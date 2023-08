Burning for you! สับกันอย่างเดือด Miss Universe Thailand 2023 รอบ Preliminary

งานนี้ตัวแม่ตัวมัมฟาดให้น็อคท่ามกลางหมู่ดาว! ปักธงรบ ประกาศสงครามแห่งจักรวาลอย่างเป็นทางการกับ Miss Universe Preliminary

ปีนี้ทาง TPN เล่นใหญ่ จัดหนัก จัดเต็ม อลังการงานโปรดักชั่น เซ็ตแสตนดาร์ดให้กับการประกวดนางงามระดับโลก ความพิเศษที่เผ็ชไฟลุกคือการได้ตัวแม่อย่าง “กระแต อาร์สยาม” และ ทีม Kathy Cosmetic เสริมทัพความปังในรอบ Swimsuits Preliminary ด้วย 53 สาวงาม Miss Universe Thailand 2023 ในชุดว่ายน้ำที่ออกแบบเป็นครั้งแรกภายใต้แบรนด์ Kathy ในธีมเพลง “Burning For You” ให้เหล่าสาว ๆ ได้โยกกันแบบ “Umm Body body bumbum”

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ MCC Hall, ชั้น 4 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน วันดีเดย์ที่แฟนนางงามทุกด้อมรวมตัวกันเพื่อส่งพลัง Energy ให้สาว ๆ ผู้เข้าประกวด โดยประมาณเวลา 17.30 น. มีการประกวดรอบ “Speech Challenges” ที่ผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2023 จะแสดงทัศนคติ บอกเล่าเรื่องราว Passion ของตนเอง โดยทุกคนจะมีเวลา 45 วินาที เท่ากัน โดยเป็นการถ่ายทอดสดทาง Youtube: TPNG ก่อนที่จะมีการแข่งขันรอบชุดว่ายน้ำและชุดราตรีในเวลา 20.30 น. เมื่อทุกคนได้จับไมค์ทำให้เราเห็นถึงแนวคิด ความตั้งใจ เรื่องราว ตัวตน ของสาว ๆ ได้มากขึ้น

มาถึงรอบ Swimsuits ที่อาจเรียกได้ว่านี้คือโชว์รอบชุดว่ายน้ำที่ดีที่สุด ปัง เป๊ะ! มาตรฐานสูงมากตั้งแต่มีการประกวดมา นำเข้าโชว์โดย Performance การร้อง เต้น สุด Sexy เร้าร้อนของ “กระแต อาร์สยาม” ในเพลง “Burning For You” ซึ่งมีท่อนฮุกที่เป็นซิกเนเจอร์ที่แฟนนางงามได้เต้นตามว่า “When they say Umm Body body bumbum My body’s burning for you Body body bum bum Oh yeah I’m burning for you” มีการลงทุนอย่างหนักทั้งทีมงาน แรงกาย แรงใจ จาก Kathy Cosmetic ในการออกแบบโชว์ การแสดง ดีไซน์ชุดว่ายน้ำให้กับสาว ๆ ทั้ง 53 หมายเลข ทั้งท่าเต้นที่เร้าร้อน ความเป็นมืออาชีพ ส่งให้ภาพรวมการประกวดดูสนุกอย่างมาก เรียกเสียงกรี๊ดดังลั่นจากผู้ชมทั้งฮออล์

