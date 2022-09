The Beatles ครบรอบ 53 ปี อัลบั้ม ‘Abbey Road’

Abbey Road ทางสัญจรธรรมดาใน City of Westminster กรุงลอนดอน แต่มันกลายเป็นถนนระดับโลกทันทีเมื่อวันย้อนกลับไปในวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม ปี 1969 ที่อากาศร้อนแสนร้อน เมื่อวง The Beatles นัดเจอกับ EMI สังกัดในตอนนั้นของวงสี่เต่าทอง เพื่อถ่ายรูปอัลบั้มใหม่ในนาม ‘Abbey Road’ สตูดิโออัลบั้มลำดับที่ 11 ของวงระดับตำนานจากลิเวอร์พูล

#OTD in 1969, Abbey Road was released in the UK. Do you have a favourite track on the album? pic.twitter.com/fxD1cdMU0a

โดย Abbey Road เป็นหนึ่งในอัลบั้มที่ขายดีที่สุดตลอดกาล และ อิทธิพลที่แผ่ไพศาลไปยังวงการจนมาถึงปัจจุบัน ถ้าย้อนกลับไปช่วงครบรอบ 50 ปี มีการออก Super Deluxe Edition ซึ่งทำให้ทั้งอัลบั้มกลับขึ้นไปสู่ชาร์ตเพลงอันดับ 1 ในอังกฤษ ก็คงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจนัก รวมถึงอันดับ 3 ใน Billboard 200 ฝั่งอเมริกา

จุดเริ่มต้น

ย้อนกลับไปในวันที่ 8 สิงหาคม ปี 1969 เวลา 11:35 ทางม้าลายหน้าสตูดิโอ EMI จากเรื่องราวแค่ประมาณ 10 นาที จากการถ่ายภาพของ เอียน แม็คมิลแลน (Iain Macmillan) ที่ได้ถ่ายเพียง 6 รูป แต่หลังจากนี้คือเปลี่ยนแปลงโลกดนตรีไปตลอดกาล ซึ่ง เอียน เป็นช่างกล้องอิสระ ที่เป็นเพื่อนของ จอห์น เลนนอน และ โยโกะ โอโนะ อีกด้วย

โดยภาพปกอัลบั้มสุดท้ายนี้ มีสมาชิก The Beatles ทั้ง จอร์จ แฮริสัน, พอล แม็คคาร์ทนี่ย์, ริงโก้ สตาร์ และ จอห์น เลนนอน เดินผ่านทางม้าลายเรียงแถว ซึ่งจะว่าไปในยุคนั้นก็ถือว่าเป็นการถ่ายปกอัลบั้มเพลงที่แหวกแนวพอสมควร แต่ก่อนจะได้ภาพประวัติศาสตร์นี้ ตำรวจต้องมาดูแลเรื่องจราจรให้ เพราะเป็นช่วงใกล้เวลาพักเที่ยง ยังมีผู้คนมากมาย หลังจากนั้น เอียนยืนอยู่บนบันไดพับอันเดียวกลางถนน แล้วถ่ายรูป ภาพดังกล่าวจึงปรากฏออกมา

ไอเดียดั้งเดิมหน้าปกชุดนี้

จริงๆ ตั้งใจจะชื่ออัลบั้มว่า Everest แต่นั้นแหละ คนจะดัง เลยไม่เป็นไปตามแผน โดย เจฟฟ์ เอเมอริก (Geoff Emerick) เป็นวิศวกรเสียง และ โปรดิวเซอร์สูบบุหรี่ยี่ห้อ Everest และ ทางวงเลยเกิดภาพไอเดียภูเขาสีขาวโพลน ซึ่งสุดท้ายก็ไม่ได้ใช้

ไอเดียถ่ายรูปนอกสตูดิโอมาจาก พอล ที่อยากให้ภาพอยู่หน้าสตูดิโอ EMI ภาพดังกล่าวมีการร่างคร่าว ๆ จากฝีมือของ พอล และ เอียน ที่เป็นช่างกล้องก็วาดรายละเอียดให้เห็นชัดเจนมากขึ้น

ภาพออกมาน่าพอใจจนโลกได้เห็นดั่งทุกวันนี้

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยจากอัลบั้ม Abbey Road

#OTD 1969 #TheBeatles turned up at Tittenhurst Park (John's house in Ascot) for what turned out to be their last photo shoot together pic.twitter.com/G4CHcqP8ic

