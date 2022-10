Westlife บอยแบนด์ในความทรงจำของคนยุคมิลเลนเนียม

เมื่อนั่งเปิดไทม์ไลน์โซเชียลมีเดีย แล้วเห็นข่าว Westlife Live in Bangkok 2023 ในชื่อ “The Wild Dreams Tour” ALL THE HITS! วันที่ 28 ก.พ. 2566 ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี เราก็นั่งนึกถึงในอดีตที่บอยแบนด์สัญชาติเคยโด่งดังมากในยุค ปลาย 90 ถึงมิลเลนเนี่ยม ซึ่งที่จริงพวกเขาได้มาเปิดคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยช่วงกรกฎาคม 2562 ในชื่อ “The Twenty Tour” ได้ไม่นาน ก็ทำให้แฟนๆ ไม่ต้องรอคอยเก้อ

การประกาศทัวร์รอบล่าสุดของ Westlife ในชื่อ “The Wild Dreams Tour” ALL THE HITS! ขึ้นที่หลายประเทศทั่วโลก โดยในโซนเอเชียบ้านเราจะเริ่มจัดคอนเสิร์ตกันในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า มีทั้งประเทศอินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ไต้หวัน และ จบด้วยที่ประเทศไทย ซึ่งตอนนี้ที่ จาร์กาต้า และ มะนิลา แปะป้าย SOLD OUT กันไปเรียบร้อย ดีไม่ดีประเทศอื่นก็คงไม่ต่างกัน

We’re thrilled to announce that our February 16th 2023 Singapore show is now ON SALE, AND we have also added new dates in Kuala Lumpur, Kaohsiung and Bangkok! We can’t wait to see you again very soon 💛https://t.co/eiJ7g2j2w2 pic.twitter.com/MLGp1qvbzk — Westlife (@westlifemusic) October 6, 2022

ถึงเราจะไม่เห็นข่าวการเปิดเผยข้อมูลเรื่องรายละเอียดการจองบัตร และ ฝังที่นั่ง แต่ก็คงได้รับการตอบรับไม่น้อยสำหรับสาวกทั้งรุ่นเล็ก รุ่นใหญ่ เพราะจากคอนเสิร์ตครบรอบ 20 ปี ก็สร้างประทับใจไปไม่น้อย ซึ่งตัวผู้เขียนก็ร่วมไปเป็นส่วนหนึ่งในคอนเสิร์ตครั้งนั้นด้วย

ซึ่งถ้าใครเป็นที่เกิดในยุค 80 ปลาย ถึง 90 ต้น ๆ ต้องเคยได้ยินชื่อของ Westlife ที่โด่งดังสุดขีดในช่วงปลายยุค 2000 ต้น ๆ หลายคนก็ยังเป็นวัยรุ่นร้อนแรงเลยก็ว่าได้ เป็นยุคที่ทั้งชาวร็อค และ หนุ่มบอยแบนด์ ดังสุดขีดแบบหยุดไม่อยู่

Westlife ก่อตั้งวงในปี 1998 ที่ประเทศไอร์แลนด์ สังกัดค่าย BMG โดยมีสมาชิก 5 คน คือ เชน ฟิแลน, คีแอน อีแกน, มาร์คัส ฟีฮิลี, นิกกี เบิร์น และ ไบรอัน แมคแฟดเดน ที่ปัจจุบันกลายเป็นอดีตสมาชิกของวงไปแล้ว

ในยุคที่ยังไม่มีโลกโซเชียลมีเดีย และ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL เพิ่งกำเนิด เพราะเพียงพวกเขาปล่อยซิงเกิ้ลแรกอย่าง Swear It Again ที่วางแผงในปี 1999 ขึ้นชาร์ตอันดับ 1 ในเกาะอังกฤษ แถมยังไต่ไปถึงอันดับ 20 ใน Billboard Hot 100 และ จบอันดับที่ 75 เมื่อสิ้นปี 2000

ความนิยมอย่างรวดเร็วในฐานะบอยแบนด์แถวหน้ายุคมิลเลนเนียม มารอพวกเขาแล้ว

โดยในอัลบั้มแรกในชื่อ Westlife นอกจาก Swear It Again แล้ว อีกเพลงที่แฟน ๆ ชาวไทยที่ดังไม่แพ้กันคือ Fool Again แค่ท่อนเริ่มต้นขึ้นมาก็แทบกรี๊ดสลบ ไม่ใช่แม้แต่สาว ๆ หนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ ก็ปลื้มไม่น้อย

Baby, I know the story

I’ve seen the picture

It’s written all over your face

Tell me, what’s the secret that you’ve been hiding?

