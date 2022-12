Trolley ซีรีส์เกาหลี ดราม่าเรื่องใหม่กำลังจะฉายในเดือนธันวาคม 2022 โดย Trolley คือซีรีส์แนวโรแมนติก ระทึกขวัญต้นฉบับจาก Netflix ซึ่งซีรีส์นี้นำแสดงโดย Kim Hyun Joo จาก Hellbound และ Park Hee Soon จาก My Name , เขียนบทโดย Kim Moon Kyo และกำกับโดย Ryu Bo Ri ซึ่งซีรีสนี้จะฉายทั่วโลกผ่าน Netflix

Trolley ซีรีส์เกาหลี ดราม่าจัดหนัก เตรียมฉายยาวตลอด ธ.ค. – ก.พ. นี้

Trolley จะเริ่มฉายทาง Netflix ในวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2022 โดยซีรีส์นี้จะมีทั้งหมด 16 ตอน และตอนใหม่จะฉายทุกวันจันทร์และอังคาร ไปจนถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2022 อย่างไรก็ตามตอนนี้ยังไม่มีการยืนยันว่าแต่ละตอนจะมีความยาวกี่นาที แต่ถ้ามองจากมาตรฐานของซีรีส์เกาหลีก็น่าจะอยู่ที่ 60-70 นาทีต่อตอน

ตอนที่ 1 เริ่มฉายวันที่ 19 ธ.ค. 2022

ตอนที่ 2 เริ่มฉายวันที่ 20 ธ.ค. 2022

ตอนที่ 3 เริ่มฉายวันที่ 26 ธ.ค. 2022

ตอนที่ 4 เริ่มฉายวันที่ 27 ธ.ค. 2022

ตอนที่ 5 เริ่มฉายวันที่ 02 ม.ค. 2023

ตอนที่ 6 เริ่มฉายวันที่ 03 ม.ค. 2023

ตอนที่ 7 เริ่มฉายวันที่ 09 ม.ค. 2023

ตอนที่ 8 เริ่มฉายวันที่ 10 ม.ค. 2023

ตอนที่ 9 เริ่มฉายวันที่ 16 ม.ค. 2023

ตอนที่ 10 เริ่มฉายวันที่ 17 ม.ค. 2023

ตอนที่ 11 เริ่มฉายวันที่ 23 ม.ค. 2023

ตอนที่ 12 เริ่มฉายวันที่ 24 ม.ค. 2023

ตอนที่ 13 เริ่มฉายวันที่ 30 ม.ค. 2023

ตอนที่ 14 เริ่มฉายวันที่ 31 ม.ค. 2023

ตอนที่ 15 เริ่มฉายวันที่ 06 ก.พ. 2023

ตอนที่ 16 เริ่มฉายวันที่ 07 ก.พ. 0202

เรื่องย่อของ Trolley

Trolley จะบอกเล่า เรื่องราวของภรรยาของ ส.ส. ที่ซ่อนอดีตบางอย่างของเธอไว้และพยายามใช้ชีวิตของตนเองต่อไปให้เรียบง่าย และเป็นปกติที่สุด แต่สุดท้ายเมื่อคามลับของเธอถูกเปิดเผยต่อโลกทำให้เธอต้องเผชิญกับอุปสรรค และภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกในที่สุด

รายชื่อนักแสดง

Kim Hyun Joo รับบทเป็น Kim Hye Joo ซึ่งนักแสดงคนนี้สร้างชื่อให้กับตนเองและเป็นที่จดจำอย่างมากจากบท Min Hye Jin ในซีรีส์สยองขวัญเรื่อง Hellbound อีกทั้งเธอกำลังจะมีผลงานในภาพยนตร์ไซไฟเกาหลีเรื่อง Jung_E อีกด้วย

Park Hee Soon รับบทเป็น Nam Jung Do โดยนักแสดงคนนี้เคยรับบทในซีรีส์ Netflix Originals หลายเรื่องแล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็เคยรับบทในซีรีส์ My Name และ A Model Family ด้วย

Kim Myu Yeol รับบทเป็น Jang Woo Jae ซึ่ง Trolley จะเป็นซีรีส์เรื่องที่สองของ Kim Mu Yeol บน Netflix และนักแสดงคนนี้ยังได้รับเลือกให้เข้าแสดงในซีรีส์ Sweet Home ซีซั่น 2 และ 3 อีกด้วย ในขณะที่ผลงานบนแพล็ตฟอร์มอื่นนอกเหนือจาก Netflix เขาก็เพิ่งแสดงใน The Devil’s Deal และ Honest Candidate 2

Jung Soo Bin รับบทเป็น Kim Soo Bin โดยนักแสดงหญิงคนนี้เคยเป็นนักแสดงรับเชิญในเรื่อง Juvenile Justice แต่นอก Netflix บทบาทละครเอกที่เธอเคยรับก็คือ Revenge of Others

Ryu Hyun Kyung รับบทเป็น Jin Seung Hee และซีรีส์นี้ถือได้ว่าเป็นซีรีส์เปิดตัวขของเธอในฐานะนักแสดงซีรีส์บน Netflix

Ki Tae Young รับบทเป็น Choi Ki Young ซึ่งเขาก็เพิ่งเปิดตัวในฐานะนักแสดง Netflix Original ด้วย

สมาชิกนักแสดงคนอื่นที่ได้รับการยืนยันคือ Kim Mi Kyung (Remarriage and Desires), Jung Soon Won (The Silent Sea) และ Choi Soo Im (Glitch) เรียกได้ว่า เป็นซีรีส์ที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากอีกเรื่องหนึ่งเลยทีเดียว หากผู้อ่านคนใดที่เป็นแฟนซีรีส์เกาหลี ประเภทโรแมนติกระทึกขวัญ ก็ไม่ควรพลาดเป็นอันขาด สามารถติดตามชมได้ทาง Netflix

อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟสไตล์คนเมือง ร้านอาหารเด็ดดัง แฟชั่นล่าสุด สุขภาพ และความงาม พร้อมกับ เรื่องราว ทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ได้ที่ Lifestyle Asia