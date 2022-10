มีบ้านขายบ้าน ชาวอากาเซ่ และเหล่าสาวก เตรียมซื้อบัตร คอนเสิร์ต Jackson Wang กันได้เลย

ทุกวันนี้คนไทย ที่ติดตามข่าวสารอยู่ตลอดเวลา ชื่อของ Jackson Wang น่าจะมีลอยอยู่มาไม่มากก็น้อย ไม่ต้องนับสำหรับชาวอากาเซ่ (ชื่อแฟนคลับ GOT7) หรือแม้แต่คนที่ติดตามวงการ K-Pop ต้องรู้จักเป็นปกติอยู่แล้ว ดังนั้นจึงไม่แปลกที่ศิลปินคนดัง กำลังมาเปิด คอนเสิร์ต Jackson Wang ในฐานะศิลปินเดี่ยวที่ประเทศไทยในชื่อ JACKSON WANG MAGIC MAN WORLD TOUR 2022 BANGKOK วันที่ 26 พฤศจิกายน 2022 ที่ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี

โดยงานจัดแสดงครั้งนี้ มี AEG Presents Asia และ VIJI CORP เป็นตัวตั้งตัวตีให้เกิดขึ้นจริง อีกทั้งยังมีการประกาศราคาบัตรออกมาแล้ว ในราคา VIP 18,000 / VIP 9,000 / 6,500 / 5,500 / 5,000 / 4,000 / 3,000 / 2,000 บาท เริ่มขายบัตรวันที่ 14 ตุลาคมนี้ เวลา 10.00 น. ที่ Thaiticketmajor เตรียมรอหน้าเว็บไซต์กดมือรัว ๆ ซื้อบัตรกันได้เลย

ซึ่งในส่วนบัตร VIP มีสองแบบจะมีรายละเอียดดังนี้

“Magic 1” VIP PACKAGE

(Limited packages)

One (1) Standing A Ticket

Individual Photo Opportunity With Jackson Wang

One Autographed VIP Memorabilia

A Unique Experience to Sound Check Party

One Commemorative VIP Tour Token

VIP Priority Check-in (Early Entry)

ว่ากันง่าย ๆ แพ็กเกจนี้ คุณจะได้ฟินไปถึงสวรรค์ เพราะได้ถ่ายรูปกับ Jackson Wang ในแบบ 1 ต่อ 1 รวมถึงลายเซ็นจากมือเจ้าตัว และ อื่นๆ ที่จะทำให้แฟนได้ปลื้มปริ่มไปตาม ๆ กัน จากของเก่าที่อาจจะเคยมีดราม่านิดหน่อย จากที่ต้องรูปรวมหลายคน แต่ทางผู้จัดก็ได้มีการแก้ปัญหากันได้เรียบร้อยแล้ว

“Magic 2” VIP PACKAGE

(Limited packages)

One (1) Standing A Ticket

One Special VIP Memorabilia

One Commemorative VIP Tour Token

VIP Priority Check-in (Early Entry)

ในส่วนบัตร VIP ในแบบสอง ก็จะได้บัตรยืนปกติ และ มีการทัวร์ และ เช็คอิน แบบที่ 1 แต่ก็จะไม่ได้ลายเซ็น และ การถ่ายรูปส่วนตัวแบบ 1-1 เหมือนแพ็คเกจแรก

Jackson เป็นนักร้องเดี่ยวชาวจีนคนแรก ที่ได้มีโอกาสขึ้นแสดงเวทีหลักที่งาน Coachella และ ยังได้แสดงช่วงจบงานที่ HITC Festival อีกด้วย เขากลายเป็นคนที่รับความนิยมสูงมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั่วโลก อัลบั้มล่าสุดของเขา ‘MAGIC MAN’ ติดอันดับ Top 15 ของ Billboard 200 และ ติดอันดับ Top 13 ของ Billboard Artist 100 ในปี 2022

ทัวร์ครั้งนี้ประกาศหลังจากการออกอัลบั้ม MAGIC MAN ซึ่งประกอบด้วย 10 เพลง รวมไปถึงเพลงใหม่ล่าสุด “Blue” และที่ออกมาก่อนหน้า “Blow” และ “Cruel,” ซึ่งทั้งสองเพลงได้ถูกบรรยายว่า ท่วงทำนองหนัก มืดมน โดย People

ซึ่ง อัลบั้ม MAGIC MAN ได้แรงบันดาลใจจากเพลงร็อกยุก 70s ที่มีชีวิตชีวา และ เป็นช่วงของการเบ่งบานของความรัก และ การค้นพบตัวเอง อัลบั้มนี้เป็นเส้นขอบฟ้าใหม่ของเขา ซึ่งทำให้เขาได้แสดงสิ่งที่แฟน ๆไม่เคยได้เห็นมาก่อน ซึ่งเขาร่วมทำอัลบั้มกับ Daryl K และ Henry Cheung

สรุปรายละเอียดของ คอนเสิร์ต Jackson Wang MAGIC MAN WORLD TOUR 2022 Bangkok

วันแสดง: วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565

สถานที่: อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี

ราคาบัตร: 18,000 / 9,000 / 6,500 / 5,500 / 5,000 / 4,000 / 3,000 / 2,000 บาท

จำหน่ายที่: thaiticketmajor.com / เบอร์: +66 2262 3456 / ณ บูธไทยทิคเก็ตเมเจอร์

Hero image and featured image: FB Jackson Wang

อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟสไตล์คนเมือง ร้านอาหารเด็ดดัง แฟชั่นล่าสุด สุขภาพ และความงาม พร้อมกับ เรื่องราวทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ได้ที่ Lifestyle Asia