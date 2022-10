Deadpool 3 ชวนใครบางคนกระชากกรงเล็บอีกครั้ง

แค่นักแสดงขาปั่นอย่าง ไรอัน เรย์โนลส์ ที่ประกาศกลับมาสานต่อบทบาทนี้อีกครั้งใน Deadpool 3 กลับทำให้โลกแห่งอินเตอร์เน็ตบ้าคลั่ง เมื่อปล่อยคลิป พูดถึงบทบาทของ เดดพูล (Deadpool) ที่จะเข้าร่วมในจักรวาลมาร์เวลอย่างเต็มตัว พร้อมกับ ฮิวจ์ แจ็คแมน ที่โด่งดังมาจากบทของ วูล์ฟเวอรีน (Wolverine) เดินโผล่เข้ามาในคลิป เท่านั้นแหละ ก็กลายเป็นไวรัลในบัดดล

Hard keeping my mouth sewn shut about this one. ⚔️ pic.twitter.com/OdV7JmAkEu

ถ้าใครเคยดู X-Men Origins: Wolverine (2009) ทั้งคู่อยู่ได้อยู่ด้วยกัน แต่ ณ เวลา บทของตัวเดดพูลยังไม่ได้โดดเด่น เป็นแค่องค์ประกอบส่วนหนึ่งของภาพยนตร์ จนเวลาผ่านไป หนังของ เดดพูลทำออกมาแล้ว 2 ภาค ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง จึงไม่แปลกใจนักที่ตัวของ ไรอัน เรย์โนลส์ จะพอมีพลังพอที่จะเกลี้ยกล่อม ฮิวจ์ กลับมาสวมบทบาทนี้อีกครั้ง

คลิปตัวนี้ล่าสุดยอดไปถึง 40 ล้านคน เฉพาะในทวิตเตอร์ ยังไม่นับแพลตฟอร์มอื่น ๆ

แถมอีกไม่นานก็ได้ปล่อยคลิปสองออกมายั่วแฟน ๆ ให้อุ่นใจได้ว่า วูล์ฟเวอรีน ตัวจริงเสียงจริงแน่นอน โดยที่ ฮิวจ์ มานั่งโซฟาเดียวกับ ไรอัน ที่มานั่งพูดคุย และ ตอบคำถามจากแฟนๆ ทั่วโลก

Quick explainer video that tackles…

1) Timeline questions

2) Logan canon

3) MCU FAQ

4) Whether we can do this all day or not pic.twitter.com/50lBsfYS5p

