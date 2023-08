(ลาวฟ์)นะเคิ้บ…เลิ้บนะครับ กลับมาอีกครั้ง ใน Lauv: The Between Albums Tour

Lauv (ลาวฟ์) ศิลปินหนุ่มคาแรคเตอร์ชัด สุดอาร์ทติสเจ้าของฉายา “จินตนาการแห่งดนตรีป็อป” ผู้ที่รักเมืองไทยกว่าใครต้องยกให้คนนี้! Lauv กลับมาอีกครั้งพร้อมคอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ 3 ปี ‘ Lauv: The Between Albums Tour with Special Guest Alexander 23 ’ ที่มีกำหนดออนทัวร์ทั่วเอเชียกว่า 8 เมือง ได้แก่ เซินเจิ้น เซี่ยงไฮ้ ฮ่องกง ไทเป โซล สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ รวมถึงกรุงเทพฯ พร้อมแขกรับเชิญคนเก่ง Alexander 23 ในวันเสาร์ ที่ 26 สิงหาคม 2023 นี้ จัดที่ บอลรูมฮอลล์ 1-4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

Ari Staprans Leff หรือ Lauv (ลาวฟ์) นักร้อง, นักแต่งเพลง และโปรดิวเซอร์ชาวอเมริกัน เจ้าของเพลงฮิต Paris in the Rain ยอดวิว 172 ล้านวิว และ I Like Me Better 199 ล้านวิว บน Youtube รวมทั้งยอดสตรีมมิ่งบนแต่ละแพลตฟอร์มก็เรียกได้ว่าถล่มทลายกันไปตาม ๆ กัน หากย้อนกลับไปเมื่อปี 2020 Lauv ยังได้ปล่อยมิวสิควิดีโอเพลง Modern Loneliness ออกมาทั้งสิ้นกว่าสิบภาษาทั่วโลก ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีภาษาไทยที่ปล่อยออกมาเป็นภาษาแรกด้วย ถือได้ว่าเป็นศิลปินคนแรกที่ปล่อยซับไตเติลเพลงมาพร้อมกับตัวเอ็มวีได้เยอะขนาดนี้

เป็นศิลปินที่มักถูกพูดถึงการแง่การนำเสนอแนวเพลง และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้กับวงการเพลงยุคปัจจุบัน เขานิยามตัวเองว่าเป็นนักเล่าเรื่อง (Storyteller) และเรื่องราวที่ Lauv เผยแพร่ออกไปนั้นก็ได้กลายเป็นเพลงแห่งยุคสมัย พิสูจน์ได้จากรางวัลแพลตินัมมากมาย รวมไปถึงการไต่ชาร์ตระดับโลก และผลงานเพลงที่ถูกเปิดอย่างต่อเนื่องที่เรามักจะได้ยินไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลก

ผลงานรวมเพลงอัลบั้มแรกของ Lauv อย่าง I Met You When I was 18 เป็นที่จดจำในฐานะอัลบั้มที่รวมเพลงโกลบอลฮิตไม่เพียงแต่ “I Like Me Better” ที่กล่าวถึงไปแล้ว ยังมี “The Other” ซิงเกิลที่ทำให้ Lauv เริ่มเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางอีกด้วย ในอัลบั้มเดียวกันนี้ผลงานคอลแลบกับศิลปินที่กลมกล่อมลงตัวไม่ว่าจะเป็น “I’m So Tired” ที่ทำร่วมกับ Troye Sivan หรือ “There’s No Way” ฟีเจอริ่ง Julia Michaels และ “Fuck, I’m Lonely” ที่ได้ Anne-Marie มาร่วมร้องด้วย

Bad Romance

ในปี 2020 Lauv ได้พาอัลบั้มเต็มชุดแรก ~how i’m feeling~ ขึ้นอันดับ 20 บน Billboard Top 200 ด้วยเพลงฮิต “Who” [feat. BTS], “El Tejano” [feat. Sofia Reyes], “Canada” [feat. Alessia Cara], และ “Mean It” with LANY. นิตยสารเพลงชื่อดังอย่าง NME กล่าวถึงอัลบั้มชุดนี้ของ Lauv ว่า “เป็นอัลบั้มเดบิวต์ที่งดงาม และทรงพลัง” และคำวิจารณ์จาก Teen Vogue ว่าเป็น “รวบตึง 21 เพลงที่ระบายความรู้สึกต่อความรักโลกาภิวัตน์ ที่อ่อนล้า โรแมนติกร้าย” ระหว่างที่เดินหน้าออนทัวร์ตามมิวสิกเฟสติวัล และขึ้นซัพพอร์ต Ed Sheeran ไปด้วย Lauv ก็ซุ่มทำเพลงจนได้ผลงานชุด All 4 Nothing, บทเพลงที่อุทิศให้แก่ช่วงเวลาไร้เดียงสาของวัยเยาว์ บรรเทาปมยุ่งเหยิงของวัยผู้ใหญ่ ที่ขยายขอบเขตของเพลงป๊อปให้ไกลโพ้นไปกว่าเดิม

แฟน ๆ เตรียมตัวให้พร้อม ซ้อมร้องเพลง Lauv แล้วมาเจอกันใน ‘ Lauv: The Between Albums Tour with Special Guest Alexander 23 ’ วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคมนี้ ที่บอลรูม ฮอลล์ 1-4 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ พร้อมศิลปินรับเชิญพิเศษ Alexander 23 ซื้อบัตรได้ทาง thaiticketmajor และ livenation.co.th

