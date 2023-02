ถอดบทเรียนจากภาพยนตร์ How to be Single เป็นโสดอย่างไรให้แข็งแรงพร้อมผ่านซีซั่นนี้

แด่การ เป็นโสด ของเราที่จะเข้มแข็งและแข็งแรงขึ้น

ในฤดูกาลที่อะไรๆ ก็ดูจะเป็นคู่ไปหมด คนที่มีหน่วยเป็นคี่แบบเราก็อาจจะพาให้หัวใจหวาดหวั่นและอ่อนไหวกันได้ง่ายๆ แต่ขอให้ Hang in there กันไว้ก่อนทุกคน เราจะก้าวผ่านความโสดไปด้วยกันแบบผู้ชนะ และรักตัวเองมากขึ้น ผ่านบทเรียนจากภาพยนตร์ How to be Single ที่เปิดมุมมองให้เราได้เรียนรู้ว่า การเป็นโสดไม่ได้แย่เสมอไป และการเป็นโสดทำให้เราได้รู้จักตัวเองมากขึ้นด้วย

How to be Single เป็นภาพยนตร์โรแมนติกคอเมดี้ที่ออกฉายในปี 2016 นำแสดงโดย Dakota Johnson, Rebel Wilson และ Leslie Mann เล่าเรื่องราวของหญิงสาวที่ขอเลิก (แบบชั่วคราว) กับแฟนหนุ่มที่คบกันมานาน เพราะอยากจะขอลองใช้ชีวิตโสดดูบ้าง ก่อนที่การเลิกกันแบบชั่วคราวของเธอ จะเป็นจุดเปลี่ยนให้เธอกลายมาเป็นคนโสดอย่างถาวร ชีวิตของ Alice ที่เคยมีคนอยู่เคียงข้างทำทุกอย่างด้วยกันและพึ่งพากันจนเป็นเรื่องปกติ ทำให้เธอต้องดิ้นรนหาทางใช้ชีวิตด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่ง ผ่านบทเรียนสำคัญในชีวิตที่ทั้งสนุกสนานเรียกเสียงหัวเราะ ผสมผสานไปกับความเหงาเศร้าสร้อย จนท้ายที่สุดเธอถึงได้รู้ว่าเมื่อเป็นโสดแล้ว ก็ควรจะโสดให้เป็น และใช้ชีวิตให้เหมาะสมกับการ เป็นโสด เสียที

และนี่คือบทเรียนที่เราได้จากภาพยนตร์ แด่การ เป็นโสด ของเราที่จะเข้มแข็งและแข็งแรงขึ้น

ปล่อยตัวปล่อยใจเสียบ้าง

เราอยากให้คุณออกไปสนุกสนานหาความสุขใส่ตัวเสียบ้าง ออกไปเที่ยวกลางคืนหรือดื่มแบบพอหอมปากหอมคอ พูดคุยกับคนแปลกหน้า แชร์เรื่องราวน่าอายบ้าง ก็เป็นอะไรที่ได้ปลดปล่อยเหมือนกัน แม้ในภาพยนตร์ตัวนางเอกของเรื่องจะออกไปเที่ยวเตร่ (จนงานการเสียไปนิดหน่อย) หรือดื่มอย่างเมามันและลงเอยด้วยการนอนกับผู้ชายไม่ซ้ำหน้าแทบจะทุกคืน แต่เราไม่ได้ให้คุณทำตัวไม่แคร์สื่อขนาดนั้น แค่ออกไปรีแลกซ์สักหน่อย เปิดหูเปิดตาบ้าง หรือจะลองหยอกล้อกับคนอื่นๆ ให้หัวใจกระชุ่มกระชวย ก็ฟังดูสดชื่นดีออก

เมื่อโสดอย่ารีบโดดเข้าใส่ผู้ชาย

อย่าเห็นผู้ชายเข้าหาแล้วกระโดดใส่แบบไม่ลืมหูลืมตา แล้วลืมความเป็นตัวเองไป ในระยะ เป็นโสด นี้จิตใจเราจะอ่อนไหว ใครเข้ามาก็อยากจะโผเข้าเกาะกอดกันทั้งนั้น แต่แค่อย่าให้สถานการณ์คนมีคู่ทำเราอิจฉาจนต้องคว้าเอาใครไม่รู้มาควง แล้วต้องมานั่งหาวิธีสลัดเขาทิ้งทีหลัง ดังนั้นใจเย็นๆ ค่อยๆ มองท่าที และใช้เวลาตัดสินใจหน่อยว่าเขาเข้ามาเพราะเจตนาที่จะสานสัมพันธ์ยาวนาน หรือเพียงแค่เหงากายใจชั่วประเดี๋ยวแล้วก็อยากได้คนมานอนกอดให้อุ่นกายเพียงอย่างเดียว เหมือนที่เพื่อนของอลิซเรียกสติเธอขึ้นมาได้ว่า เธอเผลอใจทุ่มตัวใส่ผู้ชายขนาดไหน