And who’s gonna take my place?

ความทรงจำยุคนั้น ป็อบอัพในสมองขึ้นมาจนต้องเปิด YouTube ขอกลับไปฟังเรียกเรื่องเก่าอีกรอบ

แล้วก็มาถึงปี 2000 เดือนเมษายน ในนามอัลบั้ม Coast To Coast อัลบั้มที่สองที่สร้างปรากฎการณ์ที่วิทยุทุกหัวระแหงทั่วโลกต้องเคยเปิดเพลงนี้ My Love

So, I say a little prayer

And hope my dreams will take me there

Where the skies are blue

To see you once again, my love

ท่อนฮุคของเพลงนี้ ที่ใครได้ยินต้องได้ฮัมในปากกันทุกคน เปรียบเสมือนดั่งเหมือนเพลงชาติของวง

เข้าสู่ปี 2001 จนถึง 2003 ในช่วงอัลบั้ม World of Our Own ที่มีเพลงเด่นตามชื่ออัลบั้มคือ World of Our Own และยังรวมไปถึง Queen of My Heart ต่อจากนั้นก็ออกอัลบั้มรวมฮิตในชื่อ Unbreakable เป็นอัลบั้มที่ 4 ที่พาให้เพลง Hey Whatever ขึ้นสู่อันดับ 4 ในเกาะยูเคอย่างสวยงาม แล้วจบด้วยที่ชุดที่ 5 อย่าง Turnaround ที่มีการนำเพลงเก่ามาร้องใหม่ในสไตล์ของ Westlife ซึ่งเพลงที่ร้องใหม่แล้วคุ้นติดหูมาก ๆ คือ ซิงเกิ้ล Mandy ที่ต้นฉบับเป็นของ Barry Manilow ซึ่งจบในปี 2003 Westlife ได้รางวัล Record of the Year เป็นครั้งที่ 3 ใน 5 ปี สำหรับการเข้าสู่่วงการบันเทิงของพวกเขา

โดยในยุคที่พวกเขารุ่งเรืองมาก ๆ หรือก่อนหน้านั้นนิดหน่อยในช่วงรอยต่อยุค 90 ปลาย ถึง 2000 นั้นมีศิลปินมากมายที่ทุกคนรู้จักทั้ง Backstreet Boys, *NSYNC, Robbie Williams, Craig David และ Britney Spears ยังไม่นับรวมพวกฝั่งวงร็อคที่ผุดกำเนิดมามากมายในสมัยนั้น

จนเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในปี 2004 ที่ ไบรอัน แมคแฟดเดน ตัดสินใจออกจากวงเพื่อใช้เวลาอยู่กับครอบครัว กับอดีตนักร้องสมาชิก Atomic Kitten อย่าง Kerry Katona และลูกทั้ง 2 ของเขา Molly (เกิดปี 2001) และ Lilly Sue (เกิดปี 2003)

เข้าสู่ยุคที่ Westlife ยุคใหม่ที่เหลือเพียง 4 คน ในปี 2004 กับอัลบั้มที่ 6 อย่าง Allow Us To Be Frank ที่คัฟเวอร์ เพลงของ Frank Sinatra ทั้งหมด และ อัลบั้มที่ 7 Face to Face ที่สามารถขึ้นชาร์ตสหราชอาณาจักรอันดับ 1 ด้วยเพลง “You Raise Me Up” ที่นำเอาเพลงของวง Secret Garden มาทำใหม่ ในสไตล์ Gospel/Pop

