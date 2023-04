ตามไปส่องภาพบรรยากาศ Highlight งาน Rolling Loud Thailand Day 1 เดินยังไงไม่ให้หลง!

ระเบิดความมันส์ ประเดิมความชุ่มฉ่ำสงกรานต์วันแรก กับอภิมหาคอนเสิร์ต Hip Hip ระดับโลก ยืนหนึ่งใน Asia กับ Rolling Loud Thailand 2023 วันแรก 13 เมษายน 2566 เดือดจัดสู้แดดหน้าร้อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่ Legend Siam เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่สมการรอคอยกับปรากฎการณ์เทศกาลดนตรี Music Festival ที่ทั่วโลกรอคอย Lifestyle Asia พาคุณไปส่องภาพบรรยากาศข้างในกันมีจุดไหนน่าแวะ ศิลปินคนไหนน่าตามไปกรี๊ดกันบ้าง เปิดลายแทงเดินงานยังไงไม่ให้หลง!

บนเนื้อที่ 164 ไร่ กว่า 100,000 ตารางเมตร ของ Legend Siam ผู้ร่วมงานเรือนแสน เมื่อเดินทางถึงหน้างานจะพบลานจอดรถขนาดใหญ่ Drop Off ตรงบริเวณด้านหน้าอาคารปราสาททรงไทย ที่จะมีพี่ยักษ์สูงใหญ่ 2 ตน ยื่นตระง่าน ต้อนรับทุกคน เมื่อเดินเข้ามาในอาคารจะพบ ชุดจำหน่ายตั๋ว ร้านค้า บูธกิจกรรมของสปอนเซอร์ต่างๆ จากนั้นเมื่อพบรูปปั้นช้าง 3 เศียรให้เราเลี้ยวขวาไปบริเวณลานกว้างๆสถานที่จัดงานกันเลย

สังเกตจะเห็นเต็นท์สีขาวขนาดเรียงเป็นแนวยาว 2 ด่าน ให้แวะด้านขวามือ Box Office เพื่อติดต่อรับ Wristband สายรัดข้อมือกันก่อนได้เลย ซึ่งก็จะเป็นตามโซน GA (General Area) และ VIP แบ่งตามสีต่างๆ ซึ่งสามารถเติมเงิน Top Up ไว้เพื่อซื้ออาหารเครื่องดื่มใช้จ่ายภายในงานได้ทั้ง 3 วัน แต่แอบบอกไว้ว่าหากมียอดคงเหลือไม่สามารถ Refund เงินคืนได้นะ เสร็จแล้วจากนั้นเดินตรงมาเพื่อผ่านด่าน Check Point เช็คความเรียบร้อย ผ่านเครื่องสแกน แล้วไปลุยในงานกันเลย

ในงานกว้างใหญ่มากแต่มีป้ายบอกกระจายเป็นจุดๆชัดเจน รวมถึงใครที่กังวลเรื่องห้องน้ำ ไม่ต้องเป็นห่วงเลยเพราะมีให้บริการอยู่หลายที่ไม่ต้องต่อคิวยาวบางจุดเป็นรถติดแอร์ด้วยนะ ตรงกลางเป็นพื้นที่ขายของที่ระลึก Merchandise เสื้อ ที่ออกแบบลวดลายกราฟฟิตี้ (Graffiti) เป็นเอกลักษณ์ใส่ความเป็นไทยเข้าไปเอกสิทธิ์เฉพาะผู้ร่วมงาน Rolling Loud Thailand เท่านั้น เหมาะกับ Fashion Streetwear, Hip Hop style แบบสุดๆ ภายในงานมีร้านค้าอาหาร เครื่องดื่มมากมายไว้แวะเติมพลังก่อนไปสนุกกันสุดเหวี่ยง อีกทั้งมีลานสเก็ตบอร์ด บาสเกตบอล ให้ได้ปล่อยพลังกันด้วยนะ

แบ่งออกเป็น 2 เวที คือ Levi’s® Stage และเวทีใหญ่ OKX Stage ศิลปินเบอร์ใหญ่ที่น่าจับตามองวันนี้คือตัวแม่! CARDI B, LIL UZI, SONA ONE, K.CHARLES ควงคู่มากระหน่ำเวทีกับ Space Jam the Pilot Opening Stage จากฝั่งอเมริกา ของไทยและเอเชียก็ไม่น้อยหน้ากระโดดสุดมันส์กับ URBOYTJ, F.HERO แรฟเปอร์เลือดใหม่อย่าง PRADA, IRONBOY และประเทศเพื่อนบ้านอย่าง VANDA, AWICH ไปดู LINE UP วันนี้กันเลย

แน่นอนว่า Highlight งานวันนี้ด้วยการแสดงสุดแซ่บ ดุ เด็ด เผ็ด ไม่แพ้ส้มตำไทย CARDI B เจ้าของรางวัล Grammy Awards ขึ้นแสดงตอน เวลา 23.10 น. เรียกเสียงกรี๊ด โห่ร้องดีใจ จากแฟนๆที่ตั้งตารอ “ํOoh!! Your Country is Very Hott!” “How can I say Hot is Thai?” ตัวแม่กล่าวทักทายท่ามกลางอุณหภูมิที่สูงปรี๊ดไม่ต่างกับ Performance บนเวที จัดเต็มเพลงฮิตเพลงดัง อาทิ I Like It, Up, WAP, Please Me พร้อมท่าเต้น Signature Twerk กันแบบเลิศๆตลอดโชว์ มีช็อตเด็ดที่ Dancer เอากาน้ำมาราดตัวดับร้อนกันไปเลย เข้ากับ Theme สงกรานต์สาดน้ำที่ไทยไปอีก ถึงขนาดต้องถอดรองเท้า กระโดดลงเวที เพื่อทักทายแฟนๆ ข้างล่างแบบนี้ได้ใจ แฟนๆไปเต็มๆ

K.CHARLES และ Space Jam the Pilot

AWICH

SONA ONE

PRADA

IRONBOY

งานยังมีจัดวันที่ 14 – 15 เมษายน 2566 ซึ่ง Head Liner คือ Chris Brown, Travis Scott และกองทัพศิลปินอื่นๆทั้งไทยและต่างประเทศ รอมอบความสุขให้คุณในช่วงวันหยุดเทศกาลนี้ อย่าลืมแวะมาที่ Rolling Loud Thailand 2023 ไว้ทาง Lifestyle Asia จะมา Update ความฮอต ความปัง สีสันบรรยากาศในงานให้ทุกคนอีกแน่นอน

Credit: Rolling Loud / @photographer, Instagram: rollingloud.th