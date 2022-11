สมาชิก Itzy เกิร์ลกรุ๊ปสุดเท่ที่เราอยากรู้จักเธอให้มากขึ้น

5 สาวเกิร์ลกรุ๊ปจากเกาหลรีใต้ที่กำลังมาแรงทั่วเอเชียในนาม สมาชิก Itzy (อิทจี) ประกอบด้วย ชิน รยูจิน (Shin Ryujin) , อี แชรยอง (Lee Chaeryeong) , ฮวัง เยจี (Hwang Yeji) , ลีอา (Lia) และ ชิน ยูนา (Shin Yuna) จากสังกัด JYP Entertainment โดยพวกเธอกำลังจะมาเปิดคอนเสิร์ต World Tour ที่ประเทศไทยในชื่อ ITZY THE 1ST WORLD TOUR <CHECKMATE> 2023 BANGKOK ในวันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2566 ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี

สำหรับรายละเอียดคอนเสิร์ตได้ประกาศออกมาคร่าว ๆ ผ่านเว็บไซต์ livenation.co.th แล้วว่าจะเริ่มรอบ Pre-sale สำหรับสมาชิกไลฟ์ เนชั่น เทโร ในวัน 12 พ.ย. เวลา 10.00 – 22.00 น. ซึ่งคุณสามารถสมัครสมาชิกฟรีได้เลย ส่วนของการจำหน่ายบัตรทั่วไป จะอยู่วันที่ 13 พ.ย. เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป โดยจะมีราคาบัตรนั่ง 2,800 บาท และ 3,800 บาท / ราคาบัตรยืน 4,800 บาท และ 5,800 บาท

Itzy พวกเธอคือใคร?

สมาชิก Itzy เดิมเป็นผู้เข้าแข่งขันรายการเฟ้นหาศิลปินแต่ตกรอบ แชรยอง เคยเข้าแข่งขันรายการ เค-ป็อปสตาร์ 3 (K-pop Star 3) เมื่อ ค.ศ. 2013 และ เข้าแข่งขันรายการ ซิกซ์ทีน (Sixteen) เมื่อ ค.ศ. 2015 แต่ไม่ผ่านเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มที่ชนะ คือ ทไวซ์ (Twice) รยูจินเคยเข้าแข่งขันรายการ มิกซ์ไนน์ (Mix Nine) และ ชนะเป็นอันดับที่หนึ่งของฝ่ายหญิง แต่ฝ่ายชายได้ชัยชนะมากกว่า จึงไม่ได้เป็นศิลปิน ส่วน เยจีเคยเข้าแข่งขันรายการ เดอะแฟน (The Fan) แต่ตกรอบไปในตอนที่ 5 นอกจากนี้ ทุกคน ยกเว้นลีอา ยังเคยร่วมรายการ สเตรย์คิดส์ (Stray Kids) เมื่อ ค.ศ. 2017 นี้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งจาก wiki Itzy

ฤกษ์งามยามดีวันที่ 21 สิงหาคม 2019 ในรายการ Cultwo Show หัวหน้าวง Yeji กล่าวว่า ITZY มีความหมายว่า มีทุกอย่างที่ทุกคนต้องการ ซึ่ง ITZY ออกเสียงพ้องภาษาเกาหลีกับคำว่า 있지 (itji) แปลว่า ฉันมี โดยมีสีประจำวงคือ Magenta และชื่อแฟนด้อมอย่างเป็นทางการคือ MIDZY (믿지) (มิดจี)

มาด้วยแนวทาง “teen crush” ที่สดใสวัยรุ่นจ๋า ๆ พร้อมท่าเต้นที่แข็งแรง โดยตำแหน่งหน้าที่สมาชิกแต่ละคน เยจี (ลีดเดอร์) รับหน้าที่ เต้นหลัก ร้องนำ , รยูจิน รับหน้าที่ แร็ป เต้นหลัก , ลีอา รับหน้าที่ ร้องหลัก , แชรยอง รับหน้าที่ เต้นนำ ร้องนำ และ ยูนา น้องเล็กสุด รับหน้าที่ เต้นนำ ร้องนำ

