แนะนำ สายเกาหลี ซีรีส์ Netflix แก้แค้น เอาคืน ลุ้นระทึกสุดตื่นเต้น

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบ ซีรีส์ Netflix แนวแก้แค้นเอาคืน ลุ้นระทึกตื่นเต้น จนแทบหยุดหายใจ ในบทความนี้ Lifestyle Asia มีลิสต์รายชื่อซีรีส์สนุก ๆ มาอัพเดทกัน

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ซีรีส์ที่ดูเมื่อไหร่ ก็รู้สึกลุ้นระทึก ตื่นเต้น และเอาใจช่วยตัวละครหลัก แบบสุดตัวทุกครั้งที่ดูคือ แนวการแก้แค้นเอาคืน หรือการทวงความยุติธรรมของตัวเอก และซีรีส์เหล่านี้- ก็มักทำออกมา ให้มีความลุ้นระทึก และน่าติดตามในแต่ละ EP จนบางที ก็ติดลมดูเพลินรวดเดียว ตั้งแต่ EP แรกยัน EP สุดท้ายเลยก็มี สำหรับใคร ที่เป็นคอซีรีส์แนวเดียวกัน กดเพิ่มในรายการโปรดไว้ได้เลย รับรองวันหยุดยาวนี้ จะได้นอนดูซีรีส์จนตาแฉะกันไปข้างหนึ่ง

Feature Image by Taryn Elliott/pexels

The Glory (ซีซั่น 1)

เป็นซีรีส์ที่มีกระแสตอบรับดีมาก ในขณะนี้ นำแสดงโดย ซองเฮคโย นักแสดงหญิงชั้นนำ ของเกาหลี เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ “มุนดงอึน” เด็กสาวมัธยมคนหนึ่ง ที่โดนกลุ่มเพื่อนรุมรังแก และบูลลี่ จนเด็กสาวมีทั้งสภาพร่างกาย และจิตใจที่บอบช้ำ ก่อนที่เธอจะตัดสินใจฆ่าตัวตายเธอก็คิดขึ้นได้ว่าทำไมเธอไม่อยู่เพื่อ “รอวันแก้แค้น” ล่ะ และเมื่อเวลาผ่านไป เด็กสาวคนนี้ ก็พร้อมกลับมาล้างแค้น คนที่ทำร้ายเธออย่างแยบยล เพื่อลงโทษให้คนที่ทำเธอเจ็บ เจ็บยิ่งกว่าเธอ

A World of Married Couple

ซีรีส์ Netflix สัญชาติเกาหลี ที่ดัดแปลงมาจากซีรีส์เรื่อง Doctor Foster ของอังกฤษ ในเวอร์ชั่นเกาหลีนี้ เล่าเรื่องผ่าน แพทย์หญิงจีซอนอู ที่เก่งกาจ มีความสามารถ และมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ แต่แล้ววันหนึ่ง เธอก็จับได้ว่าสามีที่เธอรักหมดใจ กำลังสานสันพันธ์กับผู้หญิงอีกคน อีกทั้งเพื่อน และคนรอบตัวก็รู้เห็นเป็นใจ กับการนอกใจครั้งนี้ด้วย จีซอนอูจึงพยายามทำทุกอย่าง เพื่อแก้แค้นคนที่ทำลายชีวิตเธอ

The Penthouse

The Penthouse เป็นซีรีส์แนว Thriller ชื่อดัง ว่าด้วยเรื่องราวของสังคมชั้นสูง ที่อาศัยอยู่ในเพนด์เฮาส์หรูสูงกว่า 100 ชั้น ที่ใคร ๆ ก็ใฝ่ฝันว่าจะได้ครอบครอง โดยเล่าเรื่องผ่านบรรดาแม่ ๆ ที่จัดตั้งกลุ่ม “เฮราคลับ” เพื่อต้องการผลักดันลูก และครอบครัวให้เข้าสู่วงสังคมชั้นสูง และประสบความสำเร็จเหนือใคร ๆ แม้ว่าจะต้องแย่งชิง หักหลัง และจะต้องใช้เล่ห์เหลี่ยมมากแค่ไหนก็ตาม

Vagabond

Vagabond เป็นซีรีส์เกี่ยวกับเรื่องราวของสตันท์แมนหนุ่ม ชาดัลกอน ที่สูญเสียหลานชายไป จากโศกนาฏกรรมเครื่องบินตก เขาสืบจนรู้ว่าเหตุการณ์นี้ มีสิ่งไม่ชอบมาพากล และรู้ว่ามีเรื่องอื้อฉาว เกี่ยวกับการคอรัปชั่นประเทศ ที่มีเครือข่ายเชื่อมโยงกับองค์กรมืดระดับโลกเข้ามาเกี่ยวข้อง เขาจึงทำทุกทาง เพื่อกระชากหน้าการแผนชั่วนี้ร่วมกับ โกแฮริ สายลับของหน่วยสืบราชการลับของประเทศ

Who Are You: School 2015

Who Are You เวอร์ชั่น 2015 นี้เป็น ซีรีส์ Netflix ของสองสาวฝาแฝด คือ อีอึนบี และ โกอึนบยอล ที่จากกันไป ตั้งแต่ยังเด็ก อึนบีที่เติบโตในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า ถูกเพื่อนร่วมชั้นเรียนกลั่นแกล้ง และบูลลี่อย่างหนัก จนตัดสินใจฆ่าตัวตาย แต่เมื่อเธอรอดตาย และฟื้นขึ้นมา กลับจำอะไรไม่ได้ และได้ใช้ชีวิตเป็น โกอึนบยอล พี่สาวของเธอ แต่โชคชะตา ก็เหมือนเล่นตลก เมื่อเธอพบว่าคู่อริโรงเรียนเก่า ย้ายมาอยู่โรงเรียนเดียวกัน อึนบีจึงสวมบท เป็นอึนบยอลและเอาคืนกับสิ่งที่หัวโจกตัวร้าย ทำไว้อย่างสาสม

สายเกา ต้องเตรียมตัวนอนให้พร้อม เพราะหากได้เริ่มดูแล้ว อาจจะต้องดูกันยาว ๆ จนอดหลับอดนอนกันเลย

อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟสไตล์คนเมือง ร้านอาหารเด็ดดัง แฟชั่นล่าสุด สุขภาพ และความงาม พร้อมกับ เรื่องราวทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ได้ที่ Lifestyle Asia