เปิดฟลอร์เต้นรำในบ้าน Harry’s House ใน HARRY STYLES PRESENTS LOVE ON TOUR 2023 BANGKOK

สิ้นสุดการรอคอยกับการกลับมาของหนุ่มฮอตสุด Sexy แห่งยุค เจ้าของรางวัลใหญ่ Grammy Awards ปีล่าสุด สาขา Album of the Year ในอัลบั้ม Harry’s House หลังจากห่างหายไปนานตั้งแต่ ปี 2018 กระจายความสุขให้ฟินกันทั้งสนามราชมังคลากีฬาสถาน ใน HARRY STYLES PRESENTS LOVE ON TOUR 2023 BANGKOK ที่แรกในเอเชีย

ทำเอาปรากฎการณ์แยกรามคำแหงรถติดมาถึงอีกครั้ง!

ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่าน เมื่อตัวพ่อสายแฟชั่นกลับมาเยือนประเทศไทย ด้วยมวลมหาประชาชนจำนวนกว่า 30,000 คน เต็มพื้นที่สนาม นับเป็นครั้งที่ 3 ที่หนุ่มแฮรี่เดินทางมาประเทศไทยเพื่อเล่นคอนเสิร์ต ไม่นับรวมกับทริปท่องเที่ยวส่วนตัว โดยครั้งนี้เลือกบินมาพักผ่อนและท่องเที่ยวก่อนวันคอนเสิร์ตถึง 3 วัน อย่างที่ทุกคนได้เห็นในไวรัลกับลุคสบายๆเดิน Steet Food ซื้อน้ำมะพร้าวแถวสยาม แวะทานอาหารเหนือที่ร้านประจำ เก็ดถะหวา ย่านสุขุมวิท 33 ครั้งนี้เป็นการ Reunion รวมพี่น้องด้อม ดรชน (Directioner) อีกครั้งหนึ่ง นับตั้งแต่ ONE DIRECTION ON THE ROAD AGAIN TOUR 2015 และคอนเสิร์ตเดี่ยว Harry Styles Live on Tour 2018

ศิลปินผู้นำเทรนด์ “แอนโดรจีนัส (Androgynous)”

เริ่มความครึกครื้นตั้งแต่ทางเข้างานนับเป็นไม่กี่คอนเสิร์ตที่จะได้เห็นแฟชั่นรสชาติจัดจ้านเหมือนครั้งนี้ อาจจะด้วยตัวศิลปินเองที่เป็น Fashion Icon ขึ้นชื่อเรื่องการแต่งตัวที่มีสไตล์โดดเด่น และการออกมาพูดเรื่อง Gender Equality อยู่บ่อยครั้ง ที่ขยายฐานแฟนคลับเดิมจากกลุ่มที่ติดตามจาก Boy Brand Direction สู่กลุ่ม LGBTQIA+ มากขึ้น พร้อม Items อุปกรณ์เชียร์ที่ไม่มีใครเหมือน ทั้งขนเฟลอร์ หมวกปีกกว้าง รองเท้า เสื้อผ้า สีสันสดใส กึ่งวินเทจ เพิ่มความสนุกกันตั้งแต่ยังไม่เริ่ม โดยมีโซน Merchandise สินค้าลิขสิทธิ์แท้ให้ได้ Shopping กันหลากหลายหน้างาน ทั้งเสื้อยืด ฮูด กระเป๋า ปก CD กระปอกน้ำ เป็นต้น

“สวัสดีครับ” “ส่งเสียงหน่อย”

พี่แฮรี่วิ่งออกมาด้วยลุค ตาสีเขียวอมฟ้า ปากบางๆสีชมพู สุดเซ็กซี่ คอสตูมแฟชั่นสุดจะเลิศสีเงินจุดวงกลม เสื้อแขนสั้นเปิดอกเล็กน้อย กางเกงบับเบิ้ลทรงขาบานวินเทจ รองเท้าผ้าใบ Addidas ส่องความวิบวับ ระยิบระยับ เห็นไปจนถึงแถวด้านบนสุดของยอดดอย เรียกเสียงกรี๊ดดังลั่นทั้งสนาม ออกมาด้วยสายตามุ่งมั่น Energy ล้นเหลือ ส่งพลังงานบวก Fan Service กันแบบไม่ยั้ง Performance กระโดด โลดเต้น บนเวทีคือที่สุด วิ่งจากซ้ายไปขวา หน้าสุดมาด้านหลัง Entertain ได้สนุกมากๆ ถึงแม้อากาศจะร้อนจนเหงื่อไหลตัวเหนียวก็ไม่มีอาการเหนื่อยให้เห็นเลย ขึ้นแท่นเป็นเขยไทยอีกหนึ่งคน ด้วยการน้อมไหว้รอบทิศทางสวยงามน่ารัก และพูดภาษาไทยได้เยอะมาก ทักมายด้วยประโยค“สวัสดีครับ” “ส่งเสียงหน่อย” เรียกเสียงเฮกันทั้งราชมังฯ

