เปลี่ยนราชมังฯ ให้เป็น Harry’s House ใน HARRY STYLES PRESENTS LOVE ON TOUR 2023 BANGKOK

เพิ่งจบไปไม่นานกับการประกาดผลรางวัลทางดนตรีที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก Grammy Award 2023 ซึ่งในปีนี้หนุ่ม Fashion Icon อย่าง Harry Styles ส่งอัลบั้ม “Harry’s House” คว้ารางวัลใหญ่ (Album of the Year) และอีกหนึ่งรางวัลคือ (Best Pop Vocal Album) เรียกได้ว่าเป็นม้ามืดของงานวันนี้ แซงหน้าผู้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงระดับ Top อย่าง Adele, Coldplay, Lizzo พร้อมระเบิดคอนเสิร์ตใหญ่ที่ประเทศไทย 11 มีนาคม 2566 นี้ ที่ สนามราชมังคลากีฬาสถาน

Harry Styles จากหนุ่มน้อย 1 ในสมาชิก Boy Band สุดป๊อป One Direction ปัจจุบันคือ นักแสดงดาวรุ่งในบท Eros น้องชาย Thanos ของค่าย Marvel และ Fashion Icon ของยุคนี้ ผู้นำเทรนด์การแต่งตัวโดยที่มีไตล์เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองสมชื่อ เป็นกระแสที่พูดถึงอย่างมากในเวที Grammy Award 2023 ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง 6 รางวัล โดยคว้ามาได้ 2 รางวัลด้วยกัน และได้ขึ้นโชว์เพลง “As It Was” ในลุคเสื้อยืด กางเกงขายาวปักเลื่อมสีเงินจาก Brand Gucci จับคู่กับรองเท้าผ้าใบสีเมทัลลิก Brand Adidas เรียกเสียงฮือฮาจากผู้ชม เนื่องจากระหว่างการแสดงนั้นเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคของอุปกรณ์จานหมุนบนพื้นเวทีที่ใช้ทำการแสดงเกิดหมุนไปคนละฝั่ง ทำให้ศิลปินและแดนเซอร์ต้อง The show must go on ด้นสดจนจบโชว์ เรียกว่าเป็นศิลปินที่มีคุณภาพและมืออาชีพสุดๆ

ตอนนี้ Harry Styles เป็นหนึ่งในศิลปินที่มีอิทธิพลในวงการดนตรี อัลบั้มชุดที่ 3 Harry’s House ไต่ชาร์ตอันดับ 1 อย่างรวดเร็ว ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากนักวิจารณ์ทั่วทุกมุมโลก เต็มไปด้วยเพลงฮิตติดชาร์ต Billboard 200 สร้างตำนานอัลบั้มยอดขายสูงสุดอันดับ 1 ของอังกฤษในสัปดาห์แรก คว้ารางวัลทางดนตรีมากมายทั้ง BRIT awards, Grammy, Ivor Novello Award, American Music Award ยังถูกพูดถึงในฐานะ Style Icon โดยเป็นผู้ชายคนแรกที่ได้ขึ้นปกนิตยสารแฟชั่นชื่อดังอย่าง Vogue อีกด้วย

เรียกได้ว่าเป็นปีของ ‘HARRY STYLES’ ก็ว่าได้ เตรียมพร้อมสำหรับคอนเสิร์ตใหญ่ World Tour ขนเพลงฮิตติดชาร์จมาให้เต้นกันจนความสุขทะลัก ใน HARRY STYLES PRESENTS LOVE ON TOUR 2023 BANGKOK จำนวน 88 โชว์ ใน 26 ประเทศ ครอบคลุมทั้งอเมริกาเหนือ ละตินอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เพิ่มปักมุดหมาย 6 เมืองใหญ่ เพื่อแฟน ๆ เอเชียโดยเฉพาะ

วันเสาร์ ที่ 11 มีนาคม 2566 ที่ สนามราชมังคลากีฬาสถาน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

วันอังคาร ที่ 14 มีนาคม 2566 ที่ Philippine Arena กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

วันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม 2566 ที่ Singapore National Stadium ประเทศสิงคโปร์

วันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2566 ที่ KSPO Dome กรุงโชล ประเทศเกาหลีใต้

วันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2566 ที่ Ariake Arena กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

วันเสาร์ ที่ 25 มีนาคม 2566 ที่ Ariake Arena กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

คอนเสิร์ตศิลปินระดับโลกอย่างนี้ จะเปิดทำการการแสดงในไทย ในวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 ที่ราชมังคลากีฬาสถาน บัตรราคาเริ่มต้น 1,500 ไปจนถึง Zone VIP 8,500 บาท จัดโดย Live Nation Tero ซื้อบัตรได้ทาง livenation.co.th และ thaiticketmajor.com แฟนๆเตรียมแรงและเงินในกระเป๋าพร้อมไปมันส์กันได้เลย

อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟสไตล์คนเมือง ร้านอาหารเด็ดดัง แฟชั่นล่าสุด สุขภาพ และความงาม พร้อมกับ เรื่องราวทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ได้ที่ Lifestyle Asia

Reference / Credit Image

https://www.thaiticketmajor.com/concert/harry-styles-presents-love-on-tour-2023-bangkok.html

https://www.facebook.com/livenationth/posts/1186813018882830

https://www.elle.com/culture/celebrities/a42765646/harry-styles-performance-grammys-2023/

https://www.hstyles.co.uk/

IG : harrystyles