มิวสิควีดีโอเพลงแรก “달라달라 (DALLA DALLA)” ก็ไม่เกินความคาดหมาย

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2019 Itzy ออกอัลบั้มเปิดตัวชื่อ It’z Different เปิดตัวด้วยซิงเกิ้ล “달라달라(DALLA DALLA)” พร้อมมิวสิควีดีโอ ที่เปิดตัวเพียง 24 ชั่วโมง ก็ไต่ระดับมีผู้ชมถึง 17.1 ล้านครั้ง หลังการเผยแพร่ใน YouTube สร้างสถิติมิวสิกวิดีโอเปิดตัวกลุ่มดนตรีเค-ป็อปที่มีผู้ชมมากที่สุดในระยะ 24 ชั่วโมงแรก จากการรายงานของ Billboard แถมทุบสถิติ คว้าอันดับ 1 ในรายการเพลงที่เร็วที่สุดของวงเกิร์ลกรุ๊ปด้วยเวลาเพียง 9 วันหลังเดบิวต์เท่านั้น และ ถ้าดูปัจจุบันสำหรับเพลงนี้ มียอดวิวเตะหลัก 308 ล้านวิวไปเรียบร้อย

ประสบความสำเร็จกับเพลงแรกขนาดนี้ พวกเธอก็ปล่อยเพลงที่ 2 ในวันที่ 29 กรกฎาคม ค.ศ. 2019 ใน extended play (EP) It’z Icy หรือมินิอัลบั้มเพลง พร้อมมิวสิควีดีโอ Icy ที่กลายเป็น EP ที่ประสบความสำเร็จอย่างต้องสามารถขึ้นแตะอันดับ 3 Gaon Album Chart ของเกาหลี ทั้งทัวร์รายการเพลงของที่เกาหลีที่ไปคว้าชัยชนะถึง 12 ครั้ง รวมถึงรายการที่ดังมาก ๆ อย่าง Show Champion อีกด้วย

แน่นอนเหล็กกำลังร้อนขนาดนี้ มีเหรอ JYP ต้นสังกัดจะไม่หนุนพวกเธอต่อ ประกาศจัดทัวร์วันที่ 22 กันยายน 2019 ในชื่อ Itzy Premiere Showcase Tour “Itzy? Itzy!” ที่ได้ไปทั้งกรุงจากาต้าร์ ประเทศอินโดนีเซีย ในช่วงพฤศจิกายนปีเดียวกัน และในเอเชียจนจบปี 2019 จนลากไปถึงปี 2020 ที่ได้ไปแสดง 5 โชว์ที่อเมริกาในช่วงต้นปีอีกด้วย

ซึ่งแน่นอนจบปี 2019 พวกเธอกวาดรางวัลสำคัญในเกาหลีมากมายทั้ง New Female Artist awards 2019 Melon Music Awards และ 2019 Mnet Asian Music Awards

2020 กับความดังต่อเนื่อง

9 มีนาคม 2020 ปล่อยมินิอัลบั้ม It’z Me กับเพลง “Wannabe” เพลงสไตล์ EDM ตี๊ดๆ โดยเพลงแตะ Gaon Album Chart อันดับที่ 1 แถมไปถึงอันดับ 5 ของ Bilboard ขณะเดียวกัน ในวันที่ 17 สิงหาคม ปี 2020 วง ITZY ปล่อยมินิอัลบั้มชุดที่ 3 ที่มีชื่อว่า “Not Shy” ออกมา ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมาก โดยข้อมูลจาก Hanteo Chart ได้เปิดเผยว่ามินิอัลบั้มชุดที่ 3 ของวง ITZY สามารถทำยอดขายได้มากถึง 144,355 ก๊อปปี้ภายในสัปดาห์แรก ซึ่งเป็นการสร้างสถิติใหม่ของวงด้วยยอดขายในสัปดาห์แรกที่สามารถทำได้มากกว่าอัลบั้มชุดก่อนหน้านี้ของพวกเธอคือมินิอัลบั้มชุดที่ 2 “IT’z ME” ที่ทำยอดขายได้ 64,659 ก๊อปปี้ในสัปดาห์แรก และ แน่นอน Not Shy ก็ชนะในรายกายมิวสิคโชว์ไปถึง 5 รายการ

