ลัมโบร์กินี ในเพลง Shut Down รุ่นอะไรไปแกะรอยกัน

เมื่อวง Blackpink in your area แฟนเพลงทุกหัวระแหงก็จะต้องหยุดฟัง คงไม่ต้องรอยอดวิวเหมือนวงอื่น ๆ หรอก เพราะพุ่งทะยานติดทุกเทรนด์บนโลกอินเตอร์เน็ตแน่นอน แต่ในเมื่อเราแว๊บเห็นรถซูเปอร์คาร์ ลัมโบร์กินี ในเพลง Shut Down ผ่านตาถึงสองรุ่น แล้วยังเจาะจงไปในเนื้อเพลงเลยด้วยซ้ำ จากเนื้อร้องท่อนที่ว่า

“Stay in your own lane ‘cause I’m ‘bout to swerve

Catch me when you hear my Lamborghini go vroom, vroom, vroom, vroom”

มีการระบุถึง ลัมโบร์กินี (Lamborghini) ในเมื่อไม่ได้มีการระบุรุ่นอย่างชัดเจน เราเลยต้องแกะรอยนิดหน่อยว่า มันคือรุ่นอะไร ด้วยการกด Pause ใน MV เพลง Shut Down แล้วก็ค้นพบว่ามันคือ 2 รุ่นนี้

ลัมโบร์กินี ฮูราแคน อีโว สไปเดอร์ (Lamborghini Huracán EVO Spyder)

เป็นรุ่นน้องเล็กรองจากมาจาก อเวนทาดอร์ (Aventador) มาพร้อมเครื่องยนต์ V10 แบบ NA (Non-aspirated หรือการไม่มีระบบช่วยอัดอากาศ) ความจุ 5.2 ลิตร ให้กำลังสูงสุดถึง 640 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 600 นิวตัน-เมตร ส่งกำลังไปยังล้อทั้งสี่ข้างด้วยเกียร์แบบคลัทช์คู่ 7 สปีด โดย สามารถเร่งความเร็วจาก 0-100 กม./ชม. ได้ในเวลาเพียง 3.1 วินาที

สนนราคาจำหน่ายแบบราคาไทย คือ 26,690,000 บาท ยังไม่รวมอุปกรณ์พิเศษที่คุณอยากจะตกแต่งเพิ่ม

ต่อมาก็คือ ลัมโบร์กินี อูรุส (Lamborghini Urus)

รถ SUV รุ่นแรกของค่ายกระทิงเปลี่ยว ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ V8 ขนาด 4.0 ลิตร ทวิน-เทอร์โบ ให้กำลังสูงสุด 650 แรงม้า (478 กิโลวัตต์) รอบสูงสุดที่ 6,800 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 850 นิวตันเมตรที่ 2,250 รอบ/นาที ด้วยอัตราเร่งจาก 0-100 กม./ชั่วโมงในเวลา 3.6 วินาที

ราคาของ อูรุส เริ่มต้นราคาในประเทศไทยที่ 23.42 ล้านบาท

ซึ่งแน่นอนการที่วง Blackpink เพิ่งปล่อยเพลง ‘Pink Venom’ ไปก่อนหน้านั้นไม่นานก็ได้กระแสล้นหลามทำให้เสื้อบอลแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด รุ่น Teamgeist ก็ขายดีเทน้ำเทท่า จนสโมสรต้องออกมาขอบคุณกันเลยทีเดียว เพราะด้วยความดังของวงที่แผ่กระจายไปทั่วโลก

ส่วนของ ‘Shut Down’ ที่มีรถซูเปอร์คาร์อย่าง ลัมโบร์กินี มาเป็นส่วนประกอบอาจไม่ได้ถึงขั้น แบบเสื้อบอลที่เป็นตลาดแมส แต่อย่างน้อยก็น่าจะทำให้คนอยากรู้นี่คือ รถแบรนด์อะไร รุ่นอะไร และ ราคาเท่าไหร่

เพราะฉะนั้นการมี ลัมโบร์กินี ในเพลง Shut Down นั้นต้องมีผลกระทบในวงกว้างไม่มากก็น้อย

Featured Image and Image credit: Blackpink MV ‘Shut Down’

