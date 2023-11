หลิน-มาลิน คว้าตำแหน่ง Miss Grand Phuket 2024 | ปอม-กมลภพ คว้ารองอันดับ 4 Man of The Year 2023

“หลิน มาลิน ชระอนันต์ ” คว้าตำแหน่ง Miss Grand Phuket 2024 พร้อมเข้าชิงมงใหญ่ระดับประเทศ! ฝากฝ่ายชายอีกเวที น้องปอม กมลภพ แก้วเดียว คว้า รางวัลพิเศษ Super model of the year ในรอบ Preliminary และรองอันดับ 4 Man of The Year 2023 ในรอบ Final competition ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

สวยฟาดสมมง! หลิน มาลิน ชระอนันต์ อินฟูเอนเซอร์สาวลูกครึ่งไทย-สิงคโปร์ วัย 26 ปีคว้าตำแหน่งชนะเลิศ มิสแกรนด์ภูเก็ต 2024 ด้วยเสน่ห์ล้นเหลือและความสามารถที่ล้นหลาม เตรียมก้าวขึ้นเวทีใหญ่ ชิงมงมิสแกรน์ไทยแลนด์ 2024 ด้วยความมั่นแบบสไตล์สาวใต้สุดปัง

และแล้วการประกวดนางงามที่แซ่บซี้ดส่งท้ายปีก็เดินทางมาถึงรอบไฟนอล ซึ่งจัดขึ้นอย่างอลังการตระการตา ในค่ำคืนวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคารยิมเนเชียม 4000 ที่นั่ง (สะพานหิน) นำโดย คุณคิม ธีรศักดิ์ ผลงาม และคุณกบ ธนพัฒน์ นวลสกุลรัตน์ นักปั้นนางงามแห่งภูเก็ต ในฐานะ Provincial Director (PD) ผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์ภูเก็ต ร่วมด้วยเหล่ากรรมการกูรู อาทิ ยุ้ย จีรนันท์ มะโนแจ่ม, ธัญญ์ ธนากร, อานัส ฬาพานิช และทีมมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล 2023 นำทีมโดย “ลูเซียนา ฟุสเตร์” มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล 2023 ที่ยกขบวนมาสร้างสีสันร่วมให้กำลังใจผู้เข้าประกวดทั้ง 17 คน กันอีกด้วย

ค่ำคืนนี้สาวงามผู้เข้าประกวดทั้ง 17 คนที่ฝ่าฟันภารกิจต่าง ๆ มา ได้ขึ้นเวทีโชว์ตัวในรอบชุดว่ายน้ำและชุดราตรีอวดความสวยฉ่ำ ก่อนจะเข้าสู่รอบ 11 คนสุดท้ายที่เรียกเสียงเชียร์ดังกระหึ่มฮอลล์ในรอบตอบคำถาม ที่แต่ละคนโชว์ทัศนคติกันแบบถึงพริกถึงขิง แบบกินกันไม่ลง โดยก่อนประกาศรางวัลใหญ่ยังมีการมอบรางวัลให้กับสาวงามมากมายจากสปอนเซอร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวงามที่สวยในแบบของตัวเองในด้านต่าง ๆ

ปิดท้ายความตื่นเต้นในวินาทีไฟนอล โดยกรรมการได้ตัดสินให้ ได้ตำแหน่งมิสแกรนด์ภูเก็ต 2024 ไปครอง พร้อมมงกฎเพชรประดับไข่มุกแท้ประจำตำแหน่ง The Spirit of Andaman จาก อมร By Phuket Pearl Group จำกัด และเป็นคนแรกของประเทศไทยที่จะได้ครอบครอง The Golden Phuket Grand Ribbon ทองคำแท้ สัญลักษณ์ประจำตำแหน่งมิสแกรนด์ภูเก็ต มูลค่า 500,000 บาท จากทีมภูเก็ต, รางวัลเงินสด 150,000 บาท จากร้านอาหารตู้กับข้าว, ที่พัก 3 ห้องนอน Penthouse Pool Suite รวมอาหารเช้า 2 คืน มูลค่ารวม 214,000 umn on Andara Resort and Villas, Gift Voucher ทำศัลยกรรม มูลค่า 200,000 บาท จาก IDL HOSPITAL, Gift Voucher เพื่อปรับรูปหน้า ดูแลผิวหน้า และผิวกาย มูลค่า 200,000 บาท จาก Bowme Clinic, ดูแลสุขภาพฟัน วีเนียร์ และ ฟอกสีฟัน มูลค่า 50,000 บาท จาก Dental Design Clinic, ชุดเครื่องนอนยางพารา มูลค่า 50,000 บาท จาก June Latex, และ Gift Voucher มูลค่า 10,000 บาท จาก The Cozy Spa by R-Mar Resort & Spa

ในขณะที่รองอันดับ 1 มิสแกรนด์ภูเก็ต 2024 ได้แก่ เฟรม ธนวรรณ แก้วศรี

รองอันดับ 2 มิสแกรนด์ภูเก็ต 2024 ได้แก่ แบมแบม ดวงรัก เหลืองขมิ้น

รองอันดับ 3 มิสแกรนด์ภูเก็ต 2024 ได้แก่ วีรินทร์ วีรินทร์พิมล คำกันสิงห์

รองอันดับ 4 มิสแกรนด์ภูเก็ต 2024 ได้แก่ โมจิ ปวริศา ชูสุข

หลังจากนี้ หลิน มาลิน จะเป็นนางงามตัวแทนจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2024 ภายใต้คอนเซ็ปต์ UNFORGETTABLEL ระหว่างวันที่ 3 มีนาคม-6 เมษายน 2567 โดยในปีนี้ จังหวัดภูเก็ตจะเป็นเจ้าภาพใหญ่ในการจัดงานการประกวดสุดปังอลังการ

ติดตามให้กำลังใจ หลิน มาลิน ชระอนันต์ มิสแกรนด์ภูเก็ต 2024 ไปคว้าชัยบนเวที มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2024 ให้ได้ ผ่านช่องทางเฟสบุ๊ก: https://www.facebook.com/missgrandphuket

มาร่วมยินดีกับหนุ่มน้อยละอ่อนจากหัวเมืองเหนือ น้องปอม กมลภพ แก้วเดียว จากเด็กน้อยที่มีความฝัน… ปี 2566 กับเส้นทางความสำเร็จ บนเวทีการประกวด

รองอันดับ 1 Mister ChiangMai 2023

รองอันดับ 2 Manhunt Thailand 2023

รองอันดับ 4 Man of The Year 2023 และรางวัลพิเศษ Super model of the year ในรอบ Preliminary

และอีกบทบาทครั้งสำคัญ กับผลงานทางการแสดง ในฐานะนักแสดงในสังกัด MGY Entertainment ติดตามได้ในเร็ว ๆ นี้ ….

IG : kkpommm

Hero & Featured images:

https://www.facebook.com/missgrandphuket

https://www.facebook.com/Misterchiangmaithailand