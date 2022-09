TikTok Awards Thailand 2022 รีแคปรวมพลคนอินฟลู

หลายคนอาจจะได้เห็นผ่านตาไปแล้วสำหรับงาน TikTok Awards Thailand 2022 ที่จัดครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งเป็นงานที่อินฟลูเอนเซอร์ ครีเอเตอร์ และ ดารานักแสดง ทั่วฟ้าประเทศไทย หลากหลายคอนเทนต์ ได้มารวมตัวกันอย่างคับคั่ง สร้างสีสันตลอดทั้งงาน ซึ่งทำให้แฮชแท็ก #TikTokAwards2022TH มีอย่างท่วมท้นในโลกทวิตเตอร์ และ แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่น ๆ

TikTok แพลตฟอร์มที่ก่อกำเนิดในปี 2016 ประเทศจีน ที่ตอนนี้ทั่วโลกไม่มีใครไม่รู้จักอีกต่อไป สร้างปรากฎการณ์ให้ผู้คนตัวเล็กตัวน้อยได้เป็นที่รู้จัก และ มีชื่อเสียงโด่งดังมากมาย ซึ่งตอนนี้ผู้ใช้งานในประเทศไทยอยู่อันดับ 8 ของโลก ด้วยจำนวนมากถึง 35.8 ล้านคน หรือคิดเป็น 63.6% ของประชากรทั้งประเทศที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จากการรายงาน We Are Social

จึงไม่แปลกใจนักที่ทำให้เราได้เห็นงาน TikTok Awards Thailand 2022 ครั้งแรกประเทศไทย ณ โรงละครอักษรา คิงพาวเวอร์ รางน้ำ เมื่อเร็ว ๆ นี้ มันช่างอลังการงานสร้างเหลือเกิน ดังนั้น เราจะมาเก็บโมเม้นต์สำคัญ และ ประมวลภาพความน่าประทับใจของงานนี้กันว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้าง ไปเช็คลิสต์กัน

การคว้ารางวัล Artist of the year (ศิลปินแห่งปี) ของวง 4EVE



ดังแบบไม่มีพักเลยสำหรับ 4EVE สำหรับ 7 สาว 4EVE อย่าง มายด์, ตาออม, โจริญ, แฮนน่า, อ๊ะอาย, พั้นช์ และ ฝ้าย ที่คว้ารางวัลจาก TikTok Awards ในสาขา Artist of the year ของวง 4EVE ที่พวกเธอโด่งดังมากจากเพลง “วัดปะหล่ะ? (TEST ME)” ที่ปัจจุบันที่เพลงยอดไปเกือบ 100 ล้านวิวเสียแล้ว และ ไม่ต้องแปลกใจที่คุณจะได้เห็นวงตามหน้าสื่อไปอีกนาน

อิงฟ้า วราหะ กับ Celebrity of the Year (คนดังแห่งปี)



อิงฟ้า วราหะ น่าจะเป็นคนที่เรียกกระแสในโลกอินเตอร์เน็ตมากที่สุดคนนึงในขณะนี้ ไม่ว่าจะเรื่องข่าวที่นำเสนอรายวัน หรือข่าวดราม่าต่าง ๆ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า เธอกำลังดังจริงๆ แต่ทุกคนน่าจะเริ่มรู้จักของ อิงฟ้า จากการเข้าประกวดร้องเพลงในรายการ เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ ซีซั่นที่ 7 ที่ได้อยู่กับทีม โจอี้ บอย และ โด่งดังเข้าไปอีกจากการเป็นผู้ชนะการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์คนที่ 10 ซึ่งการที่เธอได้รับรางวัล คนดังแห่งปี ก็คงปฏิเสธเรื่องนี้ได้ยากจริง ๆ

thammachad ผู้ได้ Creator of the Year (ครีเอเตอร์แห่งปี)



บางคนที่ไม่ได้เล่น TikTok มากนักอาจจะงงเขาคนนี้เป็นใคร แต่ thammachad หรือ ธรรมชาติ มียอด Followers ใน TikTok ถึง 5.1 ล้านผู้ติดตาม เป็นครีเอเตอร์ที่ทำคลิปชวนนึกถึงธรรมชาติดี ทั้งสนุก ขำปนฮา บ้าบอ ซึ่งการเล่นตลกโปกฮาของ ธรรมชาติ มันก็ตามชื่อจริง ๆ

