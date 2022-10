เจาะลึก การประกวดนางงาม แต่ละเวที แตกต่างกันอย่างไร

ใครสายมง คงรู้ว่า การประกวดนางงาม ที่เรารู้จักในประเทศไทย มีมากมายหลายเวที ซึ่งแต่ละเวที ก็มีความหลากหลาย มี character ของผู้ประกวด และธีมการประกวดแตกต่างกันไป สำหรับใครที่เพิ่งอยากเริ่มเป็นสายตามเวทีนางงาม วันนี้ LSA ขอพาไปทำความรู้จัก ความเป็นมาของแต่ละเวที ว่ามีจุดเริ่มต้นอย่างไร และ มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่แตกต่างเช่นไร

มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ (Miss Universe Thailand)



เป็นรายการที่มีการประกวดที่มีการจัดขึ้นครั้งแรกปี พ.ศ. 2543 โดยใช้ชื่อว่า มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส และ มีพลากร สมสุวรรณ เป็นผู้จัดการกองประกวด โดยดำเนินการจัดประกวดในนามสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ‪โดยมีสุรางค์ เปรมปรีดิ์ เป็นผู้อำนวยการประกวด และ ประธานองค์กร เพื่อคัดเลือกตัวแทนของประเทศไทยเข้าประกวดนางงามจักรวาล (Miss Universe)

จนกระทั่งปี พ.ศ. 2555 จนถึง พ.ศ. 2561 ได้มีการดำเนินการจัดประกวดนางงามขึ้นในนามชื่อมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ โดยมีสุรางค์ เปรมปรีดิ์ เป็นผู้อำนวยการประกวดและประธานองค์กรเช่นเดิม ดร.ประณม ถาวรเวช รับหน้าที่เป็นรองผู้อำนวยการประกวด ส่วนตำแหน่งผู้จัดการกองประกวดคือชิชญาสุ์ กรรณสูต ซึ่งเป็นหลานสาวของสุรางค์ เปรมปรีดิ์

จนมาถึงจุดเปลี่ยนในปี พ.ศ. 2562 บริษัท ทีพีเอ็น 2018 จำกัด ได้เป็นผู้ถือสิทธิ์การจัดการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ แทน สุรางค์ เปรมปรีดิ์ เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 จนถึง พ.ศ. 2566

โดยนางงามคนแรกของรายการนี้คือ กุลธิดา เย็นประเสริฐ ปี 2543 มีนางงามอีกหลายคนที่เราอาจจะคุ้นหาในวงการบันเทิงหรือแวดวงสังคม เช่น มรกต กิตติสาระ, ไอยวริญท์ โอสถานนท์, กวินตรา โพธิจักร, เวฬุรีย์ ดิษยบุตร ฯลฯ ซึ่งชื่อที่กล่าวมา ก็มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงไทย หรือในยุคหลัง ๆ ที่มีชื่อเสียงจากประกวดทั้ง มารีญา พูลเลิศลาภ (2560), อแมนด้า ออบดัม (2563), แอนชิลี สก็อต-เคมมิส (2564)

นอกจากนี้ การประกวดยังมีเพลงที่น่าจดจำ ที่ผู้คนจำกันได้ดีจาก เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ ในบทเพลง หนึ่งในร้อย แต่ปัจจุบันใช้เพลง จักรวาลคือเธอ (You are the Universe) ขึ้นมาเป็นเพลงประจำการประกวดเพลงใหม่ ขับร้องโดย ดา เอ็นโดรฟิน ที่เริ่มใช้ตั้งแต่การประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2020

ซึ่งความสำคัญของการประกวด มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ คือการได้รับสิทธิ์จาก องค์การนางงามจักรวาล (Miss Universe Organization) เพื่อจะส่งนางงามไปประกวด Miss Universe ที่มีการแข่งขันจากหลายประเทศทั่วโลก ที่เราได้ลุ้นกันทุก ๆ ปี

นางสาวไทย

เป็นการประกวดนางงามลำดับที่ 2 ของประเทศไทย ต่อจากการประกวดนางสาวสยาม โดยเริ่มต้นในยุคแรกคือเป็นการส่งเสริมงานฉลองรัฐธรรมนูญ ต่อมามีการส่งผู้ประกวดเป็นตัวแทนประเทศไทย ไปประกวดนางงามจักรวาล ส่วนในยุคปัจจุบันมีจุดประสงค์ เพื่อให้เป็นฑูตวัฒนธรรม และ การท่องเที่ยว ถ้านับรวมแล้วเป็นการประกวดที่ยาวนานจนถึงปัจจุบัน 88 ปี

