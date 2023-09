แบมแบม Got 7 ชวนอากาเซ่ไประเบิดความมันส์ ในเวิล์ดทัวร์คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรก

เคยนึกฝันมาตลอดว่าอยากจะมีโซโล่เวิล์ดทัวร์คอนเสิร์ตเป็นของตัวเอง ในที่สุดฝันนั้นของ แบมแบม Got 7 ก็เป็นจริงสักที ! ล่าสุด แบมแบม กันต์พิมุกต์ ภูวกุล หรือที่เรารู้จักกันดีในนาม ‘แบมแบม Got 7’ ได้บินลัดฟ้ามาชวนเหล่าอากาเซ่ชาวไทย ร่วมไประเบิดความมันส์สุดพิเศษ ในเวิล์ดทัวร์คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรก ที่งาน “2023-2024 BamBam THE 1ST WORLD TOUR [AREA 52] in BANGKOK” ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566 ณ ธันเดอร์โดม สเตเดี้ยม (Thunderdome Stadium)

ภาพโดย @iMe TH via Facebook

บินตรงจากเกาหลีมาชวนแฟนคลับชาวอากาเซ่กันถึงที่ประเทศไทยกันเลยทีเดียว สำหรับ แบมแบม Got 7 หรือ แบมแบม กันต์พิมุกต์ ภูวกุล ไอดอลศิลปินหนุ่มเกาหลีสายเลือดไทย หลังจากที่เจ้าตัวได้ประกาศจัดโซโล่เวิล์ดทัวร์คอนเสิร์ตเป็นของตัวเอง ก็ไม่รอช้า รีบตั้งโต๊ะจัดงานแถลงข่าวเอาใจแฟนชาวไทยทันที พร้อมประกาศเปิดขายบัตรในวันที่ 10 กันยายน 2566

งานนี้เรียกว่าสมเกียรติลูกรักชาวไทยกันสุด ๆ เพราะ ไอมี่ไทยแลนด์ (iMe Thailand) ผู้จัดงานมืออาชีพ ขอเอาใจเหล่าอากาเซ่ชาวไทยแบบเล่นใหญ่จัดเต็ม เพื่อให้เหล่าแฟน ๆ ได้พบกับ “แบมแบม” อย่างใกล้ชิด ที่งานแถลงข่าวเวิล์ดทัวร์คอนเสิร์ต “2023-2024 BamBam THE 1ST WORLD TOUR [AREA 52] in BANGKOK” ซึ่งตั้งแต่ แบมแบม เท้าแตะพื้นแผ่นดินไทย ก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเหล่าอาเซ่ไทย ตลอดจนในงานแถลงข่าวที่จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 27 สิงหาคม ที่ผานมา ที่ ลาน EDEN ZONE ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เรียกว่าวันนั้นห้างแตกกันเลยทีเดียว !

โดยในงานแถลงข่าวเวิล์ดทัวร์คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของ แบมแบม เจ้าตัวได้เล่าถึงที่มาของธีมงานคอนเสิร์ต AREA 52 ว่ามาจาก AREA 51 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่หลายคนคิดว่ามีเอเลี่ยนหรือยูเอฟโอในพื้นที่นั้น ด้วยความที่ตัวเองชอบจักรวาลมาก ก็เลยเอาชื่อมาเปลี่ยนและนำไปรวมกับวันเกิดของตัวเอง 2 พฤษภาคม กลายเป็น AREA 52 นั่นเอง

ภาพโดย @iMe TH via Facebook

นอกจากนี้ในงานเวิล์ดทัวร์คอนเสิร์ตเดี่ยวของ แบมแบม ยังได้เชิญแขกรับเชิญสุดพิเศษ อย่าง MARK TUAN (มาร์ค ต้วน) หนึ่งสมาชิก GOT7 คนสนิทของ แบมแบม มาร่วมสร้างความสนุกให้เหล่าอากาเซ่ได้กรี๊ด ฟิน สนุกไปกับงานในครั้งนี้กันอีกด้วย

ธีมคอนเสิร์ตของหนุ่มแบมแบม ถือว่าน่าสนใจมากเลยทีเดียว แถมยังมีเกสท์สุดพิเศษ มาร์ค ต้วน มาร่วมแจมความสนุกในคอนเสิร์ตครั้งนี้อีกด้วย แบบนี้เหล่าอากาเซ่ทั้งหลายจะพลาดไม่ไปกันได้ยังไง ! มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์กับเวิล์ดทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของ แบมแบม Got 7 พร้อมสร้างความทรงจำที่แสนพิเศษนี้ไปด้วยกันที่งาน 2023-2024 BamBam THE 1ST WORLD TOUR [AREA 52] in BANGKOK วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566 ณ ธันเดอร์โดม สเตเดี้ยม (Thunderdome Stadium)

ภาพโดย @iMe TH via Facebook

วอร์มนิ้วเตรียมเงินกันให้พร้อม เพราะงานคอนเสิร์ตนี้จะเปิดขายบัตรให้แฟน ๆ ได้จับจองกัน ในวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา หรือในเว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com และ Call Center 02-262-3456 แล้วมาร่วมเป็นเอเลี่ยนตัวน้อยของแบมแบม ในแอเรียแห่งความทรงจำนี้ไปด้วยกัน

Hero images by Featured images by iMe TH via Facebook