บาร์โค้ด ตฤณสิษฐ์ ที่พุ่งแรงกับ Rising Star of the Year (ดาวเด่นแห่งปี)



Barcode.tin หรือ บาร์โค้ด ตฤณสิษฐ์ อิสระพงศ์พร บุคคลที่เกิดยุคตัวเลข ค.ศ. 2000 ที่กำลังเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงกับซีรีส์วายแนวมาเฟียชื่อดังอย่าง KinnPorsche The Series ทางช่อง One31 ที่ทั้งหล่อ และ ฮอตถึงขนาดที่ยอด Followers ในอินสตาแกรมทะลุหลักล้านไปเรียบร้อยแล้ว ถึงขั้นแฟนคลับร่วมแสดงความยินดีผ่านแฮชแท็ก #1MBarcodesocool ทำให้ติดเทรนด์ ไปช่วงนึงเลยทีเดียว

เพลง I’ll Do It How You Like It พีพี กฤษฏ์ ที่ใครก็หยุดความดังของเขาไม่ได้จาก Viral Song of the Year

พีพี-บิวกิ้น เรามักจะได้ยินข่าวของพวกเขามาแพ็คคู่เสมอ แต่งานนี้ พีพี หรือชื่อเต็ม กฤษฏ์ อำนวยเดชกร คว้ารางวัล Viral Song of the Year จากเพลง I’ll Do It How You Like It ที่ MV ได้นักแสดงหนุ่มชื่อดังอย่าง อาเล็ก ธีรเดช มาร่วมแสดงด้วย ทำให้เพลงกลายเป็นที่รู้จักในวงที่กว้างมากขึ้น ยังไม่นับผลงานการแสดงซีรีส์ “แปลรักฉันด้วยใจเธอ” เมื่อปีก่อน ทำให้ชื่อของ พีพี กฤษฏ์ ยังคงเป็นกระแสที่ยังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องยาว ๆ ในวงการบันเทิงไทยแน่นอน

ผลรางวัลทั้งหมดในงาน TikTok Awards Thailand 2022 ดังนี้

People’s Choice

Creator of the year สุดยอดผู้สร้างคอนเทนต์แห่งปี ได้แก่ Thammachad

Rising star of the year สุดยอดดาวรุ่งผู้สร้างคอนเทนต์แห่งปี ได้แก่ Barcode.tin

Celebrity of the year สุดยอดดาราผู้สร้างคอนเทนต์แห่งปี ได้แก่ Engfa

Artist of the year สุดยอดศิลปินผู้สร้างคอนเทนต์แห่งปี ได้แก่ 4EVE

Live Streamer of the year สุดยอดไลฟ์สตรีมเมอร์แห่งปี ได้แก่ Coachice

Viral song of the year สุดยอดศิลปินผู้สร้างเพลงติดกระแสแห่งปี ได้แก่ PP Krit ผลงาน I’ll Do It How You Like It

Hall of Fame Awards

Best of Fashion & Beauty ผู้สร้างคอนเทนต์ยอดเยี่ยมด้านแฟชั่นและบิวตี้ ได้แก่ Bewvaraporn

Best of Food ผู้สร้างคอนเทนต์ยอดเยี่ยมด้านอาหาร ได้แก่ Bella_bell22

Best of Gaming ผู้สร้างคอนเทนต์ยอดเยี่ยมด้านเกมส์ ได้แก่ Dragongold_taiyang

Best of Learning & Education ผู้สร้างคอนเทนต์ยอดเยี่ยมด้านให้ความรู้ ได้แก่ Fern_fernforfun

Best of Lifestyle ผู้สร้างคอนเทนต์ยอดเยี่ยมด้านไลฟ์สไตล์ ได้แก่ Japanfriends

Best of Sport ผู้สร้างคอนเทนต์ยอดเยี่ยมด้านกีฬา ได้แก่ Babayhaka

Special Awards

Entertainment Partner of the Year พาร์ทเนอร์ผู้สร้างความบันเทิงดีเด่นแห่งปี ได้แก่ Netflixth

Social Impact Partner of the Year พาร์ทเนอร์ผู้ขับเคลื่อนสังคมดีเด่นแห่งปี ได้แก่ Thaidmh กรมสุขภาพจิต

