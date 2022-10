Black Adam (แบล็ค อดัม) สิ่งที่ควรรู้ก่อนดูแอนตี้ฮีโร่แห่งจักรวาล DC

Black Adam (แบล็ค อดัม) แอนตี้ฮีโร่คนใหม่จากจักรวาล DC ที่ได้นักแสดงทรงอิทธิพลมากสุดในยุคนี้อย่าง Dwayne The Rock Johnson (ดเวนย์ เดอะร็อค จอห์นสัน) มาก่อนที่ภาพยนตร์จะเข้าฉาย 20 ตุลาคม 2565 ทั่วประเทศ

Anti-Hero ที่ทรงพลังที่สุด?

เป็นหนึ่งในตัวละครที่ปรากฎตัวครั้งแรกคือ The Marvel Family ของ DC Comics ในปี 1945 สร้างขึ้นโดย Otto Binder และ C.C. Beck ซึ่งเป็นคู่ต่อกรสำคัญของ Billy Batson หรือ Shazam โดยเรื่องราวต้นฉบับเดิมชื่อ Teth Adam (เทธ อดัม) ที่หมายถึงมนุษย์ผู้ทรงพลัง เป็นเจ้าชายอียิปต์ที่ถือกำเนิดขึ้นเมื่อราว 5,000 ปีก่อน และ เขาก็ได้รับพลังจากพ่อมด Shazam ที่มีพลังดังนี้

Shu พลังความอึด

Hershef พลังความแข็งแรงทางกายภาพ

Amon พลังความแข็งแกร่ง

Zehuti พลังแห่งปัญญา

Anpu แห่งความเร็ว

Menthu พลังแห่งความกล้า

ซึ่งการกลับชาติมาเกิดในยุคปัจจุบันที่ผูกอยู่กับตำนานอียิปต์โบราณ ทำให้เขากลายเป็นคนที่มีพลังเหนือสิ่งอื่นใด ดังนั้น เขาจึงวางแผนที่จะลอบสังหารฟาโรต์ และ ผู้ปกครองโลกคนใหม่ ทำให้พ่อมด Shazam ต้องกำจัดเขาไปในดาวที่ไม่รู้จัก เป็นเวลา 5,000 ปี สะสมพลังความแค้นที่พร้อมจะกลับมาถล่มคนที่ทำกับเขาให้ย่อยยับ

ดูเหมือนเขาจะเป็นศัตรูคนสำคัญฮีโร่จักรวาล DC แล้วในยุคปัจจุบันน่าจะเข้าสู่ยุคทองของตัวละครตัวนี้ ทั้งที่ก่อนหน้านั้นก็ไป ๆ มา ๆ ในโลกแห่งคอมิคส์ จนกระทั่ง DC Comics ได้ดึง Shazam กลับมาในปี 1970 ทำให้ตัวละครตัวนี้ก็กลับมาเป็นส่วนหนึ่งของ DC Universe อย่างเหมาะสม หายไปสักพัก แล้วกลับมาในช่วงปลาย 1980 กับ Shazam: A New Beginning จนกระทั่งเข้าสู่ 1994 ทุกคนถึงได้รู้ศักยภาพที่แท้จริงของตัวละครนี้อย่างสมบูรณ์แบบ

เรื่องย่อในโลกภาพยนตร์

หลังจากถูกขังมาถึง 5,000 ปี เขาได้รับการปลดปล่อยเป็นอิสระ และ พลังเทพเจ้าอียิปต์ก็อยู่ในมือของเขา พร้อมที่จะจัดการใครก็ตามที่ขัดขวางเขาจากในโลกยุคปัจจุบัน ซึ่งความแค้นที่สะสมมาอย่างยาวนานพร้อมจะระเบิดในยุคปัจจุบันแล้ว

รายชื่อนักแสดง

Dwayne The Rock Johnson (ดเวนย์ เดอะร็อค จอห์นสัน): รับบท Black Adam (แบล็ค อดัม)

Aldis Hodge (อัลดิส ฮอดจ์): รับบท Hawkman (ฮอว์คแมน)

Noah Centineo (โนอาห์ เซนทินีโอ): รับบท Atom Smasher (อะตอม สแมชเชอร์)

Sarah Shahi (ซาราห์ ชาฮี): รับบท Adrianna (อาเดรียนนา)

Quintessa Swindell (ควินเทสซ่า สวินเดล): รับบท Maxine Hunkel, Cyclone (ไซโคลน)

Pierce Brosnan (เพียร์ซ บรอสแนน): รับบท ดร.เฟต (Doctor Fate)

โดยเรื่องนี้ได้ผู้กำกับอย่าง Jaume Collet-Serra (โจเม่ โคลเล็ต เซอร์ร่า) มาสร้างผลให้โลกได้รู้จักตัวละครตัวนี้มากขึ้น และเป็นภาพยนตร์ลำดับที่ 11 ในจักรวาล DC Extended Universe รวมถึงเป็นเนื้อเรื่องแยกของ Shazam! พวกเขาอาจจะมีโอกาสได้เจอกันได้ Shazam! The Fury Of The Gods ที่เป็นภาคต่อของซูเปอร์ฮีโร่ชุดแดง

ตัวตนของเขาเป็นอย่างไร?

ถ้าเราเห็นจากตัวอย่างก็ต้องมีความแตกต่างฮีโร่ตัวอื่นอย่างแน่นอน ซึ่งสิ่งที่เราคิดก็มาจากปากของ The Rock เอง

“เขาปลดแอกจากการกดทับ และ เป็นทาสด้วยพลังจากพระเจ้า ในระดับที่เป็นคู่ต่อกรของ Superman ได้อย่างสบาย ๆ ถ้าถามถึงความแตกต่างเหรอ ผมจะพูดแบบนี้ ถ้าคุณทำเขาเจ็บ คนรอบข้างหรือครอบครัวของเขาเจ็บ คำตอบคือ ชีวิตอาจหาไม่ สีเทาไม่ต้องมี ต้องดำหรือขาวเท่านั้น” The Rock พูดถึงตัวละครตัวนี้ได้อย่างชวนน่าติดตาม

สุดยอดแอนตี้ฮีโร่ตัวใหม่จากการแสดงของ The Rock มีกำหนดเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ และ ระบบไอแม็กซ์ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2565 แฟน ๆ Lifestyle Asia อย่าลืมติดตามที่โรงภาพยนตร์ น่าจะมีอะไรที่เซอร์ไพร์สแฟน ๆ DC ไม่มากก็น้อย อย่างเช่น Superman จะโผล่มาไหม หรือ Shazam จะมีบทบ้างหรือเปล่า มาลุ้นกัน

Main, Hero and Featured images: FB Black Adam official