มาที่ปี 2006 พวกเขามีการได้มีการเปลี่ยนแปลงเข้าค่าย Sony BMG เปิดด้วยสตูดิโออัลบั้มที่ 8 The Love Album ที่นำเพลงเก่ามาขับร้องใหม่หมด ซึ่ง “The Rose” ซึ่งเป็นซิงเกิลที่ 14 ของพวกเขาที่ขึ้นสู่อันดับ 1 ในสหราชอาณาจักร โดยเป็นวงที่มีเพลงอันดับ 1 ถึง 14 เพลงในสหราชอาณาจักร เป็นที่ 3 รองจาก Elvis Presley และ The Beatles เท่าเทียบเท่ากับ Cliff Richard รวมถึงยังเป็นศิลปินกลุ่ม ที่ทำยอดขายอัลบั้มสูงที่ในประวัติศาสตร์วงการดนตรีอังกฤษในศตวรรษที่ 21 คือกว่า 55 ล้านแผ่น รวมถึงยังเป็นเจ้าของสถิติ Guinness World Records จากการมีซิงเกิลติดอันดับ 1 ติด ชาร์ตที่ยูเค ติดต่อกันยาวนานที่สุด มากถึง 7 เพลงด้วยกัน

จนเข้าสู่อัลบั้มที่ 9 อย่าง Back Home ในปี 2007 ที่รวมทั้งอัลบั้มเพลงเก่า และเพลงใหม่มาผสมผสานกัน โดยมีซิงเกิ้ล Home ของ Michael Buble ที่มาร้องในสไตล์ของพวกเขาอีกด้วย ต่อจากนั้นก็เป็นอัลบั้ม Where We Are ในปี 2009 และ Gravity ในปี 2010 อัลบั้มที่ 11

พวกเขาประกาศยุบวงใน 2012 หลังจากแสดงคอนเสิร์ต Greatest Hits ไปทั่วโลก ซึ่งทัวร์สุดท้ายที่สนาม Croke Park ในกรุงดับลิน 2012 มีผู้ชมถึง 82,300 คน และ มีการถ่ายทอดสดในโรงหนังทั่วโลก 200 โรง ซึ่่งเพลงที่ทำให้น้ำตาแฟน ๆ ไหลพราก ก็คงไม่พ้น Flying Without Wings ที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกเต็มไปหมดทั่วทั่งฮอล์ที่นั้น

ซึ่งหลังจากห่างหายจากหน้าจอในฐานะวง Westlife ทุกคนก็ไปมีแนวทางของตัวเอง จนกระทั่งปี 2018 พวกเขาประกาศกลับมารวมตัวอีกครั้ง ในวาระครบรอบ 20 ปี และก็ได้ทำอัลบั้มในชื่อ Spectrum ในปี 2019 ที่เว้นห่างจากอัลบั้มก่อนหน้านั้นเกือบ 10 ปี ที่ได้ Ed Sheeran มาช่วยเขียนเพลงให้ดูน่าสนใจยิ่งขึ้น กับเพลง “Hello My Love” และ “Better Man” พวกเขาได้ทั่วคอนเสิร์ตทั่วโลกในชื่อ The Twenty Tour ที่มีแว๊บมาที่ประเทศไทยอีกด้วย

สุดท้ายเรื่องราวของพวกเขายังดำเนินต่อไปไม่สิ้นสุดกับในปี 2021 กับสตูดิโออัลบั้มที่ 12 กับ Wild Dreams ที่ปล่อยมาปลายปี 2021 กับซิงเกิ้ลแรกในชื่อ Starlight และ ตามมาด้วย My Hero

และ ในปีนี้ พวกเขาประกาศ World Tour ในนามชื่อ Wild Dreams Tour ในช่วงปี 2022-2023 ครอบคลุมทั้ง สหราชอาณาจักร, ไอร์แลนด์ และ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีชื่อประเทศไทยเป็นหนึ่งในนั้นด้วย ซึ่งการทัวร์คอนเสิร์ตของพวกเขาก็คงเปรียบเสมือนกับชีวิตพวกเราที่แม้จะแยกย้ายกันไปบ้าง ก็คงมีสักวันที่ต้องเจอกันอีกครั้ง เช่นกัน

Hero image and featured image: Facebook Westlife

อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟสไตล์คนเมือง ร้านอาหารเด็ดดัง แฟชั่นล่าสุด สุขภาพ และความงาม พร้อมกับ เรื่องราวทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ได้ที่ Lifestyle Asia

References:

https://www.allmusic.com/artist/westlife-mn0000201983/biography

https://www.encyclopedia.com/education/news-wires-white-papers-and-books/westlife