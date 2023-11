Disney In Concert: The Sound of Magic ซิมโฟนีเฉลิมฉลอง 100 ปี Walt Disney

เตรียมพบกับคอนเสิร์ต Disney’s 100th Anniversary เฉลิมฉลองในวาระที่ Walt Disney (วอลต์ ดิสนีย์) ครบรอบ 100 ปี ที่จะจัดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้ เพื่อเป็นของขวัญคริสต์มาส ให้แก่แฟนดิสนีย์ทุก ๆ คน รวมถึงคนที่คุณรักกับรูปแบบ Live to The Film พบความมหัศจรรย์เสียงเพลงแห่งเวทมนตร์ได้ใน Disney In Concert : The Sound of Magic ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

THE SOUND OF MAGIC IN CONCERT LIVE TO FILM



เนรมิตค่ำคืนคริสต์มาสสุดพิเศษ เปิดประตูสู่โลกแห่งเวทมนตร์ ด้วยการแสดงสุดพิเศษในวาระเฉลิมฉลอง 100 ปี บริษัท Walt Disney ด้วยการนำดนตรีและแอนิเมชั่นมาร้อยเรียงเล่าเรื่องถึงโลกแสนมหัศจรรย์ของดิสนีย์ คุณจะได้เสพเพลงและภาพอันคุ้นเคย ที่ได้รับการตีความและนำเสนอในแบบที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อน บรรเลงโดยวงซิมโฟนีออร์เคสตราควบคู่กับงานภาพที่ถูกรังสรรค์โดยทีมงานระดับโลก

FIVE FOUR LIVE ร่วมกับ Thailand Philharmonic Orchestra ยินดีนำเสนอการแสดงดนตรีสด Disney In Concert: The Sound of Magic ซิมโฟนีเฉลิมฉลองการครบรอบ 100 ปีของดนตรี อนิเมชั่น และความทรงจำมากมายของ Disney ที่ มหิดลสิทธาคาร โดยมี ธนพล เศตะพราหมณ์ เป็นวาทยกร

Live-to-Film Concert

พบกับตัวละครโปรดกับซาวด์แทรคจาก Walt Disney Animation Studios มากมายที่จะกลับมาโลดแล่นมีชีวิตอีกครั้งในคอนเสิร์ตครั้งนี้ พร้อมกับจอภาพคมชัดในรูปแบบ live-to-film concert ที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยแสดงดนตรีสดทั้งหมดโดยวงซิมโฟนีออเคสตร้า คอนเสิร์ตใหม่ที่เต็มไปด้วยจินตนาการนี้จะพาคุณขี่พรมวิเศษผ่านดนตรี เสียงเพลง และช่วงเวลาแห่งความทรงจำของ บริษัท Walt Disney โดยโปรแกรมรวมไปถึง Snow White and the Seven Dwarfs, Moana, Alice in Wonderland, Aladdin, The Jungle Book, Frozen, The Lion King, Fantasia, Encanto, Beauty and the Beast, และอีกมากมาย

The Sound of Magic

อยู่ภายใต้การกำกับควบคุมของทีมครีเอทีฟชั้นนำ รวมไปถึง Creative Director: Amy Tinkham, Music Director: Giles Martin และผู้เรียบเรียงดนตรี กับ Orchestrator: Ben Foster มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางเพื่อค้นพบ The Sound of Magic (เสียงเพลงแห่งเวทย์มนตร์) ด้วยกัน กับการรับฟังดนตรีสดในรูปแบบออร์เคสตร้า โดยมีเสียงพากย์และร้องเป็น Original Voice Track (ภาษาอังกฤษของทางดิสนีย์ พร้อมกับ Subtitle ภาษาไทย)

วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2566 เวลา 15:00-17:00 วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 เวลา 15:00 -17:00

สถานที่ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ราคาบัตร

Disney Seat 3,700 THB (Early Bird 3,400 THB)

3,700 THB (Early Bird 3,400 THB) Shooting Star Seat 3,200 THB (Early Bird 2,950 THB)

Seat 3,200 THB (Early Bird 2,950 THB) Fantasia Seat 2,700 THB (Early Bird 2,480 THB)

2,700 THB (Early Bird 2,480 THB) Magic Seat 2,200 THB (Early Bird 2,050 THB)

2,200 THB (Early Bird 2,050 THB) Castle Seat 1,800 THB (Early Bird 1,680 THB)

1,800 THB (Early Bird 1,680 THB) Jungle Seat 1,300 THB (Early Bird 1,200 THB)

1,300 THB (Early Bird 1,200 THB) Sky Seat 1,000 THB (Early Bird 950 THB) *ที่นั่งในโซนเป็น Restricted View จอภาพจะถูกลำโพงและราวด้านหน้าบังค่อนข้างมาก (ตัวอย่างจากงาน THE LORD OF THE RINGS)

1,000 THB (Early Bird 950 THB) *ที่นั่งในโซนเป็น Restricted View จอภาพจะถูกลำโพงและราวด้านหน้าบังค่อนข้างมาก (ตัวอย่างจากงาน THE LORD OF THE RINGS) Baby Seat 1,300 THB (Early Bird 1,200 THB) โซน FBA, FBB, FBC เป็นห้องสำหรับครอบครัว เด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ขวบ มีกระจกกั้น ฟังจากลำโพงในห้องกระจกเท่านั้น

*ถ้าไม่มีเด็กไม่ควรเลือกที่นั่งนี้ หากเลือกแล้ว ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทุกกรณี*

*หากท่านสนใจที่นั่ง Baby Seat กรุณาทักสอบถามผู้จัดงานที่ Facebook 54 Entertainment*

สอบถามข้อมูลรายละเอียดและซื้อบัตรได้แล้วที่ https://www.eventpop.me/e/16522/disney-in-concert

