MAMA Awards 2022 งานรางวัลรวมพลคนเคป็อป

MAMA Awards งานประกาศรางวัลเพลงของวงการเคป็อปที่จัดขึ้นโดย CJ E&M บริษัทด้านบันเทิงของเกาหลีใต้ โดยเป็นรางวัลที่ได้รับการยอมรับในระดับสูงสำหรับวงการในประเทศเกาหลี และ เอเชีย โดยเฉพาะสาขา Best Asian Artist และ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปีนี้ MAMA Awards 2022 (ชื่อที่คุ้นเคย Mnet Asian Music Awards) เตรียมจะจัดในวันที่ 29-30 พฤศจิกายนนี้ ที่ Kyocera Dome เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

โดยงานประกาศจัดขึ้นครั้งแรกที่กรุงโซล ปี ค.ศ. 1999 ออนแอร์ผ่านช่อง Mnet จนกระทั่งวงการเพลงเกาหลีได้รับความนิยมมากขึ้น จึงได้มีการถ่ายทอดสดไปนอกประเทศตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2010 ทั้งเอเชีย และสากล

สำหรับการจัดงานนำเสนอผ่านแนวคิด K-POP World Citizenship ที่ ‘I’ ผู้รักใน เคป็อป มารวมตัวกันกลายเป็น ‘WE’ แฟน ๆ จากทั่วโลกที่รวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวด้วยเสียงเพลง และสะท้อนถึงความหวังที่มอบให้กับโลกใบนี้

มีการเปิดเผยรายชื่อของศิลปินที่ได้เข้าชิงรางวัลใน 15 สาขาหลัก พร้อมกับรายชื่อ 50 ศิลปินในสาขา Worldwide Fan’s เริ่มเปิดโหวตเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งปีนี้เพิ่งมีการเปลี่ยนการโหวตจากรางวัลแฟน ๆ จากที่จะนำคะแนนทั้งจากแพลตฟอร์ม Mnet Plus, Spotify, Music video, และ Twitter โดยในส่วนของ Twitter ทางคณะกรรมการของ Mnet ได้มีการตัดออกจากโหวตที่มีผลต่อรางวัลทันที จากสาเหตุการโหวตที่อาจจะไม่ได้แม่นยำมากนัก

“พวกเราแจ้งให้พวกคุณทราบถึงเกณฑ์ในการตัดสินรางวัล ‘Worldwide Icon of the Year’ และ ‘Worldwide Fans’ ได้มีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อย เนื่องจากปัญหาภายในของ Twitter ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่รับประกันในการเก็บข้อมูลผลโหวตผ่าน Twitter สำหรับ PRE VOTE”

นอกจากนี้มีการเปิดเผยรายชื่อศิลปินที่จะขึ้นแสดงบนเวทีในปีนี้ จัดอย่างเต็มสูบ โดยมีรายชื่อตามวันที่แสดงดังต่อไปนี้

งานวันที่ 29 พฤศจิกายน 2022

• Stray Kids

• Tomorrow X Together

• Kep1er

• JO1

• Hyolyn

• BIBI

• Forestella

• NMIXX

• LE SSERAFIM

• Street Man Fighter

• Kara

งานวันที่ 30 พฤศจิกายน 2022

• Zico

• Lim Young Woong

• (G)I-DLE

• NiziU

• INI

• NewJeans

• ENHYPEN

• ITZY

• TREASURE

• IVE

ใครจะได้รับรางวัลเต็งๆ อย่าง Best Female Artist, Best Male Artist, Best New Male Artist, Best New Female Artist, Best Female Group, Best Male Group, Best Vocal Performance – Solo ฯลฯ โดยคุณสามารถติดตามรางวัล และ รายชื่อได้ที่ https://2022mama.com/

มาร่วมลุ้น และร่ วมโหวต รางวัลให้ศิลปินเคป็อบที่ตัวเองรักกัน ส่วนใครที่อยากวอร์มเครื่องก่อนถึงใน Spotify มี Playlist ต้อนรับก่อนจะไปดูงานวันจริงได้ที่ https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DX4OyEPaWHBdk

Hero and featured images: MAMA Awards

อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟสไตล์คนเมือง ร้านอาหารเด็ดดัง แฟชั่นล่าสุด สุขภาพ และความงาม พร้อมกับ เรื่องราวทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ได้ที่ Lifestyle Asia

Reference:

https://2022mama.com/

https://www.soompi.com/article/1551426wpp/2022-mama-awards-announces-1st-lineup

https://en.wikipedia.org/wiki/MAMA_Awards

https://www.koreaboo.com/news/kara-perform-complete-group-2022-mama-awards/