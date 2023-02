Rihanna Super Bowl 2023 การกลับมาแสดงสดในรอบ 7 ปี

การแข่งอเมริกันฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่อย่าง Super Bowl LVII หรือ Super Bowl ครั้งที่ 57 ณ State Farm Stadium ในเกลนเดล รัฐแอริโซนา ซึ่งทีมชนะในเกม NFL คือ ‘แคนซัส ซิตี้ ชีฟส์’ เอาชนะ ‘ฟิลาเดลเฟีย อีเกิลส์’ เถลิงแชมป์ซูเปอร์โบวล์สมัย 2 ได้อย่างสวยงาม แต่คนที่ชนะเกมนี้อย่างแท้จริงก็ต้อง เป็น Rihanna ผู้กลับมาคว้าชัยชนะ ในการแสดงสดครั้งนี้ในรอบเกือบ 7 ปี ใน Halftime Show โดย Apple Music จนกล่าวได้ว่า นี่คือ Rihanna Super Bowl 2023 เลยก็ว่าได้

แม้ว่าการแสดงระดับมหากาพย์ของเธอจะไม่ได้เหนือความคาดหมายของแฟน ๆ แต่ถึงกระนั้นก็ยังสร้างความประหลาดใจให้แฟนเพลงได้หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบท่าเต้นจาก Parris Goebel ผู้ร่วมงานกับเธอบ่อย ๆ หรือ การจัดวางผลิตภัณฑ์ Fenty ที่ทำให้รู้เลยว่าฉันมาขายสินค้าตัวเอง และ แม้กระทั่งท่าถูท้องที่ทำให้ชาวเน็ตลุกโชนด้วยการคาดเดาถึงการตั้งครรภ์ของเธอ พร้อมกับชุดเดรสสีแดงอันร้อนแรง รวมถึงการวิพากษ์วิจารณ์ต่าง ๆ นานา ซึ่งหลังจากการแสดงจบลง ทาง Hollywood Reporter รายงานว่า Rihanna ยืนยันว่า เธอ “ท้อง” แต่นั้นไม่ได้ทำให้ความสามารถในการแสดงสดตกลงไปแต่อย่างใด

โดย Rihanna ขนเพลงดังมากมายขึ้นเวที Halftime Show ไม่ว่าจะ “Bitch Better Have My Money” ที่ทำให้แฟนเพลงลุกขึ้นมาขยับแข้งขากันอย่างเมามัน พร้อมต่อเนื่องกับเพลง “Where Have You Been” และ “Only Girl (In The World)” ซึ่งการแสดงสดครั้งนี้แรงดีไม่มีตกแต่อย่างใด หลังจากนั้นก็ต่อด้วยเพลง “We Found Love” และ “Rude Boy.” ที่มีการทำนองเพลงแบบใหม่

แล้วก็ขนทัพเพลงโคตรดังสุด ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง แต่ที่น่าแปลกใจคือเพลงที่ต้องมีศิลปินมาร้องร่วม กลับไม่มีใครขึ้นมาเซอร์ไพร์สเลย แต่ถึงกระนั้น เธอก็เก็บตกได้อยู่หมัด ไม่ว่าจะเพลง “Work”, “Wild Thoughts”, “All of The Lights ,” Run This Town” และ “Umbrella” ต่อจากนั้นก็ปิดท้ายรายการด้วยเพลงที่นับว่าเป็นเพลงชาติเลยก็ว่าได้ นั้นก็คือ “Diamonds” ที่เต็มไปด้วยดอกไม้ไฟที่ปล่อยมาอย่างสวย และนับเป็นการแสดงที่สำคัญที่สุดในอาชีพของเธอ ก็เรียกได้เต็มปากเต็มคำว่านี่คือ Rihanna Super Bowl 2023

จากเซ็ตลิสต์เพลงที่เรียกมานั้น เธอกล่าวระหว่างการสนทนากับ Apple Music ว่าหนึ่งในส่วนที่ยากที่สุดคือการจำกัดว่าเพลงใดของเธอที่จะขึ้นแสดงในครั้งนี้ดี