มีการจัดหลายช่วง อย่างในยุคแรก คือ พ.ศ. 2477-2483 เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยจนถึงช่วงสงครามที่โดนญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกที่ชายฝั่งหลายแห่งในประเทศไทย

พ.ศ. 2491-2497 ยุคที่หลังสงครามโลกสงบ รัฐบาลได้จัดงานฉลองรัฐธรรมนูญอีกครั้ง นับเป็นยุคที่ 2 ของการประกวดนางสาวไทย โดยได้เริ่มอีกครั้ง พ.ศ. 2491 ซึ่งมีเป็นครั้งแรกที่ได้เพิ่มการใส่ชุดว่ายน้ำเข้าไปในการประกวดด้วย จนถึง พ.ศ. 2497 เป็นปีสุดท้ายที่รัฐบาลมีหน้าที่จัดการประกวดโดยตรง เพราะการฉลองรัฐธรรมนูญไม่มีอีกต่อไป เนื่องจากเหตุผลทางการเมืองที่ทำให้การจัดงานไม่เกิดขึ้น

มาถึงช่วง พ.ศ. 2507-2515 ที่การประกวดไม่ได้ทำเพื่อการฉลองรัฐธรรมนูญอีกต่อไป แต่มักจะมีการประกวดในวาระพิเศษ เช่น การประกวดเทพีลุมพินี ที่สวนลุมพินี (คนสมัยนั้นส่วนใหญ่จะเรียกสวนลุมพินีรวมว่า สนามมวยลุมพินีแต่ไม่ได้เป็นจัดการประกวดในสนามมวยแต่อย่างใด) แล้วชื่อที่เราได้ยินบ่อยที่สุดคือ สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ได้มีการทดลองประกวดจัดนางงามในปี พ.ศ. 2503 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนชาวไทย ได้น้อมรำลึกถึงองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งตอนหลังก็มีชื่อการประกวดมาเป็นการประกวด “นางสาวไทย ” ซึ่งสมาคมนักเรียนเก่าวชิรวุธฯ เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ต่อเนื่อง

พ.ศ. 2527-2542 ถ้าย้อนกลับไป ได้เกิดเหตุการณ์ไม่สงบขึ้นในบ้านเมือง การจัดงานก็หยุดชะงักไป จนปี พ.ศ. 2527 สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยฯ โดย ชาติเชื้อ กรรณสูต นายกสมาคม และ เป็นผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 ฟื้นการจัดประกวดนางสาวไทยขึ้นอีกครั้ง เพื่อคัดเลือกตัวแทนไปประกวดนางงามจักรวาล จนได้ความนิยมมากขึ้น จนกระทั่งถึงปี 2542 ที่การดูแลของช่อง 7 สิ้นสุดลงจากมือของ สุรางค์ เปรมปรีดิ์

เข้าใกล้สู่ยุคปัจจุบันของ นางสาวไทย พ.ศ. 2543-2559 ที่มีปัญหากันในเรื่องชื่อการประกวด โดยเจ้าของลิขสิทธิ์คือสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธฯ กับเจ้าของสิทธิ์ในการจัดการประกวดคัดเลือกตัวแทนสาวไทยไปประกวดนางงามจักรวาล ทั้งสองฝ่ายมีการแยกกันจัด รวมถึงกฏต่าง ๆ ที่มีทั้งการยกเลิกการใส่ชุดว่ายน้ำบนเวที การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลผลคะแนน และ การวัดระดับ IQ และ EQ รวมทั้งการนำความสามารถพิเศษของผู้เข้าประกวด มาใช้ประกอบในการพิจารณาการตัดสิน รวมถึงคนที่จะเป็นผู้ดำรงตำแหน่ง “ทูตวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว” ทำหน้าที่เผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณีของไทยอีกด้วย

มาจนถึง พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน บริษัท ทีดับเบิลยู เพเจ้นส์ จำกัด โดย ธนวัฒน์ วันสม และ ณัฐกาญจน์ เสนเนียม ได้รับลิขสิทธิ์การจัดประกวดนางสาวไทยจากสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย 5 ปีต่อเนื่อง จนถึงปี 2562 มีการเปลี่ยนมือ บริษัท ทีพีเอ็น โกลบอล จำกัด ได้รับลิขสิทธิ์จากสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยในปีล่าสุดมีการใช้ชื่อธีมว่า “Revival of the Original” กำเนิดใหม่ไปด้วยกัน

