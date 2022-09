กำลังเข้าสู่ช่วงไตรมาสสุดของปีพุทธศักราช 2565 หรือปี ค.ศ. 2022 จะเป็นช่วงที่ทุกพื้นที่จะได้จัดงาน และ อีเวนต์มากมาย ดังนั้น เราจึงอยากจะชวนผู้อ่าน Lifestyle Asia Thailand ไปดูกันว่า 10 อีเวนต์ของกรุงเทพฯ ที่น่าสนใจปลายปีนี้ มีอะไรกันบ้าง

𝐁𝐚𝐧𝐠𝐤𝐨𝐤’𝐬 𝐒𝐭𝐫𝐞𝐞𝐭 𝐅𝐨𝐨𝐝 แบงค์คอกสตรีทฟู้ด งานที่รวมสตรีทฟู้ดร้านดังเมนูฮิตครบจบที่หน้าลานสแควร์ CTW เอาใจสายนักชิม จัดเต็มเมนูเด็ด ๆ อาทิ ซีฟู้ดแบบเต็มเหนี่ยว ก๋วยเตี๋ยวต้มยำสุโขทัย ญ หญิงส้มตำ ต้มยำกุ้งบางลำภู และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมที่นั่งรับประทานสไตล์สตรีทฟู้ด ไม่ต้องพิธีรีตองกันมากมาย

ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 2565 ลาน Square D หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดเพิ่มเติม

Facebook: CentralWorld

มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 27

ดินแดนในฝันสำหรับการอ่านของคุณคือแบบไหน?

เต็มไปด้วยหนังสือที่ชอบ คับคั่งไปด้วยผลงานของนักเขียนคนโปรด ละลานตาไปกับคอลเล็กชั่นหนังสือในฝัน หรือกองดองที่พากเพียรบากบั่นสะสมมา ฯลฯ

เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเข้าสู่มหานครแห่งนี้กัน!

นี้คือคำโปรยงานหนังสือที่หายจากศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ไปอย่างยาวนาน เพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจที่แฟนหนังสือต้องกลับมาอีกมากมายแน่นอน

วันที่ 12-23 ตุลาคม 2565 เวลา 10:00-21:00 น.

ณ ฮอลล์ 5-7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดเพิ่มเติม

สมาคมผู้จัดพิมพ์ และ ผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

เว็บไซต์: pubat.or.th

Facebook: Thai Book Fair

Thailand Game Show 2022

กลับมาอย่างอลังการกว่าที่เคย กับสุดยอดมหกรรมงานเกมยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ “Thailand Game Show 2022” โดยออนไลน์ สเตชั่น ภายใต้กลุ่มทรู ผนึกกำลัง โชว์ไรขีด กลับมาพร้อมความยิ่งใหญ่ สมทุกการรอคอย ในคอนเซ็ปต์ “Come Back” รวบรวมทุกความสนุก ครบทุกความต้องการ พร้อมความมันส์แบบขั้นกว่า ในสถานที่ใหญ่กว่าเดิมเพิ่มเติมคือใหม่มาก ๆ

วันที่ 21-23 ต.ค. 2565 เวลา 10:00-21:00 น.

ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์: thailandgameshow.com/

e-Biz Expo 2022



งานแสดงบริการด้านธุรกิจออนไลน์ที่รวบรวม Solution ทางธุรกิจ ทั้งในด้าน Digital Marketing, e-commerce, e-Logistics, e-Payment, e-Service, Marketplace, Cross-Border e-Commerce เป็นต้น และก็ถึงเวลาที่จะก้าวสู่โลกที่ใหญ่ขึ้น มาทำธุรกิจของคุณให้เติบโตไปอีกขั้น แล้วพบกันที่ e-Biz Expo 2022 ซึ่งเป็นงานที่น่าใจสำหรับคนที่จะทำธุรกิจด้านเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก

วันที่ 27-29 ต.ค. 2565 เวลา 10:00-18:00 น.

ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์: https://ebizexpoasia.com

IG: ebizexpo

Thailand Comic Con 2022

พร้อมกันหรือยัง! เริ่มนับถอยหลังสู่งาน Thailand Comic Con 2022 งานอีเวนท์ Pop Culture ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย! หลังจากที่ห่างหายกันไปนาน ปีนี้รับประกันได้เลยว่า จะกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ และ จัดเต็มด้วยความฟิน ไม่มีที่ไหนจะให้ได้อีกแล้ว แล้วพบกันในงาน

วันที่ 28-30 ตุลาคม 2565 เวลา 10:00-20:00 น.

ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์: https://thailandcomiccon.com/

Facebook: Thailand Comic Con

LogiMAT 2022

LogiMAT | Intelligent Warehouse (2022) เป็นงานแสดงสินค้าชั้นนำเกี่ยวกับโซลูชันการแลกเปลี่ยนนวัตกรรมการจัดการระบบคลังสินค้า หรือ อินทราโลจิสติกส์ (Intralogistics) ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นครั้งแรก งานนี้จะช่วยเชื่อมโยงผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาทิ Warehousing, Storage, Material Handling, Intralogistics System, Manage and Service และ Cold Chain เข้ากับผู้เข้าร่วมงาน

โดยงาน LogiMAT | Intelligent Warehouse (2022) นำทัพผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่าง ๆ กว่า 80 แบรนด์ ที่สามารถดึงดูดผู้เข้าร่วมงานกว่า 5,000 ราย ซึ่งล้วนเป็นผู้มีศัพยภาพด้านการลงทุน ผู้มีส่วนตัดสินใจในการขับเคลื่อนองค์กร หรือ หน่วยงานภาครัฐที่ขับเคลื่อนภูมิภาคฯ ให้เติบโตในอุตสาหกรรมอย่างหลากหลาย โดยปีนี้ได้มีพื้นที่จัดงานแสดงสินค้าขนาด 5,040 ตารางเมตร จะถูกเติมเต็มด้วยแนวคิดแห่งอนาคต และ เทรนด์โซลูชันล่าสุด (ideas of tomorrow and solutions of today) พร้อมนำเสนอ ระบบอินทราโลจิสติกส์ เทคโนโลยีโคบอท (มนุษย์+หุ่นยนต์) เครื่องมือการจัดการกระบวนการ และปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยทั้งหมดนี้จะถูกนำเสนอภายในงาน LogiMAT | Intelligent Warehouse 2022

วันที่ 26-28 ตุลาคม 2565 เวลา 10:00-17:30 น.

ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล์ 5 กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์: https://www.logimat-iw.com/

Facebook: LogiMAT Intelligent Warehouse

Twitter: LogiMAT-Messe

Metalex 2022

METALEX 2022 งานแสดงเครื่องมือเครื่องจักร และโลหะการอันดับหนึ่งในอาเซียน ครั้งที่ 36 ที่ปูทางความสำเร็จอย่างยั่งยืนในยุค 4.0 ที่ใกล้เข้ามาสำหรับอุตสาหกรรมโลหะการของภูมิภาค เปิดโลกทัศน์ใหม่ในด้านความเป็นเลิศด้านโลหะ และการเติบโตผ่านเครื่องมือกลใหม่ ๆ กว่า 4,800 รายการ นวัตกรรมการขึ้นรูปโลหะแผ่น และ เทคโนโลยีโลหะการอื่น ๆ อีกมายมายจาก 4,000 แบรนด์ จาก 50 ประเทศ โอกาสทางธุรกิจที่จะนำพาธุรกิจของคุณไปอีกระดับ

วันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:00-18:00 น.

ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์: https://www.metalex.co.th/

Facebook: METALEX

Twitter: METALEX

มหกรรมการเงินกรุงเทพส่งท้ายปี ครั้งที่ 5 (MONEY EXPO 2022)

งานมหกรรมการเงิน ปี 2565 Money Expo 2022 มาด้วยแนวคิด “Wealth to Wellness ความสมดุลแห่งชีวิต” ความมั่นคงทางการเงิน และ สุขภาพ พร้อมจัดงานยิ่งใหญ่ 7 ครั้งใน 6 ภูมิภาคทั่วประเทศ คับคั่งด้วยธนาคาร สถาบันการเงิน ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจัดการกองทุน บริษัทประกันชีวิต/ประกันภัย/ประกันสุขภาพ และ ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล

วันที่ 15-18 ธันวาคม 2565 เวลา 10:00-18:00 น.

ณ ฮอลล์ EH 103-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์: https://www.moneyexpoonline.com/

Facebook: Money Expo

Twitter: Money Expo

Asia International HEMP and Cannabis Expo 2022

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรม และผลิตภัณฑ์กัญชง-กัญชานานาชาติแห่งเอเชีย ครั้งแรกของประเทศไทย “Asia International Hemp and Cannabis Expo 2022” โอกาสของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ทั้งกระบวนการ ตั้งแต่ปลูก แปรรูป สกัด รวมถึงผลิตภัณฑ์ กัญชง กัญชาของไทย ที่จะได้แสดงศักยภาพความพร้อม เปิดตัว สร้างเครือข่ายกับนักธุรกิจ รองรับตลาดในอนาคต และแลกเปลี่ยนความรู้ กับผู้ประกอบการจาก 6 ทวีป

วันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2565 เวลา 10:00-18:00 น.

ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์: https://asiahempexpo.com/

Facebook: Asia Hemp Expo

Commart Thailand 2022

งานมหกรรมสินค้าไอทีระดับประเทศที่ทุกคนรอคอย กับการจัดเต็มเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ทั้งโน๊ตบุ๊ค, คอมพิวเตอร์ DIY, สมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต, สมาร์ทโฮม, เกม, เกตเจ็ต, พริ้นเตอร์ และ ซอฟต์แวร์ รวมถึงสินค้าไอที Rare Item ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

วันที่ 24 พฤศจิกายน – 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:00-18:00 น.

ณ ไบเทค บางนา

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์: https://www.commartthailand.com/

Facebook: Commart Thailand

เป็นอย่างไรบ้างสำหรับ 10 อีเวนต์ของกรุงเทพฯ ที่น่าสนใจปลายปีนี้ ที่ ไลฟ์สไตล์เอเชีย นำเสนอหลากหลายรูปแบบอีเวนต์ ขอให้คนที่ไปสถานที่ไหนก็เดินทางปลอดภัยทุกหนแห่ง

Featured Image: Pexel/sergio souza

Reference:

https://www.thailandexhibition.com/