เธอกล่าวว่า “เซ็ตลิสต์คือความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุด นั่นเป็นส่วนที่ยากถึงยากที่สุด ซึ่งการตัดสินใจว่าจะเพิ่มเวลา 13 นาทีสูงสุดอย่างไรให้ออกมาดีที่สุด และก็ต้องยินดีกับผลที่ออกมา นั่นคือสิ่งที่จำเป็นกับโชว์ที่แสดงออกมา ฉันจะต้องนำเพลงที่มีอยู่ให้คนสนุกสนานที่สุดในวิธีที่ดีที่สุดที่เราจะทำ และ รวบรวมมันได้”

นอกจากนี้การแสดงสดที่สุดยอดอยู่แล้ว เธอยังขนเรื่องที่ไม่คาดคิดมากมายเต็มเวทีไปหมด ด้านลุคแฟชั่นของริฮานน่าที่มาพร้อมด้วยชุดบอดี้สูทสีแดงจาก Loewe สวมภายใต้จั๊มสูทในเฉดสีเดียวกัน เสริมด้วยต่างหูเพชร กับเข็มกลัดเพชรวินเทจ รวมถึงรองเท้าสนีกเกอร์ MM6 Maison Margiela x Salomon สีแดง กับถุงมือหนังสีแดง และ ผมหางม้าถักเปียด้านหลังแบบสลิคแบ็ค โดยดึงผมหน้าม้าออกเป็นสไตล์ของตัวเอง

มากกว่านั้นเรื่องที่แฟนเพลงอาจจำเป็นต้องรู้คือ การแสดงสดครั้งนี้ที่มีผู้ชมรอชมมากกว่า 192 ล้านคนครัวเรือนทั่วโลก ในงาน Super Bowl ช่วง Halftime Show ตัวของ Rihanna จะได้ไม่ได้รับเงินค่าจ้างใดจาก NFL หรือแม้กระทั่งสปอนเซอร์อย่าง Apple Music จากการรายงานของ Forbes

แต่สิ่งที่เธอจะได้จาก NFL และ Apple Music คือโปรดักชันจัดเต็ม เวทีแสงสีเสียง การแสดงสด ที่จะมอบให้นักร้องอย่างเต็มที่ โดยมีการรายงานว่าต้นทุนด้านการแสดง Live Performance นั้น ใช้เงินสูงถึง ถึง 10 ล้านดอลลาร์ หรือราว 338 ล้านบาท ซึ่งปรากฏการณ์ Halftime Show มีทุกปี คาดว่าตัวเธอที่ทรงอิทธิพลในวงการเพลงต่างประเทศ ก็น่ามียอดติดตามทั้ง IG และ Twitter เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน รวมถึงเครื่องสำอาง Fenty ที่เอาโผล่ในโชว์อย่างชัดเจนว่าจะขายดียอดเพิ่มกันขนาดไหน เหมือนกับศิลปินที่เคยแสดงก่อนหน้านั้น ก็ไม่ได้รับเป็นตัวเงิน แต่ก็ได้ยอดขายอัลบั้มที่เพิ่มมากขึ้นหลังจากนั้น ไม่ว่าจะ Bruno Mars, Beyoncé,Justin Timberlake, Lady Gaga และคนอื่นอีกมากมาย

โดยหลังจากแสดงของเธอได้รับการตอบรับอย่างดีบนโซเชียลมีเดีย ต่อจากนั้นที่มีข้อสงสัยจากแฟน ๆ คือ เมื่อไหร่จะมีเพลงใหม่? มีข่าวลือว่า ริฮานน่า จะปล่อยซิงเกิ้ลใหม่ควบคู่กับการแสดงพร้อมกับข่าวลือล่าสุดว่าเธอกำลังประกาศ World Tour ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเร็ว ๆ นี้แน่ แต่ถึงกระนั้น Super Bowl Halftime Show นับเป็นการกลับมาแสดงดนตรีที่ที่ยิ่งใหญ่สมการรอคอย และตอนนี้ทั้งโลกกำลังรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป

Main, Hero and Featured images: Gettyimage