แต่ถ้าถึงเวลาก็อย่าเรื่องมาก

อีกหนึ่งตัวละครที่โผล่มาเป็นเส้นเรื่องคู่ขนานไปกับนางเอก คือหญิงสาวที่กำลังมองหาคู่อย่างจริงจัง โดยมีข้อจำกัดมากมายอยู่ในมือว่าเขาคนนั้นจะต้องน่าตาพอดูดี อายุไม่แก่กว่าหรือเด็กเกินไป ขอเรียนจบมหาวิทยาลัย ต้องสูงกว่าเธอ และต้องไม่อยากมีลูกเหมือนกัน ทั้งหมดคือโปรไฟล์การหาคู่ของเธอบนแอพลิเคชั่นหาคู่เดตถึง 10 กว่าแอพ แน่นอนว่าก็มีคนหลงมาให้ได้ไปลองออกเดตดูบ้าง แต่แล้วเขาก็หนีหายไปทันควัน เพราะเธอกดดันเขามากจนเกินไป แม้ตอนจบของเรื่องเธอคนนี้จะได้คนที่ใช่ และเขาก็ดันโผล่มาแบบไม่ทันตั้งตัว แถมไม่มีอะไรที่เข้าข่ายมาตรฐานที่เธอว่าเลยสักนิดก็ตาม มันก็โชว์ให้เห็นเหมือนกันว่าจริงๆ แล้วไม่มีใครสมบูรณ์แบบหรอก คนที่ใช่มันมักจะใช่โดยไม่มีเหตุผลอะไรทั้งนั้น

เรียนรู้ที่จะอยู่คนเดียว

เรื่องหนึ่งที่อลิซทำไม่ได้คือการรูดซิปที่ด้านหลังด้วยตัวเอง เธอจึงยืมแรงแฟนหนุ่มในตอนนั้นหรือไม่ก็พี่สาวเป็นผู้ช่วยทำให้ตลอด กระทั่งหลังเลิกกับแฟนคนนั้นไป และพี่สาวที่มีอยู่ก็มีครอบครัวไปแล้วเรียบร้อย เหลือตัวเธอเองคนเดียวที่ใช้เวลาจนถึงช่วงท้ายของเรื่อง ถึงจะเรียนรู้ที่จะมองหาข้อดีในการทำอะไรด้วยตัวเอง และมันก็สอนว่าจริงๆ แล้วชีวิตของมนุษย์สามารถทำอะไรด้วยตัวเองได้ โดยไม่ต้องไหว้วานคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อย หรือยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ตาม อลิซลงมือสร้างเครื่องมือง่ายๆ ที่สามารถช่วยรูดซิปชุดที่ด้านหลังได้โดยไม่ต้องเอื้อมมือจนสุดวงแขน และแน่นอนเธอก็ดูจะพอใจกับผลลัพธ์ที่ออกมามากเช่นกัน

ใช้โอกาสนี้ลองทำอะไรที่อยากทำ

หลังจากมองหาความสุขชั่วครั้งคราว และเรียนรู้ว่าแล้วว่าอย่าลืมตัวจนโดนกระปู๋ทรายดูดหายไป อลิซได้ใช้เวลานี้กลับมามองตัวเองมากขึ้น และเรียนรู้ที่จะลองทำอะไรที่อยากทำ สิ่งที่เธออยากทำมาตลอดแต่ไม่กล้าคือการออกไปปีนเขาดูพระอาทิตย์ขึ้นที่แสงแรก เราว่านี่คือโอกาสเหมาะที่คนโสดจะได้ลองทำอะไรที่อยากทำดูสักครั้ง แต่ไม่กล้าหรือไม่ใจพอที่จะลงมือทำสักที อย่างการออกไปแคมป์ปิ้งด้วยตัวเองดู หรือโซโล่โร้ดทริปต่างจังหวัด จะเป็นเรื่องง่ายๆ อย่างการไปนั่งดูหนังคนเดียวบ้าง หรือไปกินปิ้งย่างบุฟเฟ่ต์ดูสักครั้ง ก็เป็นจุดเริ่มต้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับตัวเอง

สำหรับอลิซแล้วคำว่าโสดหรือ Single ของเธอในที่นี้ คือการพูดถึงความสัมพันธ์ของ “ตัวเอง” กับ “ตัวเอง” ความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ยึดผูกอยู่กับครอบครัว เพื่อน สัตว์เลี้ยง หรือคนที่เป็นมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟน ความโสดในแบบที่ทำให้คุณได้รู้จักตัวเองมากขึ้น ได้ยืนบนขาของตัวเองอย่างจริงจัง และภูมิใจในสิ่งที่ได้ทำเพื่อตัวเองด้วยตัวเองเป็นครั้งแรก นั่นแหละที่ทำให้เธอได้รู้ว่าตัวเราคนเดียวนั้นมีพลังมากขนาดไหน พลังที่มันได้มาโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาแรงจากคนอื่น และเมื่อคุณทำมันสำเร็จแล้ว จะรู้เลยว่าความสุขที่ได้รับกลับมา มันเอ่อล้นมากกว่าการได้ทำกับคนอื่นเสียอีก สุดท้ายนี้ จง เป็นโสด ให้เข้มแข็ง ให้คนมีคู่อิจฉาเล่น และให้ตัวคุณได้รู้จักและรักตัวเองมากขึ้น

