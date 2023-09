มันส์ที่สุด ศิลปินเยอะที่สุด อลังการที่สุดในประเทศไทย Big Mountain Music Festival คร้ังที่ 13

ย่านที่ 2 ‘CAMP JAZZ’ ย่านใหม่ล่ามาแรง โดยน้าเน็ก ที่พลิกโฉมอโคจร ให้เป็นพื้นที่ของดนตรีแจ็ส มานอนฟังดนตรี กินหรู อยู่สบายสไตล์แคปปิ้ง แล้วพบกับวงแจ็สหลากหลายสไตล์จาก FOURTWO89 อย่างวง DADDY C BANGKOK MOJO / HOT CLUB OF SIAM / KINGSLEY DRIVE / SUNNY RATTANA X SRI / THE THONGLOR QUARTER / THE VINTAGERS และศิลปินเพลงเพราะๆ อย่าง SEASON FIVE / THE PARKINSON

ย่านที่ 6 ‘SAMYARN MARKET’ ย่านตลาดสามย่านขนาดใหญ่สุดของงาน มีที่ให้นั่งกินอาหารแบบสะดวกสบายใต้ร่มเงา เรารวมร้านเด็ดชื่อดังมาให้เลือกจากทั่วทุกสารทิศ

ย่านที่ 7 ‘MOUNTAIN STAGE’ ย่านเวทีเมาน์เท่น ที่เตรียมพร้อมระบบจัดการมารองรับพลเมืองหนาแน่นเป็นอย่างดี ทางเข้าออก ถึงจุดอำนวยความสะดวกทั้งหลายแหล่ได้อย่างสบายๆ กับ ผังเมืองใหม่เปิดให้เข้ามามันกันได้เต็มที่ เพื่อพบกับ ศิลปินเบอร์ใหญ่ขวัญใจมหาชน BIG ASS / COCKTAIL / JOEY BOY / KLEAR / LOMOSONIC / NUM KALA / POTATO / SLOT MACHINE / TAITOSMITH / THREE MAN DOWN / TILLY BIRDS / URBOYTJ

ย่านที่ 8 ‘RUMWONG BAR X ระเบียบวาทะศิลป์’ ย่านของคนชอบโชว์ พร้อมให้ทุกคนมาเต้นเด่นๆ ราวกับเป็นหางเครื่องบนเวที มีซุ้มงานวัด ซุ้มถ่ายรูป ที่ขน กระโปรงสุ่ม ปีกนก เครื่องหัว ฯลฯ มาให้ถ่ายรูปรัวๆ โดยนอกจากระเบียบวาทะศิลป์แล้วเรายังมี ศิลปินลูกทุ่งไทบ้านอย่าง NEW COUNTRY / ก้อง ห้วยไร่ X เบิ้ล ปทุมราช / ตรี ชัยณรงค์ / เบนซ์ เมืองเลย, ออยเลอร์, เน็ค นฤพล, เปาวลี พรพิมล / ไผ่ พงศธร / มนต์แคน แก่นคูน / มีนตรา อินทิรา มาร่วมเอ็นเตอร์เทนบนเวทีด้วย

ย่านที่ 9 ‘KAIJEAW CITY’ ย่านอาหารประจำประเทศ ขวัญใจประชนชาวบิ๊กเมาน์เท่น ที่คราวนี้เปิดข้ามวันข้ามคืน รอรับคนดูที่หิวดึกด้วย

