Lift Me Up เพลงใหม่ในรอบ 6 ปี ของ รีฮานน่า (Rihanna)

ถ้าเป็นจักรวาลหนังสักเรื่อง เพลง Lift Me Up ของ รีฮานน่า (Rihanna) คงเป็นจักรวาลที่ทุกคนรอคอยกันว่ามันเป็นจริงซะทีในวงการเพลงระดับโลก เพราะปล่อยให้แฟนเพลงรอถึง 6 ปี ถึงจะปล่อยเพลงล่าสุดออกมาเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2022 หลังจากเจ้าตัวสร้างอาณาจักรเครื่องสำอางอย่าง Fenty Beauty, Fenty Skin และ Savage x Fent จนกลายเป็นมหาเศรษฐีคนใหม่

Lift Me Up เป็นเพลงแนวบัลลาดที่เขียนขึ้นเพื่อรำลึกถึงนักแสดงอย่าง แชดวิก โบสแมน (Chadwick Boseman) โดยใช้ประกอบภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์แห่งปีอย่าง Black Panther: Wakanda Forever ที่กำลังจะเข้าฉายเดือนพฤศจิกายน 2022 ซึ่งครั้งสุดท้ายที่นักร้องผู้เกิดในประเทศบาร์เบโดส ได้ปล่อยเพลงเดี่ยวออกไปก็ต้องย้อนกลับไปในปี 2016 กับอัลบั้ม Anti ก่อนที่จะตัดสินใจพักงานเพลงไปทำธุรกิจเครื่องสำอางอย่างเต็มตัว

แชดวิก โบสแมน (Chadwick Boseman) พระเอก Black Panther ภาคแรก ที่รับบทเป็น “กษัตริย์ทีชัลลา” เสียชีวิตไปเมื่อปี 2020 จากโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ โดยอายุได้เพียง 43 ปี เท่านั้น

“ฉันเขียนเพลงเพื่อเป็นเกียรติแก่ แชดวิก โบสแมน และขอให้ฟังเสียงให้เต็มที่กันไปเลย” เธอได้อ้างอิงไว้ใน IG โดยทาง รีฮานน่า (Rihanna) ได้ร่วมทำเพลงนี้กับ Tems ศิลปินประเทศไนจีเรีย รวมถึง ลุดวิก เยอรันส์ซอน (Ludwig Göransson) และ ผู้กำกับ ไรอัน คูเกลอร์ (Ryan Coogler) รับหน้าเป็นโปรดิวเซอร์หลักของเพลง

การกลับมาร้องเพลงรอบนี้ของนักร้องวัย 34 ปี ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีของเธอ ถือเป็นการซ้อมร้องเพลงในงาน Super Bowl Halftime Show ไปในตัวเพื่อขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า (2023) ซึ่งเธอได้ปล่อยชื่อเพลงใหม่ยั่วน้ำลายแฟนเพลงนอกจาก Lift Me Up ยังมี Hold Me Down, Keep Me Close และ Safe and Sound

นอกเหนือจากนี้สิ่งที่ต้องจับตามองคือเพลง Lift Me Up น่าจะเป็นตัวเต็งที่จะได้เข้าชิงสาขาเพลงประกอบยอดเยี่ยมของเวทีการแจกรางวัลหลายๆ เวที ของฮอลลีวูด ซึ่งเว็บไซต์อย่าง Variety ได้ส่งรายชื่อผลงานเพลงที่ดูเข้าตาสาขานี้ ไม่ว่าจะเป็น Hold My Hand ของ Lady Gaga ที่ประกอบภาพยนตร์ Top Gun: Maverick, เพลง Nobody Like U ของ Billie Eilish ประกอบภาพนตร์ Turning Red และ เพลง Carolina ของ Taylor Swift ประกอบภาพยนตร์ Where the Crawdads Sing

นอกจากแฟนเพลงจะได้ฟังเพลงใหม่ของเธอแล้ว ก็อย่าลืมไปดูภาพยนตร์ Black Panther: Wakanda Forever ด้วย เพื่อจะได้อรรถรสไปพร้อม ๆ กัน โดยภาพยนตร์มีคิวเข้าฉายในบ้านเราวันที่ 9 พฤศจิกายนนี้

