MARVEL เป็นภาพยนตร์ที่มีจักรวาลของตนเองอย่างชัดเจน ที่เรียกว่า Marvel Cinematic Universe ซึ่งเราจะได้ติดตามเรื่องราวของเหล่าฮีโร่มากมาย และภาพยนตร์ (รวมไปถึงซีรีส์) แต่ละเรื่องนั้นจะเชื่อมโยงไปด้วยกัน ทำให้การติดตามภาพยนตร์ของจักรวาลนี้ได้อรรถรสมากยิ่งขึ้น วันนี้ Lifestyle Asia ขอพาผู้อ่านทุกคนไปพบกับลิสต์ หนัง MARVEL ในปี 2023 ที่แฟนมาร์เวลไม่ควรพลาด มีเรื่องอะไรบ้าง แต่ละเรื่องมีอะไรน่าสนใจบ้าง มาติดตามกันได้เลย

รวมลิสต์ หนัง Marvel 2023 ที่แฟนมาร์เวลไม่ควรพลาด

หนัง Marvel ที่จะเข้าฉายในปี ค.ศ.2023 นี้ มีทั้งหมด 5 เรื่อง ได้แก่

Kraven The Hunter (กำหนดฉาย 13 ม.ค. 2023)

Kraven เป็นอีกหนึ่งวายร้ายใน Spider-Man ตัวสำคัญ ซึ่งตัวละครนี้จะมองว่าตัวเองคือผู้ล่า ในขณะที่แมงมุมน้อย Spider-Man ของเรานั้นเป็นเหยื่อ ซึ่งก็มีโอกาสเป็นไปได้ว่าไอ้แมงมุมของเราอาจจะมาปรากฎตัวในภาพยนตร์นี้ด้วย (แต่ไม่รู้ว่าจะเป็นเวอร์ชั่น Tobey Maguire , Andrew Garfield หรือ Tom Holland) ซึ่งผู้ที่จะมารับบทเป็น Kraven ก็คือ Aaron Taylor-Johnson ซึ่งเคยมีบทแสดงมาแล้วในจักรวาล MCU เป็น Quicksilver ใน Age of Ultron และถูกฆ่าตายอย่างรวดเร็ว

Ant-Man And The Wasp: Quantumania (กำหนดฉาย 17 ก.พ. 2023)

Ant-Man and the Wasp: Quantumania เป็นการสานต่อภาพยนตร์ที่อยู่ในดวงใจผู้ชมหลาย ๆ คน โดยมีการยืนยันแล้วว่า Scott Lang จะถูกรับบทโดย Paul Rudd และ Hope van Dyne ก็จะถูกรับบทโดย Evangeline Lilly เช่นเดิม ตามมาด้วย Kang the Conqueror ตัวร้ายของเรื่องจะถูกรับบทโดย Jonathan Majors แต่ที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นก็คือมีการคาดการณ์ว่า Ant-Man 3 จะเป็นภาพยนตร์ของจักรวาล MCU เฟส 5 อีกด้วย!

Guardians of the Galaxy Vol. 3 (กำหนดฉาย 5 พ.ค. 2023)

แม้ว่า Guardians of the Galaxy Vol. 3 การผ่านช่วงยากลำบากในการสร้างมาระยะหนึ่ง โดยเฉพาะการที่ Jame Gunn โดย Disney ไล่หลังจากมุขตลกที่ไม่เหมาะสมของเขาบนทวิตเตอร์เมื่อหลายปีก่อนถูกขุดขึ้นมาอีกครั้ง แต่สุดท้ายเขาก็ได้กลับมาอีกครั้งหลังจากที่มีทั้งทีมงาน และแฟน ๆ ออกมาปกป้องเขาจำนวนมาก โดยเนื้อเรื่องของภาค 3 นี้จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับปูมหลังของ Rocket Raccoon และเปิดโอกาสให้ Peter Quill ดีลกับ Gamora ที่มาจากอีกไทม์ไลน์หนึ่ง โดยทีมนักแสดงทั้งหมดได้รับการยืนยันว่าจะกลับมาหลังจากปรากฏเป็นตัวละครรับเชิญจาก Guardians ใน Thor: Love and Thunder รวมไปถึง Adam Warlock และ Chukwadi Iwuji จะรับบทเป็น High Evolutionary ซึ่งเป็นตัวละครที่น่าสนใจจาก Marvel Comic อีกด้วย

Spider-Man: Across the Spider-Verse (กำหนดฉาย 2 มิ.ย. 2023)

ภาพยนตร์ใน IP ของ Spider-Man เรื่องต่อไปคือ Spider-Man: Across the Spider-Verse ซึ่งเป็นภาคต่อของ Spider-Man: Into the Spider-Verse ที่ฉายไปเมื่อปี 2018 โดยจุดที่น่าสนใจในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือ Gwen Stacy จะกลับมาในโลกของ Miles Morales เพื่อพาเขาเข้าสู่การผจญภัยใน Spider-Verse-Spanning อีกครั้ง และดูเหมือนว่า Spider-Man 2099 (Oscar Isaac) เหมือนจะมีบทบาทสำคัญเช่นกัน

The Marvels (กำหนดฉาย 28 ก.ค. 2023)

เป็นภาพยนตร์ที่สานต่อมาจากภาพยนตร์ Captain Marvel และซีรีส์ Ms. Marvel ใน Disney ทำให้ภาพยนตร์นี้น่าจับตามองเป็นอย่างมาก และภาพยนตร์นี้ก็จะได้ Brie Larson มารับบท Carol Danvers เช่นเคย ซึ่งในภาพยนตร์นี้เราจะได้เห็น Carol ร่วมมือกับ Monica Rambeau (รับบทโดย Teyonah Parris) และ Kamala Khan (รับบทโดย Iman Vellani) นอกจากนี้ Disney+ ได้ปูทางไว้ให้กับภาพยนตร์เรื่องนี้จำนวนมาก เช่น ฉากหลังเครดิตของ Ms.Marvel ที่เราจะได้เห็น Carol และ Kamala Khan สลับที่กัน โดย Carol ปรากฏตัวขึ้นอย่างสับสนในห้องนอนของ Kamala , Monica Rambeau โชว์พลังไปในซีรีส์ WandaVision ไปแล้ว , อีกทั้ง Maria แม่ของเธอในเวอร์ชั่นทางเลือก ยังเป็น Captain Marvel แห่ง Earth-838 ใน Doctor Strange in the Multiverse of Madness โดยทั้งสามคนจะประจันหน้ากับวายร้ายลึกลับที่รับบทโดย Zawe Ashton

