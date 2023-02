ข่าวคราวใหม่ของ Henry Cavill ใน Warhammer 40K บน Amazon Prime

ในช่วงปี 2022 ที่ผ่านมานี้ ดูเหมือนว่า Henry Cavill จะมีปัญหาเรื่องงานชุกชุมเกินไปหน่อย ทำให้เขาเสียงานในบทนักแสดงนำในภาพยนตร์หลาย ๆ เรื่อง ทั้งบทฮีโร่จากค่าย DC อย่าง Superman และบทนักล่าปีศาจใน The Witcher ใน ค่าย Netflix ก็ด้วย แต่โอกาสของเขาก็อาจจะมาอีกครั้งใน Series ดัดแปลงจากบอร์ดเกมสุด Epic จากฝั่งประเทศอังกฤษ ต้องลองมาดูกันว่า Henry Cavil ใน Warhammer 40K ที่กำลังวางแผนสร้างไว้ฉายบน Amazon Prime จะเป็นอย่างไรบ้าง

Henry Cavil หลังจากรับบทฮีโร่กางเกงแดงสุดหล่อ อย่าง Superman จากภาพยนตร์ Man of Steel ในปี 2013 และบทนี้ก็กลายเป็นบทของเขาเพียงผู้เดียวมาในภาพยนตร์หลายเรื่องหลังจากนั้น รวมทั้งเขายังได้รับบทนักล่าปีศาจอย่างบท Geralt of Rivia จากซีรีส์ The Witcher ทั้ง 3 ซีซั่น ตั้งแต่ปี 2019 เป็นต้นมา

แต่ในช่วงหลังของปี 2022 ได้มีข่าวประกาศออกมาว่า Henry Cavill ได้หยุดรับบท Geralt of Rivia จากซีรีส์ The Witcher ตั้งแต่ซีซั่นที่ 4 เป็นต้นไป โดยที่เขาไม่ได้ให้เหตุผลอย่างเป็นทางการไว้ และเขาก็ถูก James Gunn ผู้กำกับและเขียนบทปฏิเสธบทบาทของเขา เนื่องจาก Superman ที่ James Gunn กำลังจะสร้าง จะเล่าเรื่องสมัย Clark Kent ยังเป็นวัยรุ่น ซึ่งทำให้ Henry Cavil ไม่สามารถกลับมารับบทนี้ได้

Henry Cavill ได้ให้ความสนใจอยากเข้าร่วมงาน ใน ซีรีส์ Warhammer 40k เพราะตัว Henry Cavill เองเป็นแฟนเกม Warhammer 40K ระดับเข้าเส้นคนหนึ่ง เหมือนกับที่เขาเป็นแฟนนิยาย The Witcher เช่นกัน ซึ่งอาจจะดูแปลกจากรูปลักษณ์ภายนอกกของ Henry Cavill ที่มีกล้ามเป็นมัด ๆ ไม่เหมือนกลุ่มคนที่ชื่นชอบเกม หรือนิยายเลย แต่ตัวเขากลับกล่าวว่า “ผมเป็นแฟนของ Warhammer มาตั้งแต่ผมยังเป็นเด็ก ทำให้เรื่องนี้เป็นข่าวพิเศษสำหรับผมเลย โอกาสที่จะได้ปลุกปั้นซีรีส์ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเกียรติของผมและเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ด้วย”

Warhammer 40K เป็นเกมกระดานเป็นรูปแบบเกมวางแผนการรบ ที่มียูนิตต่าง ๆ เป็นตัวแทนในการเล่นเกม โดยยูนิตในเกมมีหลากหลายชนิดและความสามารถ นอกจากนั้นยังสามารถแต่งสีให้กับตัวยูนิต ที่ใช้เป็นตัวเล่นได้อย่างอิสระ โดยตัวเกมถูกผลิตและจำหน่ายโดยทาง Game Workshop มาตั้งแต่ 1987 ซึ่งนับว่าเป็น First edition และปัจจุบันถือว่าเป็น Ninth edition ซึ่งวางจำหน่ายในปี 2020 ที่ผ่านมา โดยทุก edition ที่วางจำหน่าย จะมีการเพิ่มเนื้อเรื่อง ตัวละคร ยูนิต และสมรภูมิใหม่ ๆ เข้าไปทุกครั้ง โดยถ้าคุณอยากเริ่มเล่น คุณสามารถเริ่มซื้อชุดขนาดเล็กสำหรับผู้เริ่มต้นได้ในราคาไม่กี่ร้อยบาท ไปจนถึงชุดสำหรับผู้เชี่ยวชาญในราคาเกือบหมื่น พร้อม Rulebook ที่คุณจำเป็นต้องมีในการเล่นอีกด้วย

Warhammer 40K มีเนื้อเรื่องในธีม Sci-fi Grim Dark (เป็นนิยายอิงวิทยาศาสตร์ อยู่ในจักรวาลที่เต็มไปด้วยอันตรายต่อมนุษย์ มีเนื้อเรื่องและหลายองค์ประกอบชวนหดหู่) อยู่ในจักรวาลในอนาคตอันห่างไกล มากกว่า 40,000 ปีจากปัจจุบัน โดยมนุษย์ได้อาศัยรวมกันเป็นจักรวรรดิแห่งมวลมนุษยชาติ (Emperium of Man) มีเทคโนโลยีเดินทางข้ามจักรวาลได้ ตั้งรกรากไปทั่วจักรวาล จนกระทั่งมีการจุติของ Chaos God ทำให้มนุษย์ทั่วทั้งจักรวาลไม่สามารถติดต่อหากันได้ มนุษย์ชาติจึงต้องก่อสงครามกับเหล่า Zenos (สิ่งมีชีวิตทรงปัญญาอื่นที่ไม่ใช่มนุษย์, มนุษย์ต่างดาว) และ Chaos God เพื่อรวบรวมมนุษย์ให้เป็นหนึ่งอีกครั้ง

ซึ่งตัวละครที่โดดเด่นของเหล่ามนุษย์ คือ Super Soilder สุดแกร่งที่มีทั้งพละกำลังเหนือมนุษย์ อาวุธล้ำยุค และจิตใจที่แข็งแกร่ง เป็นดาบและโล่ให้กับมวลมนุษย์ชาติ เรียกว่า Space Marine และกองกำลังของเหล่ามนุษย์ทั่วทั้งทางช้างเผือกที่เรียกรวมกันว่า Imperial Guard หรือเหล่า Guardmen และกองกำลังอื่น ๆ ที่เป็นที่นิยมในหมู่ผู้เล่นเกม เช่น Ork, Tau Empire และ Tyranids เป็นต้น

