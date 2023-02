เทศกาลภาพยนตร์อนิเมะ JAMNIME FESTIVAL 2023

จะมีเทศกาลไหนที่จะมี ภาพยนตร์อนิเมะ ให้คุณรับชมในโรงภาพยนตร์หลายเรื่อง หลายรสชาติ ทั้งเรื่องเก่า ที่คุณไม่สามารถรับชมได้ในประเทศไทยมาก่อน จนกระทั่งภาพยนตร์ใหม่ ที่ยังไม่เคยเข้าฉายในไทยเลย แต่มาฉายในเทศกาลนี้ ให้คุณได้รับชมก่อนใคร กับ JAMNIME FESTIVAL 2023

JAMNIME FESTIVAL 2023 เป็นเทศกาลฉายภาพยนตร์อนิเมะ งานหนึ่งในไทย ที่มีภาพยนตร์อนิเมะ ทั้งเก่า และใหม่มาให้พวกเราได้ชมกันหลากหลายเรื่อง ซึ่งหาชมไม่ได้ ในบริการรับชมออนไลน์ใด ๆ มาก่อน โดยการร่วมมือของ Japan Animation Movie กับ โรงภาพยนตร์ในเครือ SF สาขา MBK center, เซ็นทรัล ชลบุรี, เซ็นทรัล ขอนแก่น และสาขา เมญ่า เชียงใหม่ ในวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2023 นอกจากนั้น ยังมีพื้นที่จำหน่ายสินค้าที่ระลึก รวมไปถึงงานประกวดคอสเพลย์อีกด้วย

โดยภาพยนตร์ที่เข้าฉาย ในเทศกาลภาพยนตร์อนิเมะครั้งนี้ มีทั้งหมด 13 เรื่อง ซึ่งวันนี้ เราจะมาแนะนำบางเรื่อง ที่น่าสนใจน่าเข้าไปรับชมไว้เป็นตัวเลือกให้ผู้ที่สนใจ ดังนี้

1. Kaitou Queen wa Circus ga Osuki Mirage Queen

เป็นอนิเมะแนวที่เป็นที่นิยมในช่วงยุค 80-90 ซึ่งเต็มไปด้วยอนิเมะ เกี่ยวกับจอมโจร ผู้ซึ่งมีโฉมหน้าหลากหลายโฉมหน้า ที่ตัวเองจ้องจะทำการโจรกรรมทรัพย์สินมีค่าจากเหล่าพ่อค้า หรือเศรษฐีที่ร่ำรวยด้วยธุรกิจสีเทา ซึ่งความสนุกของอนิมะแนวนี้ คือความครีเอทของไอเดียในการเข้าโจรกรรม และมักจะมีคู่ต่อสู้ที่สามารถตามทันเล่ห์กลของตัวเอกได้ ทำให้มีฉากตื่นเต้น จากการหักเหลี่ยมเฉือนคมกันพอสนุก

2. Tsurune the movie

เป็นอนิเมะแนวกีฬา ที่เน้นหนักที่ความสวยงามของภาพ และเสน่ห์ของกีฬา Kyudo หรือการยิงธนูแบบญี่ปุ่น ซึ่งสื่อออกมาจากความหลงไหลในกีฬายิงธนูของตัวละครเอกที่แค่คุณเข้าไปชมภาพสวย ๆ จากลายเส้นของ Kyoto Animation ที่เป็นสตูดิโอที่โดดเด่นทั้งงานบทและงานภาพที่เป็นเอกลักษณ์ และสวยงามไม่แพ้งานรางวัลทั้งหลาย ก็คุ้มค่าตั๋วแล้ว

3.Boku ga Aishita Subete no Kimi e – ถึงเธอทุกคนที่ผมรัก (To All of You That I Loved)

และ Kimi wo Aishita Hitori no Boku e – ถึงผมคนหนึ่งที่รักเธอ (To the only one who loved you, me)

ภาพยนตร์โรแมนติก 2 เรื่อง ที่มาจากเรื่องรักที่เป็นที่นิยมบน Tiktok ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งกลายเป็นผลงานตีพิมพ์เป็นนวนิยาย โดยผู้เขียน โอโตโนะ โยโมจิ และตีพิมพ์บนสำนักพิมพ์ ฮายาคาวะ บุงโก ซึ่งมีพล้อตหลักถึงมุมมองของความรัก ที่ “หากคนมองในต่างมุมมองไปแล้ว มันจะเปลี่ยนไปหรือไม่” กับพล้อตของเรื่องโลกคู่ขนาน ในฐานะของโลกที่ไม่ควรจะมาบรรจบกัน แต่คนในแต่ละโลกนั้น กลับได้มีโอกาสมาพบกัน ซึ่งไอเดียเดิมค่อนข้างซับซ้อน แต่อนิเมะกลับเล่าได้เข้าใจง่ายขึ้น และน่าสนใจ

4. Detective Conan : Episode of Ai Haibara ~ Black Iron Mystery Train ~

มาถึงภาพยนตร์ใหม่ที่ผู้เข้าร่วมงานจะได้ชมเรื่องนี้ก่อนใคร ก่อนสื่ออื่น ๆ ในประเทศไทยอย่างแท้จริง กับภาพยนตร์อนิเมะของเรื่อง ยอดนักสืบจิ๋ว โคนัน ประจำปี ซึ่งภาคนี้เป็นคดีที่เกี่ยวกับ ไฮบาระ ไอ และองค์กรชุดดำ บนขบวนรถไฟมรณะที่ไม่มีที่ให้หนีและซ่อน แล้วโคนันจะทำอย่างไรเพื่อช่วยเพื่อนของเขาจากเงื้อมมือขององค์กรชุดดำได้ ต้องไปติดตามกันได้ในงาน JAMNIME FESTIVAL 2023