“Coconut & Mango”

ตลอดโชว์กว่า 2 ชั่วโมง สร้างโมเมนต์ความสุข ประทับใจ ซึ้งน้ำตาไหล หลากหลายอารมณ์ ความน่ารักคือจะคอยถามไถ่แฟนๆตลอดว่าสบายดีไหม พวกคุณมีความสุขใช่ไหม และพูดคุยเล่นกับคนดูอย่างเป็นกันเองแบบไม่มี สคริปต์ ด้วยบรยากาศที่ด้านล่างจะโยนของ พวกหมวกตุ๊กตาน่ารักๆ ให้บนเวที (มีช่วงหนึ่งที่โดนหน้าขณะร้องเพลง) แต่เจ้าแฮรี่ของเรากล่าวว่า “It’s okay” ไม่มีสีหน้าอารมณ์ไม่พอใจแต่อย่างใด Friendly กับทุกๆคน พูดคุย หยอกล้อ แซว กับแฟนๆหน้าเวทีสดๆ ที่มาจากหลายประเทศที่ตั้งใจมาให้กำลังใจ พร้อมชูป้ายข้อความต่างๆที่อยากสื่อสาร เช่น Today is my birthday และ Coconut & Mango ที่สร้างเสียงหัวเราะกันลั่น

เปิดโชว์ด้วยเพลง Music For a Sushi Restaurant สตูดิโอเวอร์ชันว่าดีแล้ว เวอร์ชันเล่นสดดีงามกว่ามหาศาล

ก่อนที่จะเล่นเพลง Golden, Adore You, Satellite, Late Night Talking, Watermelon Sugar

สะกดคนดูทั้งราชมังด้วยเพลง Sign of the Times ใน MV ว่าเพราะแล้ว ร้องสด คือ The Best น้ำตาซึม แสนเศร้าที่สุดจะเท่!

“Little Freak” ถ่ายทอดออกมาได้เหงาจับใจเลย

ต่อด้วยเพลงดัง ที่เหมือนเพลงตรีมของคอนเสิร์ต As It Was และปิดด้วย Kiwi

แถมยังมีเซอร์ไพรซ์ด้วยเพลง What Makes You Beautiful ของ One Direction ที่สร้างความประทับใจสุดๆให้หายคิดถึง

ชื่นชมวงดนตรี Back Up ที่เล่นได้มันส์โดยส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง และเบื้องหลัง ทีมงาน ทีม Visual ตัดต่อ ตากล้องขั้นเทพ

“You don’t have to change, just be yourself” “คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอะไร แต่จงเป็นตัวเองในแบบของเราเอง” ประโยคสั้นๆ ที่แฮรี่กล่าวช่วงหนึ่ง แต่เป็นโมเมนต์ที่ยิ่งใหญ่ ความหมายลึกซึ้ง ทัชใจแฟนๆทุกคน มันคือข้อความที่บอกว่าให้เราจงความภูมิใจและรักตัวเองมากขึ้น ทั้งหมดใน HARRY STYLES PRESENTS LOVE ON TOUR 2023 BANGKOK ได้สะท้อนศักยภาพการเป็นศิลปินระดับแถวหน้าของวงการ ที่สร้างงานศิลปะได้อย่างสมบูรณ์แบบ และทำให้เห็นการเติบโตอย่างก้าวกระโดดตั้งแต่สมัยเริ่มเป็นสมาชิกวง One Direction เมื่อ 12 ปีก่อน ในวัย 19 ปี เหมือนรอยสักรูป ผีเสื้อ บนหน้าท้อง ที่เป็นสัญลักษณ์ของการเจริญเติบโตอย่างสวยงาม โดยจะเดินทางไปทัวร์ยัง ประเทศ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ต่อไป และเชื่อว่าจะกลับมาเยือนประเทศไทยที่เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองอีกแน่นอน

