting Older, Lost Cause, When The Party’s Over และ All the Good Girls Go to Hell ก่อนที่เพลงที่ทุกคนรอคอยทั้ง Bad Guy, Happier Than Ever และปิดท้ายด้วย Goodbye

3.The Energy

2 ชั่วโมง 20 กว่าเพลงที่หลายๆ คนแอบคิดไปเองแต่แรกว่า Billie จะนำเสนออย่างไรให้สนุกและเต็มอิ่มสมการรอคอย ปรากฏว่าคำตอบที่ได้คือ สนุกกว่าที่คิด ดีงามกว่าที่เคย หลายๆ เสียงของผู้ชมจากแฮชแท็ก #BillieEilishLiveInBangkok #HappierThanEverTourBangkok ออกมาในทางเดียวกันว่า เธอเอาอยู่! ประกอบกับแสงสีเสียงกราฟิกที่จัดเต็ม เราเองแอบชอบการดีไซน์แสงที่สวยสะใจ และกราฟิกที่เล่าตัวตนและการตีความหมายผ่านภาพที่น่าประทับใจ โดยเฉพาะในช่วงการรวบเอาภาพถ่ายในวัยเด็กของเธอมาเล่าประกอบเพลง Getting Older นั้น เรียกรอยยิ้มของผู้ชมทั้งฮอลล์ ซึ่งนั่นรวมถึงการกระโดด คลานเข่า นั่งยุบย่อ นอนดิ้น โบกมือ จับมือทักทายแฟนเพลงในชุดเสื้อสกรีนลายสไตล์กราฟิตี้บนเมคอัพผมทรงผมสุดเท่ชุดเดียวเปรี้ยวทั้งโชว์ แรงดีไม่มีตก เสียงใสไม่มีสั่น ก็ทำให้ทุกคนไม่กล้าลดพลังงานในการชมและสนุกจนลืมเวลาทีผ่านไปอย่างรวดเร็ว

และทำให้ Happier Than Ever, The World Tour โดย Billie Eilish กลายมาเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ในยุคหลังโควิดที่ปลดปล่อยความสนุกที่อัดอั้นมานานของผู้ชมได้อย่างสะใจเป็นที่สุดสมการรอคอย We’re so Happier than Ever!

เรื่องโดย: Manit Maneephantakun