ย่านที่ 10 ‘BLOCK STAGE’ ย่านเวทีบล็อค จัดเต็มด้วยจอแสงสี ที่เอาใจแฟนคลับแฟนด้อมแบบถึงที่สุด มีซุ้มศิลปินแจกลายเซ็นขายของอยู่ใกล้ๆ ใครพกป้ายไฟมาเชียร์ศิลปินเราให้ขึ้นอัฒจรรย์นั่งร้านไปยืนดูแบบไม่โดนบัง พร้อมเปิดรับคลิปจากแฟนคลับด้อมละ 1 คลิปมาเปิดให้ที่เวทีนี้ ไปกับ ศิลปินทีป็อปมาแรง 4EVE / ATLAS / BILLKIN X PP KRIT / GEMINI X FOUTH x SATANG x FORD / JEFF SATUR / JOEY PHUWASIT / JULIA WU (TW) / KIMBERLEY (TW) / KRIST / LYKN / MILLI / NANON / PAPER PLANES / PIXXIE / SAFEPLANET / SIZZY / THE TOYS / TRINITY / YOUNGOHM และศิลปินร็อกเร้าใจอย่าง BOMB AT TRACK / RESTROSPECT / THE YERS

ย่านที่ 11 ‘ART DISTRICT’ ย่านแลนด์มาร์กใหม่เป็นตัวอักษร BMMF อัดลมยักษ์ใหญ่ของงาน ตั้งตระหง่านรอทุกคนในงานมาถ่ายรูปด้วย

ย่านที่ 12 ‘ตลาดธงฟ้า’ ย่านร้านอาหารราคาประหยัด มี 50 ก็กินอิ่มได้มีทั้งเมนูข้าวแกง เมนูข้าวกล่อง แบบกินง่าย สบายเงินในกระเป๋า

ย่านที่ 13 ‘KRATOM STAGE’ ย่านเวทีกระท่อมสุดอบอุ่น ให้ฟีลเปิดบ้านต้อนรับประชาชนชาวบิ๊กเมาน์เท่น พบเวทีที่ยกกระท่อมจริง ๆ มาวางซ้อนกัน และตกแต่งพื้นหลังด้วยผ้าลายไทย รวม ศิลปินอินดี้และโฟล์กซองมาให้ AYLA’S / FLUFFYPAK / LOSERPOP / LANDOKMAI / NEWERY / SHERRY / SITTA / TINN / TOFU / VELIKA / WHATFALSE / เขียนไขและวานิช / คณะขวัญใจ / ดวงดาวเดียวดาย / มนัสวีร์ / เรนิษรา

ย่านที่ 14 ‘PEPSI EGG STAGE’ ย่านเวทีไข่ ย่านที่เริ่มความสนุกกันตั้งแต่หัววันยันเที่ยงคืน พร้อมเวทีที่ผสมผสานกราฟฟิตี้ไปกับดนตรี และ ดีไซน์ มีการตกแต่งที่เบลนอินเข้าไปกับธรรมชาติ ทั้งต้นไม้เพ้นท์ ชิงช้าต้นไม้ แล้วพบกับ ศิลปินอินดี้เทสดี ANATOMY RABBIT / BONNADOL / DEPT / DESKTOP ERROR / DONGURIZU (JP) / FREEHAND / HYBS / MIRRR / ONLY MONDAY / PATRICKANANDA / SARAH SALOLA / SLUR / SORRY YOUTH (TW) / THE WHITEST CROW / WENDY WANDER (TW) / WHAL&DOLPH / YENTED / YEW / ZWEED n’ ROLL

ย่านที่ 15 ‘CHIC STAGE’ ย่านเวทีชิคขุมทรัพย์วงดนตรีหน้าใหม่ ที่ชิคตั้งแต่ทางเดินเข้าด้วยแสงสีสะพานไม้ อยู่ลึกแค่ไหนก็ต้องเข้าไปให้ถึง แล้วจะพบกับ ศิลปินอินดี้ดีๆ ที่คุณคาดไม่ถึง ทั้ง BLACKBEANS / H 3 F / LEMONY / PURPEECH / QLER / ROOFTOP / SOLITUDE IS BLISS / TELEVISION OFF / TELEX TELEXS / THE WHITE HAIR CUT / UNCLE BEN / VITAMIN D FROM THE SUN / YOURMOOD / ไปส่งกู บขส.ดู๊