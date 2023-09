ถ้าไม่มา…พี่หมีร้องไห้! Post Malone: If Y’all Weren’t Here, I’d Be Crying Tour in Bangkok

ครั้งแรกในไทยของพี่หมี! “Post Malone: If Y’all Weren’t Here, I’d Be Crying Tour” ห้ามพลาดเลย 🐻💗 📅 14 ก.ย. 2566 ที่ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ • จำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ ที่ bit.ly/PostMaloneBKK2023 📌 หมายเหตุ: • ลูกค้า 1 ท่าน ซื้อบัตรได้ไม่เกิน 6 ใบ First time in Bangkok! “Post Malone: If Y’all Weren’t Here, I’d Be Crying Tour” Don’t miss out. 🐻💗 📅 Show: Sep 14, 2023 at Impact Challenger Hall • On sale now at bit.ly/PostMaloneBKK2023 📌 Note: • Each customer purchase is limited to a maximum of 6 tickets. #PostMalone #PostMaloneBKK #ifyouallwerenthereidbecryingtour #ifyouallwerenthereidbecryingtourbkk

♬ original sound – Live Nation Tero – Live Nation Tero