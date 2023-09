7 ปีที่รอคอย! กับคอนเสิร์ต EDM ที่คุณรอคอย Road to Ultra Thailand 2023

กว่า 7 ปีที่รอคอย! Road To Ultra Thailand 2023 ปลุกเร้าขั้นสุดกับศิลปินชั้นนำระดับโลก เทพเจ้าแห่งดนตรีสุดมันส์ลงประทับ ณ ดินแดนสยามประเทศ GRYFFIN, ALAN WALKER, ZEDD และอีกเพียบ สะท้านสะเทือนวงการ กับถนนสู่จักรวาลแห่งดนตรี EDM เตรียมบัตรเข้ายานแม่กันเอาไว้ให้ดี 22 กันยายน นี้ ที่ ไบเทคนางนา

ULTRA Worldwide

ขาแดนซ์ห้ามพลาด เตรียมร่างมาใส่ยับให้ฟลอร์พังพินาศกันอีกครั้ง ถือเป็นครั้งที่ 4 ในประเทศไทย โดยเริ่มขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ปี 2016 งานที่รวมสุดยอดศิลปิน EDM ชั้นนำจากทั่วโลก ตื่นตาไปด้วยการแสดงบนเวทีระดับโลกอันน่าหลงใหลและแสงสีที่สะกดจิตให้ปล่อยตัวไปกับเสียงดนตรี เมื่อ 7 ปีที่แล้ว ประเทศไทยได้ต้อนรับการมาเยือนของเทพเจ้าแห่งวงการ EDM อย่าง Avicii, Martin Garrix, Jauz และ Sunnery James และ Ryan Marciano

ULTRA Worldwide ยังคงตอกย้ำสถานะความเป็นแบรนด์เทศกาลดนตรีระดับสากล ที่มีการจัดงานอีเวนต์ที่คึกคักในทั้ง 6 ทวีป รวมถึง Ultra Music Festival ในไมอามี โดยเป็นความลงตัวที่ไม่มีใครเทียบได้ระหว่างผู้มีความสามารถด้านอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำ เทคโนโลยีล้ำสมัย และโปรดักชั่นขนาดใหญ่อลังการ

จัดเต็มแต่ละงานแสดงบนเวทีที่ล้ำสมัย รวมถึงงานภาพระดับโลก สี แสง ไครโอเจนิกส์ และเทคนิคพลุตระการตา การออกแบบเวทีได้รับการพัฒนาโดยทีมงานสร้างสรรค์คุณภาพ สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของสถานที่ทั้งในร่มและกลางแจ้ง เช่นเดียวกับเทศกาล ULTRA เต็มรูปแบบที่อวดความโฉมอย่างร้อนแรงที่สุดในโลก กับเหล่าศิลปินเช่น Tiësto, Hardwell, Martin Garrix, Alesso, Steve Angello, The Chainsmokers, Above & Beyond, Afrojack และอีกมากมาย ทำให้ ULTRA แตกต่างจากคู่แข่งโดยนำเสนอประสบการณ์ที่ไม่ซ้ำใครแก่แฟนเพลง EDM ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก เปิดตัวครั้งแรกในปี 2012 ในเกาหลีใต้ ตามด้วยการจัดแสดงในประเทศไทย โคลอมเบีย เปรู มาเก๊า ญี่ปุ่น ไต้หวัน ปารากวัย เปอร์โตริโก โบลิเวีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ออสเตรเลีย อินเดีย ชิลี และฮ่องกง

Headliners

Alan Walker ดีเจและโปรดิวเซอร์ชาวนอร์เวย์ที่มีเอกลักษณ์ด้วยการสวมหน้ากากเพื่อเพิ่มความลึกลับน่าค้นหาให้กับตัวเอง โดดเด่นด้วยสไตล์ดนตรีในแนว แทรป (Trap) และ ฟิวเจอร์ เบส มาแล้ว เจ้าของเพลงฮิตอย่าง Faded, Alone และ The Spectre ที่มียอดวิวใน YouTube มากกว่าพันล้านวิว เตรียมร่างให้พร้อมกับการปะทะของมิกซ์สุดมันส์ของมหาเทพตัวพ่อ ที่ลงจากยานจะมาสาดความสนุกแก่มวลมนุษย์

ZEDD ดีเจหนุ่มชาวเยอรมัน กลับมาโปรดสาวกชาวไทยอีกครั้งกับเจ้าของเพลงฮิตมากมายอย่าง Clarity (Featuring Foxes), Stay the Night (Featuring Hayley Williams of Paramore), I Want You to Know (Featuring Selena Gomez), Break Free (Featuring Ariana Grande) และอีกมากมาย พร้อมเปิดฟอลร์แดนซ์นอนสต็อปในแนว อิเล็กโทร เฮาส์ (Electro House), ฟิวเจอร์ เบส (Future Bass) และ แดนซ์ ป็อป (Dance Pop)

GRYFFIN ดีเจหนุ่มชาวอเมริกันเจ้าของเพลงฮิต Feel Good, Body Back, Cry, Winnebago, You Were Loved (featuring OneRepublic), Woke Up in Love (Featuring Kygo, Calum Scott) เคลิบเคลิ้มและสนุกสนานไปกับบีทเท่ๆ เมโลดีที่ไพเราะจากเสียงกีตาร์และเปียโนอันเอกลักษณ์เฉพาะตัว

Support

พบดีเจนานาชาติอีกสองคนที่จะมาเสริมทัพความมันให้กับงาน Road to Ultra Thailand ปีนี้ก็คือ

Frank Walker ดีเจหนุ่มระดับแถวหน้าของวงการเพลง EDM ของประเทศแคนาดา

MYKRIS เรสซิเดนดีเจหรือดีเจประจำงาน Road to Ultra ที่ขึ้นโชว์เปิดเพลงให้ขาแดนซ์เต้นกันแบบหยุดโลกมาแล้วในหลายประเทศทั่วโลก

Additional Support

PIXZY ดีเจสาวชาวไทยสาย Bass Music ที่นำเพลง EDM ในแบบฉบับของตัวเองไปอวดลวดลายในหลายเทศกาลดนตรีทั่วเอเชีย

Tong Apollo ดีเจหนุ่มชาวไทย ที่มีทักษะทางดนตรีสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัว ฝากฝีมือไว้ไม่แพ้ DJ ต่างชาติ

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมซื้อบัตรได้ที่ : https://thailand.roadtoultra.com/ และ https://www.facebook.com/Ultrathailand

