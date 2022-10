House of Dragon ผู้สืบทอดชื่อของ Game of Throne ที่ไม่ทำให้แฟน ๆ ผิดหวัง

House of Dragon เป็นโปรเจคการสร้างภาพยนตร์ซีรีส์ต่อจาก Game of Throne ซีรีส์ฟอร์มยักษ์ของช่อง HBO ที่สร้างจากนวนิยายจากปลายปากกาของ George R.R. Martin ทั้งสองเรื่อง อย่าง A song of Ice and Fire (เนื้อเรื่องของ Game of Throne) และ Fire and Blood (เนื้อเรื่องของ House of Dragon) ที่มีแกนของเรื่องอยู่ในโลกแฟนตาซี ที่อยู่ในยุคสมัยแห่งความขัดแย้งกันของเหล่า Lord ผู้ครองแคว้นต่าง ๆ บนทวีป Westeros เป็นจุดดำเนินเรื่องหลัก

House of Dragon มีเนื้อเรื่องอยู่ในอดีตของซีรีส์ Game of Throne ที่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อน Game of Throne เป็นเวลาเกือบ 200 ปี ซึ่งผู้กำอำนาจของทวีป Westeros ไว้ในมือยังคงเป็นตระกูล Targarion; Lords of Dragon หรือตระกูลของผู้ใช้มังกรเช่นเดียวกับ แดเนริส ทาร์แกเรียน ต่างกันตรงที่ว่า ยุคสมัยของ House of Dragon ตระกูลทาร์แกเรียนยังคงมีอำนาจ และมังกร แต่ในยุคของ Game of Throne ตระกูลทาร์แกเรียนถูกแย่งชิงอำนาจและไม่มีมังกรเกิดมานับร้อยปี จนกระทั่งมีกำเนิดขึ้นเป็นมังกรทั้ง 3 ตัว ของ แดเนริส นั่นเอง

เนื้อเรื่องจากในหนังสือ Fire and Blood มีลักษณะเหมือนจดหมายเหตุ ที่ไม่ได้มีการลงรายละเอียดเหตุการณ์บางเหตุการณ์เอาไว้ และมีการบิดเบือนความจริงบ้างจากคำบอกเล่าของบุคคลที่เกี่ยวข้อง และอคติของเหล่าผู้เขียนบันทึกจดหมายเหตุ ทำให้ทางทีมงานสร้างซีรีส์ ตีความเนื้อหาและขยายให้ตัวซีรีส์ มีความแตกต่างในบางรายละเอียด ที่ทำให้ผู้ชมไม่สามารถคาดเดาได้เลย แม้คุณจะเป็นแฟนหนังสือ Fire and Blood และอ่านจนปรุโปร่งจนกลายเป็นนักประวัติศาสตร์แห่ง Westeros ไปแล้วก็ตาม สร้างความตื่นตาตื่นใจและความตื่นเต้นให้กับผู้ชมซีรีส์จนเหมือนปรากฏการณ์ความสนุกและฮิตถล่มทลายของ Game of Throne ที่เคยทำได้มาแล้ว

ภาพและเสียงของซีรีส์มีคุณภาพสูง สร้างความตื่นเต้นให้ผู้ชื่นชอบมังกรแห่ง Westeros ได้อย่างมากจากการสร้างมังกรจากคอมพิวเตอร์กราฟฟิคที่ละเอียด สมจริงยิ่งกว่าครั้งไหนๆ ในโลกภาพยนตร์ อุปกรณ์ประกอบฉากต่าง ๆ ทั้งชุดเกราะ อาวุธ ชุดคลุม เครื่องแต่งกายต่าง ๆ ของตัวละครในเรื่องล้วนสวยงาม เข้าธีมยุคกลางแบบแฟนตาซีเล็ก ๆ จนผู้ชมเหมือนหลุดเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของโลกมังกรแห่งนี้ได้ไม่ยากเลย

เสริมด้วยดาราจำนวนมากที่ทางทีมงานเลือกมาได้ตรงบทบาทอย่างน่ากลัว ดารามือเก๋าและมือใหม่ทั้งหลายต่างลงแรงกับบทของเรื่องอย่างเต็มที่ ยกตัวอย่างเช่น

Paddy Considine ในบท King Viserys Targaryen

Matt Smith ในบท Prince Daemon Targaryen; The Rogue Prince

Fabain Frankel ในบท Ser Criston Cole หนึ่งในอัศวินองครักษ์ที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์

Emma D’Arcy ในบท Princess Rhaenyra Targaryen เจ้าหญฺิงรัชทายาท

Olivia Cooke ในบท Queen Alicent Hightower ราชินีคนที่ 2 ของ King Viserys Targaryen

ทำให้ทั้งฉากอารมณ์โกรธ เศร้า สนุกสนาน และฉากต่อสู้ล้วนทรงพลัง เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่แฟน ๆ Game of Throne พร้อมจะยกนิ้วให้ ที่ซีรีส์ที่สร้างต่อจาก Game of Throne ไม่ทำให้ผิดหวัง และยังคงสานต่อคุณภาพระดับสูงในทุก ๆ ด้าน

ในช่วงเดือนตุลาคม ค.ศ. 2022 นี้ เนื้อเรื่องของซีรีส์กำลังเข้าสู่ช่วงปลายของเนื้อเรื่องช่วงต้นของการต่อสู้ ซึ่งคาดว่าซีซั่นที่ 2 นี้ ซึ่งเป็นเนื้อเรื่องช่วงสงครามกลางเมืองแย่งชิงบังลลังค์กันของเหล่าราชวงศ์ Targaryen ผู้ใช้มังกรเป็นอาวุธจะก่อให้เกิดสงคราม Dance of The Dragon ที่ดุเดือดและรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของทวีป Westeros ดังนั้น หากคุณสนใจ ก็สามารถรับชมกันได้ที่ HBO Go ได้แล้ววันนี้