ต่อด้วยปี 2021 ในช่วงมีนาคมก็ปล่อยดิจิทัลซิงเกิ้ล “Trust Me (Midzy)” เพื่อเคารพแฟนๆ ของเธอ โดยเป็นส่วนหนึ่งในงานอีเวนต์ไลฟ์สตรีมครั้งแรกทั่วโลก ต่อจากนั้นไม่นานก็ปล่อยอัลบั้ม EP ที่ 4 Guess Who กับเพลง “In the Morning” ที่สามารถไต่อันดับ 34 Global 200 ของ Bilboard ซึ่ง อัลบั้ม EP ได้รางวัล Platinum จาก Korea Music Content Association (KMCA) และจบด้วย การร่วมกันระหว่าง Second Aunt KimDaVi และ Itzy ที่ปล่อยเพลง “Break Ice” ภายใต้ชื่อ VIVO WAVE จัดจำหน่ายโดย Genie Music และ Stone Music Entertainment

มากกว่านั้น วง ITZY ยังได้เปิดอัลบั้มภาษาญี่ปุ่นภายใต้สังกัด Warner Japan พร้อม EP อัลบั้ม What’z Itzy ในช่วง 1 กันยายน แถมตบท้ายในวันที่ 24 กันยายน ด้วยสตูดิโออัลบั้มแรก Crazy in Love พร้อมปล่อยซิงเกิ้ล “Loco” ซึ่งความดังของพวกเธอก็พุ่งปรี๊ดกว่าเดิม เป็นอัลบั้มที่ได้อันดับ 11 Billboard 200 ขายได้ถึง 250,000 ก๊อปปี้ ลากจนถึงต้นปี 2022 จบที่ 500,000 ก๊อปปี้ นี่ก็อาจจะยังไม่น่าพอใจหรือไม่ช่วงเดือนธันวาคมพวกยังปล่อยอัลบั้มรวมภาษาญี่ปุ่นอีกครั้งในชื่อ It’z Itzy

2022 เข้าสู่ระดับโลกมากขึ้น

JYP Entertainment ต้นสังกัดของ สมาชิก Itzy เตรียมวางแผนกับเหล่าพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจเพื่อเข้าตลาดโกลบอลมากขึ้น ในช่วงเดือนเมษายน มีการปล่อยซิงเกิ้ลภาษาญี่ปุ่นอย่าง “Voltage” เช็คความนิยมช่วงต้นปีกันก่อน ตามมาด้วยช่วงกลางปีที่ผ่านมากับอัลบั้ม EP ลำดับที่ 5 ในนาม Checkmate พร้อมปล่อยเพลง “Sneakers” ที่กลายเป็นอัลบั้มที่ขึ้นถึงอันดับ 8 Top 200 Albums chart ในสหรัฐอเมริกาทันที ทำให้วง กลายเป็นศิลปิน เคป๊อบ ลำดับที่ 4 ในประวัติศาสตร์ชาติเกาหลีที่เข้าท็อป 10 ของ Billboard 200 รวมถึงการประกาศจัดแสดงสดทั่วโลกในชื่อ Checkmate World Tour ที่แน่นอนรวมประเทศไทยด้วย

ส่วนผลงานปัจจุบันล่าสุดก็มีทั้งเพลงภาษาญี่ปุ่นกับ Blah Blah Blah ที่เพิ่งปล่อยไปในช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา และซิงเกิ้ลภาษาอังกฤษเพลงแรกในชื่อ “Boys Like You”

รายชื่อสมาชิกของ ITZY จากสังกัด JYP Entertainment

เยจี (Yeji)

ชื่อจริง : ฮวัง เย-จี (Hwang Yeji)

วันเกิด : 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2543

ตำแหน่ง : Leader, Main Dancer, Lead Vocalist, Lead Rapper, Center

ลีอา (Lia)

ชื่อจริง : ชเว จี-ซู (Choi Jisu)

วันเกิด : 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2543

ตำแหน่ง : Main Vocalist, Sub Rapper

รยูจิน (Ryujin)

ชื่อจริง : ชิน รยู-จิน (Shin Ryujin)

วันเกิด : 17 เมษายน พ.ศ. 2544

ตำแหน่ง : Main Rapper, Lead Dancer, Sub Vocalist, Center

แชรย็อง (Chaeryeong)

ชื่อจริง : อี แช-รย็อง (Lee Chaeryeong)

วันเกิด : 5 มิถุนายน พ.ศ. 2544

ตำแหน่ง : Main Dancer, Lead Vocalist, Sub Rapper

ยูนา (Yuna)

ชื่อจริง : ชิน ยู-นา (Shin Yuna)

วันเกิด : 9 ธันวาคม พ.ศ. 2546

ตำแหน่ง : Lead Rapper, Lead Dancer, Sub Vocalist, Visual, มักเน่ (น้องเล็ก)

Hero and featured images: ITZY official

