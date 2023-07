อินดอร์มิวสิคเฟสเย็นฉ่ำ ไลน์อัพร้อนแรง “ ROAD TO SONIC BANG 2023 ”

กลับมาอีกครั้งในรอบ 10 ปี กับเทศกาลดนตรีนานาชาติที่หลายคนยังพูดถึง สำหรับ SONIC BANG ที่ปีนี้มาแบบเรียกน้ำย่อย แต่จัดเต็มเหมือนเดิมกับ ‘ ROAD TO SONIC BANG 2023 ’ อินดอร์มิวสิคเฟสติวัล ที่รวบรวมศิลปิน 8 ตัวจี๊ดตัวแรงจากทั่วทุกมุมโลก มาเล่นกันแบบจัดเต็ม เที่ยงวันยันเที่ยงคืน พบกันต้อนรับวันแม่แสนอบอุ่น 12 สิงหาคม 2566 ที่อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5-6 เมืองทองธานี

หลังจากที่ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามเมื่อ 10 ปีก่อน กับหลากหลายประสบการณ์ความสนุกที่เคยฝากไว้ในความทรงจำของคุณ เทศกาลดนตรีนานาชาติที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อย่าง SONIC BANG ก็เป็นหนึ่งในงานที่น่าภาคภูมิใจของบ้านเรา เพราะเต็มไปด้วยไลน์อัพศิลปินทั้งไทยและเทศที่ดังเปรี้ยง อย่าง Jason Mraz, Pet Shop Boys, Pitbull, Placebo, Ash, Slot Machine และอื่น ๆ อีกมาก มาตบเท้าเข้าร่วมโชว์อย่างคับคั่ง 30 ศิลปิน 6 เวที ใน 1 วัน

ต้อนรับครึ่งปีหลังด้วยเทศกาลดนตรีนานาชาติ ‘ ROAD TO SONIC BANG 2023 ’ วันเดียวจบครบทุกศิลปินฮอต จัดเต็มทั้งศิลปินอินเตอร์ เอเชีย และศิลปินไทยรุ่นใหม่ กับไฟนอลไลน์อัพ พบกับ LANY • UMI • ADOY • VALLEY • NULBARICH • HYBS • BURNOUT SYNDROMES และ lullaboy

5 เรื่องน่ารู้

1. ROAD TO SONIC BANG คืออะไร?

เทศกาลดนตรีนานาชาติในร่ม เต็มอิ่มกับศิลปินคุณภาพ ที่โชว์สดเล่นสุด

2. ROAD TO SONIC BANG ใครขึ้นโชว์บ้าง?

คัดศิลปินคุณภาพจากทุกมุมโลก ที่ฟังใน Track ก็ดี โชว์สดก็สนุก ปีนี้นำโดย Headlining อย่าง LANY (USA) เสริมทัพด้วย ADOY (เกาหลีใต้) / VALLEY (แคนนาดา) / NULBARICH (ญี่ปุ่น) / BURNOUT SYNDROME (ญี่ปุ่น) / HYBS (ไทย) / UMI (LA-USA)/ lullaboy (อินโดนีเซีย-สิงคโปร์) ไปดูไลน์อัพกันเลย

– LANY ย่อมาจาก “Los Angeles New York” วงอินดีป็อปสัญชาติอเมริกันจากลอสแอนเจลิส มีซิงเกิ้ลฮิตอย่าง Good Girls, It Was Love, The Breakup

– โยกได้โยก! เอาใจสาย Groove กับ NULBARICH Japanese Soul Funk Band วงดนตรีแนว funk, pop, acid jazz สัญชาติญี่ปุ่น ใครเป็นแฟน Gorillaz ไม่อยากให้พลาดวงนี้

– Flyyy Highhhh คอรัสให้สุดเสียงไปกับวงดนตรีเจป๊อป pop-rock Burnout Syndromes ศิลปินเจ้าของเพลงประกอบอนิเมะยอดฮิตอย่าง Haikyuu! และ Dr.Stones

– VALLEY วงอินดี้ป็อปไอคอน GEN-Z จากแคนาดา ที่จะมาแสดงแบบ Full Festival Show ครั้งแรกในเมืองไทย! พลาดไม่ได้กับศิลปินเจ้าของเพลงดังติดกระแส Like 1999,‘Oh Sh**, are we in love

– Let’s go higher ไปกับศิลปินไทยอินดี้แห่งยุคที่น่าจับตามอง HYBS

– อินดี้ป๊อปแบรนด์จากเกาหลีใต้ ADOY

– UMI นักร้องสาวมาแรงแห่งยุค ที่มาพร้อมเพลงฮิต ‘Remember Me’ และ ‘Love Affair

– lullaboy หรือ “Bernard Dinata” นักร้องนักแต่งเพลงชาวอเมริกัน เติบโตในสิงคโปร์ เชื้อสายอินโดนิเซีย-จีน ศิลปินเอเชียนดาวรุ่ง โดดเด่นด้วยความสามารถด้านดนตรีและแนวเพลงที่มีความเป็นสากล เจ้าของเพลงฮิต Shortcut To Heaven

3. ROAD TO SONIC BANG งานเป็นแบบไหน?

พาคุณหลุดเข้าไปในโลกของ Comic Book กับ Art Direction Comic 2D สไตล์อเมริกัน ทั้งในโปรโมทและโปรดักชั่นในงาน ลองเปรียบเทียบศิลปินเป็นฮีโร่ที่เราชอบก็ได้นะ

4. ROAD TO SONIC BANG จัดที่ไหน?

ตัดปัญหาเรื่องความร้อนเพราะนี่คืออินดอร์มิวสิคเฟสในร่ม Impact Exibition Hall 5-6 เต็มสิบกับความสะดวกสบาย เต็มร้อยเอนจอยมิวสิคเฟส

5. ROAD TO SONIC BANG บัตรราคาเท่าไหร่?

General sale 3,500 บาท และบัตรหน้างาน 4,500 บาท ให้คุณได้เพลิดเพลินกับเหล่าศิลปินในราคาที่จับต้องได้ เฉลี่ยตกวงละ 583 บาท เท่านั้น คุ้มค่ามากๆ ซื้อบัตรได้ทาง livenationtero.co.th และไทยทิกเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Road To Sonic Bang 2023 ได้ทางทุกโซเชียลมีเดีย

