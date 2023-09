คัมแบ็คประเทศไทยในรอบ 5 ปี! กับ Charlie Puth Presents The “Charlie” Live Experience

ใครไม่ พุท…ชาร์ลี พุท หนุ่มหล่อเสียงดี กลับมาแล้วเป็นครั้งที่ 3 ในประเทศไทย ในรอบกว่า 5 ปี! กับ ‘Charlie Puth Presents The “Charlie” Live Experience’ เจอกัน 6 ตุลาคมนี้ ที่อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี

“ชาร์ลี พุท” (Charlie Puth)

พิสูจน์ผลงานในโลกดนตรีด้วยการเป็นนักร้อง นักแต่งเพลง โปรดิวเซอร์ เจ้าของรางวัลแพลตตินั่มจาก 8 ผลงานเพลงฮิต เคยเข้าชิงรางวัล GRAMMY ® ถึง 4 ครั้ง คว้า 3 รางวัลบนเวที Billboard Music Awards รวมถึงได้รับรางวัล RIAA Gold Certification จาก “Voicenotes” อัลบั้มที่ 2 ที่ปล่อยออกมาเมื่อปี 2018 ซึ่งมียอดสตรีมทั่วโลกรวมกว่า 5.6 พันล้านครั้ง

“I Hope” ซิงเกิ้ลจาก แก็บบี้ บาร์เร็ตต์ (Gabby Barrett) ในเวอร์ชันที่ชาร์ลี พุทร่วมคอลแลบยังได้ขึ้นไปอยู่บนท็อป 10 ของชาร์ต Billboard Hot100 คว้าอันดับ 1 บนชาร์ต Adult Pop Songs ของบิลบอร์ดในปี 2020 และชนะรางวัล “Top Collaboration” บนเวที Billboard Music Awards 2021

“CHARLIE”

อัลบั้มล่าสุดจากเมื่อปลายปี 2022 รวมหลากหลายเพลงเพราะอย่าง “Left and Right” (feat. จองกุก BTS) “That’s Hilarious” และ“Light Switch” ประสบความสำเร็จด้วยยอดกว่า 1 พันล้านสตรีมจากทั่วโลก รวมทั้งได้รับการพูดถึงว่าเป็น “อัลบั้มที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างช่ำชอง” (จาก ROLLING STONE) , “I Don’t Think That I Like Her” และซิงเกิลล่าสุดอย่าง Lipstick

ชาร์ลี พุท (Charlie Puth) เป็นศิลปินหนุ่มสุดหล่อมากความสามารถ ทั้งในเรื่องการร้อง การแต่งเพลง และการโปรดิวซ์ หนุ่มคนนี้โด่งดังเป็นพลุแตกและกลายเป็นซูเปอร์สตาร์ในชั่วข้ามคืน จากผลงานเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง ฟาสท์ แอนด์ ฟิวเรียส 7 (Fast And Furious 7) ในเพลง “ซี ยู อะเกน” (See You Again) ที่เขาได้ร่วมร้อง ร่วมแต่ง และร่วมโปรดิวซ์กับ วิซ คาลิฟา (Wiz Khalifa) ซึ่งเป็นเพลงฮอตฮิตติดชาร์ทอันดับ 1 ในกว่า 100 ประเทศ และได้รับการยกย่องให้เป็นเพลงแพลตตินัม และกวาดรางวัลจากเวทีอันทรงเกียรติมากมาย

ในขณะที่มิวสิควีดีโอเพลงนี้ก็มียอดเข้าชมในยูทูปทะลุมากกว่าพันล้านวิวเลยทีเดียว จากนั้นเขาได้เปิดตัวอัลบั้มแรก “ไนน์ แทร็ค มายด์” (Nine Track Mind) อย่างยิ่งใหญ่และนำร่องด้วยซิงเกิ้ลแพลตตินั่มที่ได้รับการยกย่องจาก RIAA อย่าง “มาร์วิน เกย์” (Marvin Gaye) ซึ่งเป็นเพลงที่ได้ร่วมร้องกับ เมแกน เทรนเนอร์ (Meghan Trainor) และเพลง วัน คอล อะเวย์ (One Call Away) ที่แรงทะยานขึ้นชาร์ทเพลงทั่วโลก

นอกจากจะเป็นศิลปินแถวหน้าที่ถนัดทั้งการร้องและการเอนเตอร์เทนคนดูแล้ว พรสวรรค์ของ ชาร์ลี พุท ยังซ่อนอยู่ในการแต่งและโปรดิวซ์เพลงด้วย วอยซ์โน้ตส์ เป็นอัลบั้มที่ชาร์ลีแต่งขึ้นอย่างพิถีพิถันด้วยตัวเอง ความสามารถด้านเพอร์เฟกต์ พิตช์ (Perfect Pitch) ทำให้ชาร์ลีมีทักษะในการแยกเสียงดนตรี ตัวโน้ต และจังหวะได้เป็นอย่างดี ศิลปินหนุ่มเพิ่มความซับซ้อนให้อัลบั้มนี้ด้วยการจับแนวดนตรีแจ๊ซและอาร์ แอนด์ บี มาชูโรงเพิ่มความสนุก ซิงเกิ้ลแรกของอัลบั้มอย่าง แอตเทนชั่น (Attention) และ ฮาว ลอง (How Long)

ได้รับคำชมจากนักวิจารณ์และผู้ฟังมากมายจนขึ้นชาร์ตติดอันดับ 1 ในหลายประเทศทั่วโลก และได้รางวัลแพลทตินัมการันตียอดขายมากมาย ในขณะที่ ดัน ฟอร์ มี (Done for Me) ที่ร้องร่วมกับนักร้องสาว เคห์ลานี (Kehlani) ก็ถูกลิสต์ให้เป็นเพลงยอดเยี่ยมแห่งปี 2018 จากนิตยสารไทม์และบิลบอร์ด อีกทั้งยังติดชาร์ทไปทั่วโลก

มาฟินหูไปพร้อมกันใน Charlie Puth Presents The “Charlie” Live Experience Bangkok บัตรราคาเริ่มต้น 1,800 บาท ติดตามความเคลื่อนไหวและซื้อบัตรได้ทาง livenationtero.co.th และ thaiticketmajor