โดยนางงามที่มาจากการประกวดนี้ไม่มีใครไม่รู้จัก เคยได้รับตำแหน่งนางงามจักรวาล ได้แก่ อาภัสรา หงสกุล และ ภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก มีนางสาวไทยหนึ่งคนเคยรับตำแหน่งรองนางงามจักรวาล คือ จีรนันทน์ เศวตนันทน์ และ มีนางสาวไทยหนึ่งคนเคยรับตำแหน่งนางงามนานาชาติ นั้นก็คือ สิรีธร ลีห์อร่ามวัฒน์

มิสแกรนด์ไทยแลนด์ (Miss Grand Thailand)



เป็นอีกหนึ่งรายการที่ได้หน้าข่าว ในยุคปัจจุบันได้ตลอดเวลา โดยมีการจัดแข่งขันครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2556 จากฝีมือของ ณวัฒน์ อิสรไกรศีล เป็นประธานกองประกวด และอารยะ ศุภฤกษ์ เป็นผู้จัดการกองประกวด เพื่อส่งผู้ชนะเลิศเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชันแนล และ มีการส่งผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ และ ผู้เข้ารอบสุดท้ายต่าง ๆ ไปประกวดยังเวทีนานาชาติอื่น ๆ

โดยแนวคิดการประกวดรายการนี้คือนำ ผู้หญิงไทย ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณสมบัติ ทั้งความสวย ความรู้ ความสามารถ ไหวพริบ ปฏิภาณ และเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม เป็นตัวแทนประเทศไทย ไปประกวดเวทีระดับนานาชาติ คือ มิสแกรนด์อินเตอร์เนชันแนล และ เวทีระดับนานาชาติอื่น ๆ อาทิ มิสอินเตอร์คอนติเนนตัล, มิสทัวริซึมอินเตอร์เนชันแนล และ เวทีอื่น ๆ ในลำดับต่อไป รวมถึง งานช่วยเหลืองานสังคม พร้อมโอกาสได้เป็นนักแสดง หรือ ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิง เพื่อเติบโตในหน้าที่การงานต่อไป

ในการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ นั้น บริษัท มิสแกรนด์อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์การประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการการประกวดระดับจังหวัด เป็นจัดการประกวดในพื้นที่นั้น ๆ ซึ่งในการแข่งขันก็จะมีตัวแทนจังหวัดทั้ง 77 คน

โดยมีนางงามที่มีชื่อเสียงที่สุดตอนนี้อย่าง อิงฟ้า วราหะ ผู้ถือมงกุฎในปีปัจจุบัน รวมปี 2564 อินดี จอห์นสัน และ 2563 พัชรพร จันทรประดิษฐ์ ซึ่งการประกวดเวทีมักจะให้ผู้เข้าแข่งขันมีพูดชื่อจังหวัดตัวเองในแบบสไตล์ของตัวเอง เป็นที่จดจำของเหล่าแฟนนางงาม ไม่มากก็น้อย ดังนั้นจึงเป็นรายการที่แฟนคลับนางงามเยอะพอสมควร

รายการอื่น ๆ ที่น่าสนใจสำหรับ การประกวดนางงาม ในประเทศไทย

มิสเอิร์ธไทยแลนด์ (Miss Earth Thailand) การประกวดนางงาม แห่งประเทศไทยที่มีวัตถุประสงค์จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกคนมีความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม

การประกวดนางงาม แห่งประเทศไทยที่มีวัตถุประสงค์จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกคนมีความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม มิสอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ (Miss International Thailand)

มิสซูปราเนชันแนลไทยแลนด์ (Miss Supranational Thailand)

Main, Hero and Featured images: FB Miss Grand Thailand , FB Miss Universe Thailand, นางสาวไทย Wiki and Thailand-beauty pageant

อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟสไตล์คนเมือง ร้านอาหารเด็ดดัง แฟชั่นล่าสุด สุขภาพ และความงาม พร้อมกับ เรื่องราวทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ได้ที่ Lifestyle Asia

Reference

https://linktr.ee/missuniversethailand.official

https://www.missgrandthailand.com/

https://www.t-pageant.com/