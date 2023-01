JAMNIME FESTIVAL 2023 มหกรรมหนังเพื่อแฟนอนิเมะ

ในยุคที่คนรักการ์ตูน และ สายอนิเมะทางประเทศญี่ปุ่น ทุกวันนี้ก็มีทางเรื่องให้ใครหลายคนได้เสพกันอย่างจุใจ เพราะฉะนั้นการที่คุณอยากจะอนิเมะเรื่องใหม่ก่อนใคร หรืออยากจะย้อนหลังเสียหน่อย ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ผ่อนคลายไม่น้อย กับ เทศกาลภาพยนตร์อนิเมะ JAMNIME FESTIVAL 2023 ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2023 ซึ่งจะจัดขึ้นที่โรงภาพยนตร์เครือ SF CINEMA กว่า 4 สาขา เอ็มบีเค เซ็นเตอร์, สาขาเซ็นทรัล ชลบุรี, สาขาเซ็นทรัล ขอนแก่น และ สาขาเมญ่า เชียงใหม่

Japan Anime Movie Thailand หรือ “JAM” ร่วมกับพันธมิตรค่ายหนังนำเข้าภาพยนตร์แอนิเมชันญี่ปุ่นชื่อดังของประเทศไทย ได้แก่ บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) , บริษัท ที แอนด์ บี มีเดีย โกลบอล (ประเทศไทย) จํากัด, และ บริษัท ดรีม เอกซ์เพรส (เดกซ์) จำกัด โดยรวบรวมสุดยอดภาพยนตร์หลากหลายประเภทที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศญี่ปุ่น! และที่สำคัญภาพยนตร์เหล่านี้ยังไม่เคยเข้าฉายในไทยมาก่อน

โดยจะมีการขนทัพภาพยนตร์อนิเมะ 13 เรื่อง ได้ชมกันแบบสะใจ ทั้งเรื่องที่เคยเข้าฉายมาแล้ว และ ที่ยังไม่เคยได้ฉายในประเทศไทย ที่ประกอบไปด้วย Tsurune, Re:cycle of the Penguindrum Part 1, Re:cycle of the Penguindrum Part 2, Mirage Queen, Uta no Prince Sama Maji Love ,Starish, Idolish 7, Parallel world route 1, Parallel world route 2 และหวนคืนภาพยนตร์แอนิเมชั่นให้ทุกคนได้หายคิดถึงได้แก่ Even if this love disappears tonight (คืนฝันก่อนฉันลืมเธอ) , Tokyo revengers, Takagi-san the movie, วัยซนคนเมะ, และ Xxxholic

และยังมีภาพยนตร์อนิเมะ 2 เรื่อง ที่เปิดรอบพิเศษให้แฟน ๆ ได้ชมก่อนใครอย่าง The Tunnel to Summer, The Exit of goodbyes และ Detective Conan : Episode of Ai Haibara ~ Black Iron Mystery Train ~

ทั้งนี้ ภาพยนตร์ทั้ง 13 เรื่องในเทศกาล JAMNIME FESTIVAL 2023 เปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2023 เวลา บัตรเราคา 250 บาททุกที่นั่ง โดยคุณสามารถนำบัตรชมภาพยนตร์มาแลกรับของพรีเมียมสุดพิเศษ เข็มกลัด Limited Edition ของแต่ละเรื่องจากภาพยนตร์ ได้ที่สาขาที่เลือกรับชมภาพยนตร์ทุกที่นั่ง

นอกจากนี้ทาง สาขา ศูนย์การค้า เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ชั้น 7 ยังมีกิจกรรมพิเศษในช่วง กุมภาพันธ์ 2023 ยังมีกิจกรรมให้ทุกคนได้ร่วมสนุกทั้งแจกของรางวัล และเปิดพื้นที่อิสระร่วมแสดงออกเกี่ยวกับความชื่นชอบในอนิเมะ รวมถึงกิจกรรมประกวด Cosplay Contest ร่วมชิงเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาท

เพราะฉะนั้นใครที่รักอนิเมะห้ามพลาดงานนี้เป็นอันขาด

Main, Hero and Featured images: Japan Anime Movie Thailand

อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟสไตล์คนเมือง ร้านอาหารเด็ดดัง แฟชั่นล่าสุด สุขภาพ และความงาม พร้อมกับ เรื่องราวทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ได้ที่ Lifestyle Asia

References:

https://www.facebook.com/japananimemoviethailand

https://www.sfcinemacity.com/news-activity/news-2776