งานฮาโลวีน 2022 รวมพิกัด 10 ที่ทั่วไทยไปไหนกันดี

เมกาบางนาชวนมาสนุกในเทศกาลฮาโลวีน “MEGA HALLOWEEN : A CELEBRATION OF SOULS” ถ่ายรูปกับแลนด์มาร์ค แลกรับของรางวัลในช่วงสุดสัปดาห์ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2565

.

สำหรับกิจกรรมที่ลูกค้าเมกาบางนาจะได้เอนจอยกับครอบครัวในช่วงเทศกาลฮาโลวีนนี้ เริ่มตั้งแต่บริเวณเมน เอนทรานซ์ ที่เนรมิตพื้นที่ให้กลายเป็นแลนด์มาร์ค MEGA HALLOWEEN : A CELEBRATION OF SOULS ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากเทศกาล Day of the Dead หรือการเฉลิมฉลองวันแห่งผู้ล่วงลับของชาวเม็กซิกัน จัดมาให้ทุกคนได้ถ่ายรูปน่ารัก ๆ หรือแต่งตัวจัดเต็มเข้ากับเทศกาล แล้วมาร่วมฉลองกับกิจกรรมที่เมกาบางนาเตรียมไว้ให้ในช่วงวันหยุดนี้

.

พิเศษสุดๆ สำหรับสมาชิก Mega Smile Rewards ในช่วงวันที่ 22-24 และ 29-31 ตุลาคมนี้ แลกรับสิทธิ์เล่นเกมลุ้นรางวัล, แลกรับ Trick AND Treat Candy สำหรับคุณหนูๆ , กระเป๋า Stripe Tote สีสันสดใส หรือพิเศษสุดในช่วงวันที่ 29-31 ต.ค. สามารถแลกรับ Halloween Tattoo และรับสิทธิ์ถ่ายภาพฮาโลวีนที่ Photo Booth เพื่อเก็บช่วงเวลาแห่งความสุขไว้เป็นที่ระลึกได้