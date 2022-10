Franz Ferdinand ขนทัพแสดงสดเมืองไทย ปลายปีนี้

ชาวร็อคที่ฟังเพลงจากวง Franz Ferdinand จะต้องเคยได้ยินเพลง “Take Me Out” และ “Do You Want To” ซึ่งพวกเขาเตรียมขนทัพมาประเทศไทยที่งาน Very Festival ณ สวนสนุกวันเดอร์เวิลด์ (Wonder World Park) ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน แต่วง Franz Ferdinand จะขึ้นเล่นในวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

วง Franz Ferdinand ก่อตั้งในปี 2001 เป็นวงร็อคที่มาจากกรุงกลาสโกว์ ประเทศสก็อตแลนด์ โดยมีสมาชิกประกอบไปด้วย Alex Kapranos, Bob Hardy, Julian Corrie, Dino Bardot และ Audrey Tait อัลบั้มบันทึกเสียงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเขาคือ Hits to the Head

พวกเขายังได้รับเครดิตเป็นหนึ่งในวงที่ทำให้ดนตรีแนว post-punk กลับมาโด่งดังอีกครั้งในสหราชอาณาจักร ซึ่งในปี 2004 พวกเขาโด่งดังเป็นอย่างมากสำหรับอัลบั้มเปิดตัวในชื่อเดียวกับวงคว้ารางวัล Mercury Prize และ เป็นหนึ่งในแคนดิเดตในรางวัล Grammy Award สำหรับรางวัล Best Alternative Album

นอกจากวง Franz ที่จะมางาน Very Festival แล้ว ทางงานยังเชิญคู่ดูโอ Fiji Blue และศิลปินต่างประเทศอีกหลายหลายคนที่มางานนี้ทั้ง Lauv, Keshi, Boy Pablo, ADOY และ Joan รวมไปถึงศิลปินไทยที่ประกอบไปด้วยวิโอเลต วอเทียร์, น้ำชา, ภูมิ วิภูริศ, AUTTHA และ อื่น ๆ อีกมากมาย

ซึ่งงานเทศกาลดนตรี Very Festival 2022 จัดโดย Very Radio โดยในตอนแรกจะมีการงานที่ ธันเดอร์ โดม เมืองทองธานี แต่มีเหตุให้ต้องย้ายมาที่ สวนสนุกวันเดอร์เวิลด์ ส่วนการก่อตั้งงานครั้งแรกเกิดขึ้นที่ Show DC Shopping Mall เมื่อปี 2019

ทั้งนี้ งานเทศกาลดนตรี Very Festival ณ สวนสนุกวันเดอร์เวิลด์ (Wonder World Park) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โดยสามารถซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์ https://www.ticketmelon.com/very/veryfest2022 ค่าบัตรราคาระหว่าง 2,900 – 3,200 บาท