และถึงช่วงที่สาว ๆ ต้องปรากฎกายให้ shine on stage ในรอบ Evening Gown ชุดราตรี “กระแต อาร์สยาม” เปิดโชว์พร้อมกับซาวด์ดนตรีสุดยิ่งใหญ่ ทรงพลัง ส่งให้สาว ๆ เดินออกมาเฉิดฉายอย่างสง่างาม ขนมาทุกชุดหลากหลาย Designer ทั้งงานปักตาแตก สะบัดผ้ากรุยกราย หรือเรียบโก้แบบ Elegant โดยชุดของ MUT 27 นลิน – ฉัตร์ณลิณ โชติจิรวราฉัตร ประจวบคีรีขันธ์ ออกแบบตัดเย็บโดยดีไซเนอร์ชาวฟิลิปปินส์ ที่ลือกันว่ามูลค่าสูงถึง 1.3 ล้านบาท โดยตัวเต็งทั้งสามคนอย่าง MUT20 แจ๊สซี่ – กิระนา จัสมิน ชูว์เทอร์ แม่ฮ่องสอน มาในชุดสีหยกเขียวเหนี่ยวมง จากแบรนด์ ATHIKHOM, MUT04 วีนา-ปวีนา สิงห์ทักวาล ภูเก็ต มาในชุดสีเหลืองคล้ายแสงสาดส่องแห่งมหาสมุทร เกลียวคลื่นแห่งท้องทะเล, MUT31 แอน-แอนโทเนีย โพซิ้ว นครราชสีมา ชุดสีทองงานปักละเอียด สับๆแตกๆ จึ้งตาจากแบรนด์ VALENTIER

10 รางวัลพิเศษ

ขอแสดงความยินดีกับสาว ๆ ที่ได้รับรางวัลจากผู้สนับสนุนการประกวด Miss Universe Thailand 2023 รอบ Preliminary

MUT20 แจ๊สซี่ กิระนา จัสมิน ชูว์เทอร์ แม่ฮ่องสอน

Miss Relief by Sianpure

Miss YouAre Glam by Madame Fin

Miss More Powerfull by Bota-P

Brand Ambassador ช้อปได้ทุกถิ่น by Tiktok

MUT31 แอน แอนโทเนีย โพซิ้ว นครราชสีมา

Miss City Commerce Queen by MUT Shop

Miss Denta White by Autora

Miss Rising Empowerment by Mana Collagen

Queen of Thai Textile by The Mall Group

Onstage Beauty Award by Kathy Cosmetic

MUT04 วีนา ปวีนา สิงห์ทักวาล ภูเก็ต

– Miss Commerce of the Universe by MUT Shop

Light Of Glory

ปิดท้ายวันนี้ด้วยการยลโฉลมงกุฎ “Light Of Glory” แสงแห่งความงามและพลังสร้างสรรค์เชิงบวก จาก Mouawad โดย “แอนนา เสืองามเอี่ยม” Miss Universe Thailand 2022 ได้รับแรงบันดาลใจมาจากแนวคิดที่ว่า ผู้อยู่ท่ามกลางแสงไฟ มีโอกาสถูกมองเห็น รับฟัง และมีโอกาสสร้างพลังเชิงบวกต่อสังคมได้มากกว่า ดังนั้น แสงสว่างที่สาดส่องนี้ ควรมาคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้ชนะการประกวดจึงมีโอกาสมากกว่าที่จะร่วมสร้างสรรค์พลังเชิงบวก เพื่อแสดงคุณค่าแห่งความงามที่แท้จริงได้อย่างยั่งยืน

ความพิเศษของมงกุฎ ประดับประดาไปด้วยแร่เบริลสีเหลือง ส่องประกายแทนความหวัง ลวดลายคล้ายดวงดาวที่รายล้อมอยู่รอบฐาน เป็นสัญลักษณ์แทนความสามารถพิเศษและภาระหน้าที่ ส่วนประกอบอื่นๆ ถูกออกแบบมาเพื่อเล่าเรื่องราวอันเป็นเอกลักษณ์ และการเฉลิมฉลองแก่นแท้แห่งความงดงาม ความหรูหราตามยุคสมัย โดดเด่นด้วยอัญมณีกว่า 1,200 ชิ้น ที่ผ่านการเจียระไนจากช่างมืออาชีพ ก่อนนำมาประกอบกันกว่า 150 ชิ้น ตลอดระยะเวลา 3 เดือนแห่งความประณีต

ติดตามอีก 2 รอบการประกวด

วันเสาร์ ที่ 19 สิงหาคม 2566 ในรอบ National Costume สามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง Youtube TPNG เวลา 20.30น.

วันอาทิตย์ ที่ 20 สิงหาคม 2566 ในรอบ Final Competition สามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง PPTV HD 36 และ Youtube TPNG เวลา 20.30 น.

