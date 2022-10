Joji จัดคอนเสิร์ตในไทย 8 ธันวาคมนี้ เหล่าสาวกต้องไม่พลาด

Joji จัดคอนเสิร์ตในไทย 8 ธันวาคมนี้ เหล่าสาวกพร้อมหรือยัง

หลาย ๆ คน อาจจะไม่ค่อยรู้จักกับ Joji ศิลปินญี่ปุ่นที่มีไอเดียแตกต่าง แหวกแนว แต่มีเสน่ห์อย่างแปลกประหลาด แต่ถ้าคุณยังจำเหตุการณ์มีมดังในปี ค.ศ. 2013 อย่าง Harlem shake ซึ่ง Joji กับกลุ่มเพื่อนนี่เอง ที่เป็นผู้ที่ทำให้มีมนี้ โด่งดังไปทั่วโลกจากช่องยูทูปเก่าของเขาอย่าง DizastaMusic

Joji หรือ George Kusunoki Miller เป็นศิลปิน เชื้อสายลูกครึ่งญี่ปุ่น-ออสเตรเลียน ผู้มีไอเดียในการสร้างเพลงที่แปลกใหม่ แต่เริ่มต้นจากการเป็น youtuber ที่สร้างคลิปวิดีโอในรูปแบบ entertainment โดยเขาสร้างตัวตนสมมุติขึ้นมา ในฐานะ Filthy Frank และ Pink Guy ตั้งแต่ในช่วงปี ค.ศ. 2011-2017 ซึ่ง ตัวละคร Filthy Frank และ Pink Guy มีรูปแบบคอนเทนต์ ในแนวทางตลกหลุดโลก กลายมีเป็นมีมหลากหลายรูปแบบ และยังโด่งดังมาจนถึงปัจจุบัน และสุดท้าย เขาก็ได้สร้างช่องยูทูป Joji ในฐานะศิลปินเดี่ยวขึ้นมา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2015 จนถึงปัจจุบัน

Joji มีแนวเพลงที่ระบุว่าเป็นแนว R&B, trip hop, lo-fi ที่สังกัดกับค่ายเพลง 88rising, 12 tone music และ Warner Music ที่มีรูปแบบเพลง และการทำ MV ที่แปลก เฉพาะทาง แต่เป็นที่ชื่นชอบในหมู่แฟนเพลงของเขา ซึ่งความสำเร็จของเขาในฐานะศิลปิน ก็มาพร้อมบทเพลงติดหู เช่น เพลง Sanctuary, Run และ ซิงเกิล Grimpse of Us ที่ติดอันดับที่ 8 บน US Billboard Hot 100 ในปี 2022 นี้เอง

Sanctuary

Slow dancing in the dark

Run

Glimpse of Us

Gimme Love

VERY LIVE CONCERT : JOJI: SMITHEREENS TOUR LIVE IN BANGKOK 2022

โดยในปีนี้ แฟนเพลงของ Joji ชาวไทยถือว่าโชคดี เพราะ Joji จัดคอนเสิร์ตในไทย เป็นการจัดคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรก แบบจัดเต็มในเมืองไทย และเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวเพียงโชว์เดียว สำหรับโซนเอเชียในปีนี้ของ Joji กับคอนเสิร์ต VERY LIVE : JOJI: SMITHEREENS TOUR LIVE IN BANGKOK 2022 ในวันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 2022 ที่ Thunderdome Impact เมืองทองธานี ซื้อบัตรได้ที่ www.ticketmelon.com/very/verylivejoji โดยบัตรเข้าชม แบ่งเป็น 4 โซน บัตรราคา 4,600 / 3,600 / 3,200 และ 2,600 บาท เริ่มขายบัตร วันที่ 12 ตุลาคม ค.ศ. 2022 เวลา 10 โมงตรง ใครเป็นติ่ง อย่าพลาดโอกาสนี้กันล่ะ

