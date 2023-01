จับสาวๆ วง FIFTY FIFTY เล่นเกม Who Knows Me Better งานนี้ใครรู้จักใครมากกว่ากัน!

มารู้จักตัวตนของสาวๆ FIFTY FIFTY กันให้มากขึ้น ผ่านเกมน่ารักๆ Who Knows Me Better

ยกให้ FIFTY FIFTY เป็นวงไอดอลที่กำลังมาแรงสุดๆ ในตอนนี้ 4 สาวที่ประกอบไปด้วยสมาชิกอย่าง Saena, Keena, Sio และ Aran จากค่าย Attrakt ที่เพิ่งเปิดตัวสดๆ ร้อนๆ ไปได้ไม่กี่เดือน แต่ก็ได้กระแสตอบรับในแง่บวก ที่กล่าวถึงความสามารถของสาวๆ ทั้งน้ำเสียง การเต้น รวมไปถึงซาวนด์เพลงที่มีสำเนียงฝรั่งปะปนอยู่แบบอินเตอร์สุดๆ

สำหรับชื่อวงฟิฟตี้ฟิฟตี้นั้น เกิดจากการผสมรวมระหว่างโอกาส 50% ที่จะเป็นจริง และความฝันอีก 50% เมื่อรวมกันแล้วพวกเธอก็หวังว่าว่าจะสามารถเติมเต็มความรักเหล่านี้ให้กับแฟนๆ ได้ 100% เช่นกัน ซึ่งตอนนี้สาวๆ ก็ปล่อยอัลบั้มเดบิวต์ DEBUT ALBUM “THE FIFTY” ออกมาแล้วเป็นที่เรียบร้อย โดยมีเพลงดังอย่าง Tell Me, Lovin’ Me, Higher (Title) และ Log In นับเป็นอีกหนึ่งเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่ที่เต็มไปด้วยแพชชั่น ความทะเยอทะยานที่น่าจับตามอง

งานนี้ LSA จึงไม่พลาดขอพาสาวๆ ทั้ง 4 คน มาให้แฟนๆ ได้รู้จักตัวตนที่น่ารักสดใสกันให้มากขึ้นในเกม Who Knows Me Better มาดูกันว่าสาวคนไหนจะเป็นคนขี้เซาที่สุด ใครทำอาหารเก่ง ใครขี้แย และใครจะรอดวิกฤตซอมบี้กันบ้าง หลังดูจบแล้วอย่าลืมมาร่วมสนับสนุน และให้กำลังใจพวกเธอไปด้วยกัน ตามไปสตรีมมิ่งเพลงใหม่ Higher ของพวกเธอด่วนๆ เลย!!!

