ทำไม เพลง Pink Venom ซิงเกิ้ลล่าสุดถึงเป็นเพลงที่ดีที่สุดของวง Blackpink

เพลง Pink Venom ที่มี ยอดสตรีมมิ่ง 90.4 ล้านกว่าวิวเป็นตัวเลขภายในเวลาเพียงชั่วโมงเดียวที่สี่สาวแห่งวง Blackpink ร่วมกันสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับโลกดนตรี

Pink Venom คือซิงเกิ้ลล่าสุด ในอัลบั้ม Born Pink ที่ทั้งสี่สาวอย่าง Jisoo, Jennie, Lisa และ Rose ปล่อยออกมาเมื่อวันที่ 19 สิงหาคมที่ผ่านมา หลังให้แฟนคลับอย่างบลิ๊งค์ รอคอยการกลับมาของพวกเธอนานถึง 2 ปีกว่า และนับว่าเป็นการรอคอยที่ไม่ทำให้ผิดหวัง เพราะพวกเธอยังอัดแน่นด้วยตัวตนที่ร้อนแรงเหมือนเดิม การทำเพลงในครั้งนี้ยิ่งใหญ่ ถึงขนาดค่ายออกมาพาดพิงเบื้องหลังการถ่ายทำมิวสิควิดีโอเพลงด้วยว่า เป็นการใช้เม็ดเงินมหาศาลมากที่สุด ในประวัติศาสตร์ของ YG Entertainment แต่ที่ใคร ๆ ต้องยกให้เพลงนี้ เป็นเพลงที่ดีที่สุดของพวกเธอ มันไม่ใช่แค่เพราะเหตุผลนี้เท่านั้น

เหตุผลที่ทำให้ เพลง Pink Venom คือเพลงที่ดีที่สุดของวง

นอกเหนือไปกว่างบประมาณการลงทุนแล้ว สิ่งที่ช่วยทำให้เพลงนี้ กลายเป็นเพลงที่ดีที่สุดของสาว ๆ คือเหล่าแฟนคลับจำนวนมาก ที่ตั้งตารอคอย เพราะการรอคอยนั้นคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุด แฟน ๆ เองได้โชว์ให้ทั่วโลกได้เห็นว่า แรงคิดถึง และการสนับสนุนของพวกเขาสามารถสร้างวงกระเพื่อมที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ ตั้งแต่ที่สี่สาวประกาศวันคัมแบ๊คอย่างเป็นทางการ ชาวบลิ๊งค์ร่วมแรงร่วมใจปั่นทวิตเตอร์ ปั่นยอดโซเชียล ขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งติดต่อกันนานหลายวัน การคัมแบ๊คครั้งนี้ จึงนับเป็นของขวัญสุดพิเศษที่สาว ๆ ทั้งสี่ตั้งใจมอบให้กับบลิ๊งค์ทั่วโลกโดยเฉพาะ

เหตุผลสำคัญต่อมา คือฝีมือสุดเก๋าของโปรดิวเซอร์ประจำวงแบล็คพิ้งค์ อย่าง Teddy Park ที่ขึ้นชื่อในเรื่องการทำเพลงลูกผสม เขาไม่มีแนวตายตัว แต่มักหยิบจับผสมผสาน และสร้างเสียงใหม่อยู่เสมอ ใน Pink Venom เองเขาเอาเครื่องดนตรีสายของเกาหลีที่เรียกว่า ‘คอมุนโก’ ที่มีจำนวนตั้งแต่ 11 สายขึ้นไป มาใช้เป็นซาวนด์เปิดตัวเพลง ที่ช่วยไกด์บีตที่เหลือให้มีความแน่น และหนักมากขึ้น และแน่นอนว่าเลือกที่จะนำเสนอความเป็นเกาหลีขนานแท้ผสมลงไปทั้งที จะให้ใครเปิดตัวเพลงไปไม่ได้นอกจากมิสโคเรียอย่างหนึ่งในสมาชิก ‘จีซู’ ที่มาพร้อมตำแหน่งของนักร้อง และวิชวลของวง เป็นคนรับหน้าที่นี้ไปโดยปริยาย

เท็ดดี้นั้นมีลายเซ็นการทำเพลงที่ชัดเจน เขามีโครงสร้างการทำเพลงที่เป็นเอกลักษณ์ เช่นการเชือดเฉือนบีตไปคนละทิศทาง ปล่อยให้บีตดรอปลงในเวิร์สแรก แล้วเขาสู่ท่อนฮุกที่เปลี่ยนมู้ดทั้งเพลงไปอย่างสิ้นเชิง หรืออย่างในเวิร์สสองเองก็มีการเปลี่ยนมู้ดเพลงไปอีกครั้ง โดยในครั้งนี้เขาเลือกอุทิศกลับไปยังรากของเพลงฮิปฮอปในยุค 1990s-2000s ยืมสไตล์การทำเพลงของ Snoop Dogg, 2Pac และ Eminem ที่ยุคนั้นจะมีความ Laid Back เน้นที่บีตจัด ๆ และการไรม์มิ่ง มากกว่าฮิปฮอปสมัยใหม่ที่เน้นไปที่การร้องแร็ปแบบรัวเร็ว ซึ่งเพลงนี้ก็มีการแบ่งท่อนแร็ปยุคเก่า-ใหม่ได้อย่างลงตัว ก่อนจะจบเพลงด้วยท่อนบริดจ์ที่กระหึ่มความมาร์ชชิ่งตามสไตล์แบล็คพิ้งค์เหมือนเดิม เป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าเพลงของแบล็คพิ้งค์ กลมกล่อมอย่างพอดีไม่กระโดดไปมาและหาจุดกึ่งกลางเจอได้อย่างพอเหมาะพอควร

เหตุผลสุดท้าย เพราะการมีส่วนร่วมในการทำเพลงของพวกเธอทั้งสี่ ทำให้เพลงนี้แสดงผลลัพธ์ออกมาได้อย่างลงตัวมากขึ้น อย่างในด้านเนื้อเพลงเองยังคงตัวตนที่ร้อนแรง และแกร่งกล้า มีการตอบโต้อย่างเผ็ดร้อน และการเผชิญหน้ากับผู้มาดร้ายหรือนัยหนึ่งคือเหล่า Haters ของพวกเธอเอง ราวกับสี่สาวกำลังเล่าว่าพวกเธอคือยาพิษร้าย ในคราบของความสวยงาม จะเป็นท่อนที่โชว์ศักยภาพและอิทธิพลอย่าง “One by one then two by two, Everything collapses at the flick of my fingertip” หรือ “Black paint and ammo, got bodies like Rambo, Rest in peace, please light up a candle” ก็ตาม

จีซูเอง ยังเคยให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร Rolling Stone ถึงการทำเพลง เอาไว้ด้วยว่า “พวกเราไม่ได้แค่นั่งรอรับเพลงอย่างเดียว พวกเรามีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น เพิ่มนั่นนี่ หรือใส่มู้ดอารมณ์ของเพลง แลกเปลี่ยนความเห็น กระบวนการเหล่านี้แหละ ที่ทำให้พวกเรารู้สึกภูมิใจในเพลงของเราเอง” Pink Venom จึงเป็นเพลงที่ทำให้เราได้เห็นถึงตัวตนของแต่ละคน ผ่านเนื้อเพลงอย่างชัดเจนที่สุด และนับเป็นเพลงที่ดีที่สุดด้วยเช่นเดียวกัน

